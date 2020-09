Selon ce rapport, il faut planter un arbre par an et par habitant pendant 30 ans pour sauvegarder les forêts françaises

70 millions d’arbre par an et par habitant pendant 30 ans ! C’est le chiffre astronomique que préconise un récent rapport de la députée Anne Laure Cattelot remis au Ministère de l’Agriculture. Le rapport demande également un fonds de 300 millions d’euros par an pendant 30 ans « pour l’avenir de la forêt, abondé par le public et le privé » !

Ce sont donc des millions d’arbres qu’il faudrait replanter en France pour protéger les forêts françaises du réchauffement climatique ! On pensait avoir de belles forêts en France, de beaux massifs boisés, et bien, apparemment c’est bien loin de suffire !

70 millions d’arbres par an et par habitant, cela revient donc à un arbre pour chaque français planté chaque année ! C’est en tout cas l’une des solutions proposées par ce rapport assez alarmiste il faut le reconnaître !

300 millions d’euros de fonds, c’est la somme qu’il faudrait chaque année pour reconstituer les forêts incendiées ou sinistrées. Mais également pour enrichir notre végétation d’espèces moins vulnérables aux changements climatiques.

Le budget total de ce sauvetage de nos forêts serait donc de 8.8 milliards d’euros ! Il faut protéger les 650 000 hectares de forêts ou plantations menacées. Mais, il faut aussi recouvrir les friches ou les anciennes terres agricoles. Ce qui représente encore 750 000 hectares à planter.

Il faudra également réguler les besoins de ressources en bois, puisque le stock s’épuise inexorablement. Une enveloppe de 150 millions d’euros a déjà été annoncée par le ministre de l’Agriculture pour reboiser les forêts. C’est un bon début, mais une toute petite enveloppe au regarde des 8.8 milliards nécessaires ! Côté privés, il va falloir retrousser ses manches et peut-être cette année acheter des sapins de Noël en pot pour pouvoir contribuer à la reforestation de notre pays ?

Photo de couverture De Ekaterina Kondratova / Shutterstock