Therma Boost, l’invention d’un amplificateur de radiateur qui améliore la répartition de la chaleur

Alors que le mois de septembre 2024 a été reconnu comme le mois le plus pluvieux depuis 25 ans, par Météo France, le mois d’octobre s’avère plutôt doux. Néanmoins, les températures matinales restent fraîches, même si « c’est de saison ». Si, dans les logements collectifs, le chauffage est rallumé aux alentours du 15 octobre, les propriétaires de maison individuelle, eux, l’ont probablement rallumé avant cette date. Et, parmi les modes de chauffage privilégié, il existe en France, 19 millions de radiateurs à eau chaude. Saviez-vous qu’il existait de petits accessoires, qui permettaient de booster la chaleur d’un radiateur à eau ? C’est le cas, par exemple, du ventilateur de chauffage Therma Boost, qui, en quelques heures, va optimiser la répartition de la chaleur dans la pièce. Vendu seulement 54,99 €* sur Amazon, il va vous permettre quelques économies, et je vous en explique immédiatement les raisons. C’est parti.

Une répartition de la chaleur plus homogène

Cet accessoire se compose en réalité de quatre petits ventilateurs qui forment un bloc qui vient se fixer sur le haut du radiateur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la chaleur dégagée par le radiateur, monte, et chauffe le mur qui le soutient. Cette chaleur perdue est, grâce au ventilateur de radiateur, redirigée vers le centre de la pièce afin que vous puissiez en profiter. À la clé, des économies d’électricité via votre chauffe-eau et une chaleur homogène, avec un accessoire, branché sur prise USB qui s’installe en cinq minutes chrono.

Un « booster les radiateurs » à batterie et rechargeable

Le ventilateur Therma Boost est donc, comme je vous l’ai expliqué, un amplificateur de radiateur conçu pour améliorer la diffusion de la chaleur dans votre intérieur. Ce ventilateur de chauffage est équipé de quatre ventilateurs intérieurs, ce qui permet à l’air chaud de mieux circuler. Il est léger (1,1 kg), portable, et s’installe facilement sans nécessiter de fils, grâce à son alimentation rechargeable par USB. Ses dimensions compactes de 8,7 cm de profondeur, 11,5 cm de largeur et 9,6 cm de hauteur le rendent peu encombrant, adaptable à la plupart des radiateurs qui chauffent par le haut, et même aux plus petits. En termes de contrôle du ventilateur, il se fait par une interface tactile, et son fonctionnement à puissance de 50 000 mAh assure une performance durable.

Une meilleure répartition de la chaleur

S’il est prévu pour une meilleure répartition de la chaleur, il peut aussi être un allié pour d’autres activités plus inattendues. Par exemple, en soufflant la chaleur vers le centre de la pièce, il va « rationaliser l’utilisation de votre sèche-linge ». Eh oui, le sèche-linge est un appareil parmi les plus énergivores, et l’utiliser à outrance coûte très cher. Avec le ventilateur de radiateur, et un Tancarville placé à proximité, le linge sèchera plus vite, et contribuera à conserver un taux d’humidité correct dans la pièce.

Néanmoins, son principal atout pour un investissement de seulement 54,99 €*, reste de faire diminuer votre facture d’électricité. Attention, le fabricant précise qu’il n’est pas compatible pour les cheminées, les sèche serviettes et les radiateurs électriques. Et, vous ? Avez-vous déjà équipé vos radiateurs de ces ventilateurs ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

