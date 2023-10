ecoCalm, un amplificateur de chauffage (doté de 5 ventilateurs) qui redirige la chaleur vers le centre de la pièce

Les températures descendent, cela ne vous aura pas échappé ! Et nous avons donc tous, ou presque, déjà rallumé notre chauffage. La conséquence directe sera de voir notre facture énergétique grimper, comme c’est le cas chaque année. Toutefois, l’année 2023 risque d’être un peu plus douloureuse que les années précédentes, puisque l’électricité a connu deux augmentations successives. Pour faire face à ces augmentations et tenter de limiter les dégâts, il existe de nombreux accessoires qui vous permettent de lutter contre les déperditions de chaleur. C’est le cas des extracteurs ventilateurs de radiateurs qui, en quelques secondes, vont rediriger la chaleur vers le centre de la pièce, plutôt que vers le plafond. Découvrez les points forts et les points faibles du ventilateur de radiateur ecoCalm, un accessoire encore assez méconnu et pourtant très utile.

Le ventilateur de radiateur, pourquoi faire ?

On l’appelle ventilateur de radiateur, extracteur de chaleur ou encore diffuseur de chaleur. En réalité, fabriqué en plastique recyclé, ce petit accessoire s’installe à l’arrière ou directement sur le radiateur. Il se présente comme une « ligne » de plusieurs ventilateurs et s’adapte à la longueur du radiateur à équiper. Concrètement, si la chaleur est habituellement perdue puisque diffusée dans les murs, grâce à ce ventilateur de radiateur, elle se trouve pulsée au centre de la pièce. Et comme la chaleur est redirigée, votre thermostat se déclenche moins fréquemment et vous réalisez des économies d’énergie. Il doit être branché électriquement puis installé directement sur le radiateur.

Focus sur les modèles ecoCalm

Pour accélérer de manière significative le réchauffement de votre espace, ce ventilateur de radiateur démontre des performances remarquables en optimisant la diffusion de chaleur. Grâce à son agencement incliné ingénieux, il assure une circulation de chaleur en la canalisant vers le cœur de la pièce. Ceci évite alors qu’elle ne se disperse vers des zones indésirables telles que le rebord de la fenêtre, les rideaux ou d’autres éléments au-dessus du radiateur. Dès que le ventilateur de radiateur entre en action, il provoque un refroidissement rapide de la surface du radiateur. Le modèle ecoCalm ne nécessite aucuns travaux, il se pose uniquement sur le haut du radiateur. Il est donc plutôt adapté aux radiateurs qui disposent d’une grille d’aération sur le dessus ou aux radiateurs à eau. Cela ne l’empêche pas de fonctionner avec un radiateur qui diffuse la chaleur de manière horizontale, car la chaleur est également perceptible sur le dessus, mais il est plus adapté aux modèles qui diffusent vers le haut.

Que faut-il savoir de plus sur le ventilateur de radiateur ecoCalm ?

Le ventilateur de radiateur peut vous permettre d’économiser jusqu’à 20 % sur vos dépenses liées au chauffage en limitant la durée de fonctionnement du radiateur ou en réduisant la température requise pour son efficacité. Doté de cinq ventilateurs de radiateur améliorés et de trois modes de vitesses adaptés à des espaces de différentes tailles, ce ventilateur est compatible avec une variété de modèles de radiateurs. Pour encore plus d’efficacité, il dispose d’un thermostat intelligent pour assurer la durabilité du ventilateur de chauffage et du radiateur, en activant automatiquement les paramètres par défaut du thermostat électronique dès son démarrage.

Le ventilateur de chauffage entre en action à la vitesse 1 lorsque la température atteint 30 °C, puis s’arrête lorsque celle-ci descend à 24 °C, évitant ainsi toute surchauffe. En plus de ses performances, ce ventilateur fonctionne en silence, produisant moins de 39 dB de bruit au réglage de vitesse le plus bas, créant ainsi un environnement paisible idéal pour la détente et le sommeil. Que pensez-vous de cette astuce ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

