Canicule : comment rafraîchir une maison sans climatisation ?

Dans certaines régions de France, la pluie a fait son grand retour dès la fin du mois de mai, notamment dans le sud. Cependant, dans le ciel du nord, le soleil s’est installé depuis la mi-mai, sans aucune pluie depuis. Dès lors, les journées commencent à être chaudes et certains ont peut-être déjà réenclenché la climatisation. Cette dernière, bien que salvatrice, n’est pas vraiment une excellente idée pour la planète ni pour votre facture d’énergie. Pour faire face aux canicules et aux fortes chaleurs, il existe quelques solutions simples à mettre en œuvre, sans consommer d’énergie ni dépenser trop d’argent. Découvrons quelques astuces pour se rafraîchir sans climatiseur.

Astuce n° 1 : fermer les portes et fenêtres durant la journée !

Reconnaissons qu’il est très tentant de laisser les fenêtres ouvertes toute la journée et d’inviter le soleil, particulièrement, lorsqu’il nous a tant manqué au printemps. Or, en agissant ainsi, nous laissons également entrer la chaleur ! Pour garder la fraîcheur, il faudrait ouvrir ou fermer ses fenêtres, en fonction de la position du soleil. Toutefois, le plus simple serait d’ouvrir toutes vos fenêtres à la nuit tombée. Ensuite, laissez-les ouvertes au maximum, lorsque le soleil ne brille plus.

Astuce n° 2 : transformer un ventilateur

Vous possédez un ventilateur qui, par définition, ventile l’air ambiant et ne possède aucun pouvoir climatisant ? À part brasser de l’air chaud, le ventilateur n’apporte pas réellement de fraîcheur, mais vous pouvez le transformer en climatiseur en un tournemain ! Pour ce faire, il suffit de placer un récipient rempli de glaçons, ou une bouteille d’eau préalablement congelée, devant le ventilateur. En passant à travers le bloc de glace, l’air chaud se rafraîchira instantanément.

Astuce n° 3 : étendre du linge humide devant les fenêtres

Vous avez des draps à sécher, une couette ou de grandes serviettes de toilettes ? Étendez-les de manière à ce qu’ils « cachent » vos fenêtres. En traversant le linge humide, l’air chaud extérieur va instantanément se rafraîchir et, par conséquent, vous apporter un petit vent de fraîcheur à l’intérieur. Vous profiterez aussi des effluves de vos linges fraîchement lavés et de la flagrance de votre lessive.

Astuce n° 4 : créer un flux d’air

Placez des ventilateurs près des fenêtres ouvertes. Vous pouvez en placer un pour aspirer l’air frais de l’extérieur et un autre pour expulser l’air chaud de l’intérieur. Cela créera un courant d’air traversant, permettant à l’air frais de circuler et à l’air chaud de sortir. Vous trouverez de petits ventilateurs en vente sur Castorama, Amazon ou Leroy Merlin.

Astuce n° 5 : installer des plantes rafraîchissantes

Les plantes vertes jouent un rôle essentiel en période de canicule, en rendant un logement plus agréable à vivre. Les plantes en pot puisent l’eau présente dans le sol et la libèrent dans l’atmosphère, contribuant à l’humidification de l’air. De plus, elles peuvent filtrer l’air, améliorant ainsi sa qualité et le rendant plus respirable. À l’intérieur, privilégiez les ficus de toutes sortes. Leurs grandes feuilles vertes aident à purifier l’air et à créer une sensation de fraîcheur. Quant à l’extérieur, le lierre peut être utilisé pour couvrir une façade et la préserver de la chaleur. Cependant, le lierre est aussi apprécié de nombreux insectes et risque, par conséquent, d’apporter quelques désagréments.

Astuce n° 6 : recourir aux brumisateurs d’eau

Rafraîchissez-vous avec de l’eau : vaporisez de l’eau sur votre peau ou utilisez un brumisateur pour vous rafraîchir directement. Cela vous confère une sensation de fraîcheur immédiate.

