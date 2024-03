Pourquoi et comment installer un panneau solaire sur un abri de jardin ?

Les abris de jardin sont des aménagements qui ont toujours existé, mais auparavant, nous les appelions cabanes, ou cabanons ! Ils sont très utiles pour ranger les outils de jardinages, la tondeuse, ou pour être transformé en cuisine d’été. D’ailleurs, si votre abri de jardin ne dépasse pas les 5 m² au sol, vous pouvez le construire sans aucune autorisation. Au-delà de 5 m², il existe bien une réglementation à respecter pour éviter l’amende. Qu’il soit grand ou petit, votre abri de jardin possède évidemment un toit, qui pourrait vous être bien utile. En effet, les toits des abris de jardin peuvent devenir un support très accessible et pratique pour installer vos panneaux solaires. Pourquoi utiliser votre toit d’abri de jardin pour installer des panneaux solaires ? Quels avantages pourriez-vous en tirer ? Nous allons tout vous expliquer.

Pourquoi choisir des panneaux solaires ?

Nous ne vous apprendrons rien si nous vous expliquons que les panneaux solaires représentent un choix écologique et économique. De plus, les différentes augmentations des tarifs de l’électricité en 2024, nous incitent à envisager notre avenir énergétique autrement ! Cependant, installer des panneaux solaires peut se révéler couteux et demander des travaux importants. De plus, cela implique, la plupart du temps, d’enlever des tuiles, et donc de risquer des problèmes d’étanchéité, surtout si vous les posez vous-même. Le toit d’un abri de jardin peut parfaitement remplir le rôle de support pour vos panneaux solaires, et vous allez comprendre pourquoi.

Le toit de l’abri de jardin : une aubaine pour les panneaux solaires.

Rares sont les abris de jardin qui mesurent 15 à 20 mètre de hauteur. De plus, installés dans le jardin, nous choisissons souvent, de les installer plutôt au Soleil, afin que la température soit relativement agréable à l’intérieur, toute l’année. Les panneaux solaires peuvent venir se poser sur le toit de cet abri de jardin, car il est fréquemment bien plus accessible que le toit de votre maison. Si vous choisissez, par exemple, des panneaux solaires Plug & Play, vous pourrez ensuite rediriger l’électricité produite dans votre maison, ou plus simplement, alimenter votre abri de jardin en éclairage et en électricité pour vos appareils en charge, entre autres : perceuse, tondeuse-robot, etc.

Qu’apportent les panneaux solaires à un abri de jardin ?

Bien entendu, l’objectif principal est de réduire la facture d’électricité globale de votre foyer. En les installant sur le toit de votre abri de jardin, vous aurez de l’électricité « gratuite » pour tous vos travaux en extérieur. Vous n’aurez, par exemple, plus besoin de tirer une rallonge ou de vérifier que rien n’est resté allumé. De plus, en optant pour des panneaux solaires, vous contribuez à réduire votre empreinte carbone et à préserver l’environnement. Si vous avez choisi des panneaux que vous souhaitiez installer au sol, les surélever de quelques centimètres sur votre toit d’abri de jardin, les préservera aussi des vols, fréquents dans ce domaine.

Enfin, et c’est une notion que nous oublions souvent : les panneaux solaires, qu’ils soient sur un abri de jardin, ou sur le toit d’une maison, apportent une valeur ajoutée à votre bien. Lors d’une éventuelle revente, les panneaux solaires deviennent un « plus » qui peut inciter les futurs acquéreurs à signer le compromis de vente ! Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .