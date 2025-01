J’ai testé l’amplificateur de radiateur SpeedComfort, et le résultat est surprenant !

Avec l’hiver qui bat son plein et les prix de l’énergie qui s’envolent, je suis toujours à la recherche de solutions pour améliorer l’efficacité de mon chauffage. Chez moi, j’ai un système de chauffage au fioul avec des radiateurs hydrauliques en métal. Et, je peux vous assurer que lorsque le livreur de fioul sonne à ma porte, je m’attends toujours au pire lorsqu’il me tend sa facture ! Alors quand SpeedComfort m’a contacté pour tester leurs ventilateurs de radiateurs, les miens étant compatibles, j’ai immédiatement accepté. Dans leur communiqué de presse, les promesses sont alléchantes : des économies d’énergie jusqu’à 22 %, une chaleur mieux répartie et plus de confort. Ce programme me plaisant, j’ai donc reçu trois cartons contenant deux SpeedComfort chacun pour les radiateurs de ma pièce à vivre. Leur prix ? 104,95 €* pour deux ventilateurs, disponibles sur le site Speedcomfort, ou sur Amazon. Voici mon retour d’expérience complet.

Mes premières impressions au déballage

Dès l’ouverture de la boîte, j’ai été agréablement surpris par la simplicité et la conception soignée du kit SpeedComfort. Le contenu est clair et bien organisé : deux modules de ventilateurs compacts, spécialement conçus pour optimiser la répartition de la chaleur dans les radiateurs hydrauliques. Chaque module contient plusieurs petits ventilateurs destinés à être fixés au bas des radiateurs grâce à un ingénieux système magnétique, rendant l’installation rapide et sans effort.

Le kit inclut également tous les accessoires nécessaires : un adaptateur électrique pour alimenter les ventilateurs, un câble de connexion pour relier les modules, et un capteur de température automatisé. Ce dernier est un vrai plus, car il active les ventilateurs à 33 °C et les arrête à 25 °C, garantissant ainsi un fonctionnement autonome. Le design, quant à lui, m’a convaincu par sa sobriété et sa discrétion. Le boîtier blanc mat s’intègre facilement à n’importe quel intérieur tout en restant fonctionnel.

Un montage simple et une première impression prometteuse

L’installation des SpeedComfort est d’une simplicité enfantine, il faut moins d’une minute pour les assembler et les fixer aux radiateurs (regardez la vidéo en fin d’article). Les ventilateurs se fixent magiquement à la base des radiateurs grâce à leurs glissières aimantées. Si vos radiateurs sont étroits ou différents, pas de panique : les accessoires inclus permettent de les adapter à tous les modèles. Dans mon cas, mes radiateurs hydrauliques en métal ont un espace suffisant pour accueillir ces ventilateurs sans aucun problème.

Une fois connectés à leur adaptateur électrique, les SpeedComfort s’allument automatiquement lorsque la température atteint 33 °C et s’éteignent à 25 °C. Pas besoin de manipulation supplémentaire, ils fonctionnent de manière totalement autonome. En plus de leur design compact, ces ventilateurs sont ultra-silencieux : à seulement 30 dB, leur bruit rappelle le bruissement des feuilles. Ça, c’est un vrai point fort pour une utilisation dans une pièce de vie. Je pense en installer d’autres plus tard, dans les chambres, et j’ai testé la sieste dans le salon, le bruit ne m’a absolument pas dérangé !

Une chaleur mieux répartie et une montée en température rapide

Après installation, j’ai immédiatement remarqué une différence. Les ventilateurs SpeedComfort distribuent la chaleur de manière homogène dans toute la pièce. Au lieu de ressentir une chaleur localisée autour des radiateurs, j’ai eu l’impression que l’ensemble de mon salon était plus rapidement confortable. Mais, surtout, je savais que j’étais en train d’économiser sur la consommation de ma cuve de fioul. Un exemple concret ? Avant l’installation, il me fallait près d’une heure pour chauffer ma pièce de 60 m². Avec les SpeedComfort, cette durée a été réduite à 45 minutes seulement.

Un point qui me sera particulièrement utile lorsque je reviens de weekend, et que je laisse le chauffage en hors-gel (15 °C). En définitive, pour obtenir le même ressenti qu’avant l’installation, j’ai réussi à baisser le thermostat de 1,5 °C tout en gardant le même confort thermique. Et, je vous rappelle que baisser son chauffage d’un degré engendre 7 % d’économies sur votre facture, soit pour moi approximativement 150 € par an de moins.

Une économie d’énergie réelle et mesurable

L’un des points forts des SpeedComfort est leur capacité à réduire la consommation d’énergie. En diminuant la température du thermostat tout en améliorant la répartition de la chaleur, j’ai pu observer une diminution notable de ma consommation de fioul. Bien sûr, il faudra attendre la fin de l’hiver pour vérifier les économies globales, mais les premières semaines sont prometteuses. Le fioul se surveille facilement, et je peux au jour le jour m’apercevoir que le niveau de ma cuve baisse moins vite qu’à l’accoutumée.

Avant de les installer, j’avais effectivement observé mon niveau de fioul, afin de pouvoir juger des bénéfices obtenus avec les SpeedComfort. Un autre avantage ? Ces ventilateurs sont eux-mêmes très éco énergétiques, car l’adaptateur 12 V ne consomme presque rien, et il est totalement éteint lorsque les ventilateurs ne fonctionnent pas (seulement 10 Watt pour les trois kits). C’est un véritable atout pour ceux qui, comme moi, cherchent à allier confort et respect de l’environnement.

Un investissement à long terme

Parlons maintenant du prix parce que les SpeedComfort ne sont pas donnés : à 104,95 € pour un lot de deux ventilateurs, c’est un investissement initial qui peut sembler important. Avec dix radiateurs dans la maison, je devrais donc débourser 524,75 €, et j’engendrerai une économie de 150 €. Sans être un scientifique émérite, je constate qu’il me faudra par conséquent de 3 à 4 ans pour commencer à gagner de l’argent. Néanmoins, cela me revient bien moins cher que de changer mes radiateurs pour des plus performants, voire carrément remplacer mon système de chauffage.

De plus, avec une garantie de 10 ans et une construction durable, c’est un achat qui se rentabilise assez rapidement. Entre les économies réalisées sur les factures de chauffage et le confort gagné, je pense que cet investissement en vaut la peine. Je précise que pour ceux qui possèdent des radiateurs atypiques, des accessoires comme des crochets de fixation supplémentaires (à partir de 3,50 €) ou des capteurs de température pour systèmes à basse température (à 7,95 €) sont disponibles.

Le tout est conçu pour rendre l’installation aussi simple et adaptable que possible. Si vous êtes tenté par ces ventilateurs, vous pouvez directement les acheter sur le site officiel de SpeedComfort ou sur Amazon. Ils sont disponibles à partir de 104,95 €* pour un lot de deux, avec la possibilité d’ajouter des accessoires selon vos besoins.

Mon verdict ?

Après quelques semaines d’utilisation, je peux affirmer que ces ventilateurs ont vraiment changé la manière dont je gère mon chauffage. La pièce est chauffée plus rapidement, avec une chaleur homogène et un meilleur confort global. Je précise que les SpeedComfort sont installés, chez moi, sur un système au fioul, mais qu’ils peuvent l’être sur tous les radiateurs à eau comme ceux chauffés par le gaz. Et vous ? Avez-vous déjà fait confiance à cette marque néerlandaise pour optimiser votre confort et réaliser des économies sur vos factures d’énergie ?

Les plus

facile et rapide à installer

efficace

Un tarif abordable

Les moins

Les aimants du capteur sont fragiles

