Le meilleur aspirateur robot autonome (édition 2022)

Vous voulez faire votre ménage de façon ludique et sans perdre de temps ? Ou mieux encore, vous souhaitez vous débarrasser de cette corvée ennuyeuse et fastidieuse ? La solution idéale réside dans l’achat d’un robot aspirateur qui fera le travail à votre place. Rentrer dans une maison toujours propre après une journée stressante de travail n’est plus un rêve, mais une réalité qui pourrait être la vôtre, grâce aux robots aspirateurs. Alors, c’est décidé, vous aussi, vous voulez franchir le cap et en acheter un. Avantages, critères, modèles, budget, entretien… voici tout ce que vous devez savoir sur les robots aspirateurs.

Qu’est-ce qu’un robot aspirateur ?

Un robot aspirateur est un aspirateur entièrement robotisé, un engin autonome et efficace, qui permet d’entretenir une maison facilement. Cet appareil électroménager est doté d’une technologie avancée pour accomplir le nettoyage des sols à la place de l’humain sans besoin de le manipuler ou de le surveiller. L’appareil fait le tour de la maison, à la recherche de concentration de saleté et de poussière et vous en débarrasse. Il y a quelques années, cet appareil électroménager n’était pas encore très performant, mais impressionnait déjà grâce à son avancée technologique. En effet, qui ne souhaiterait pas avoir un aspirateur capable de faire tout seul le ménage en détectant et évitant les obstacles qu’il rencontre en chemin ? De nos jours, le robot aspirateur est devenu un objet révolutionnaire, fortement perfectionné et un des accessoires les plus indispensables à l’entretien d’une maison sans dépenser le moindre effort.

Comment ça marche exactement ?

Le robot aspirateur est une petite machine technologique, peu encombrante, généralement en forme de disque, capable de capter et d’absorber la saleté et la poussière sur n’importe quel type de sol. À la différence des aspirateurs classiques, équipés d’un sac à poussière, il est doté d’un réservoir en plastique à vidange manuelle. Son utilisation est des plus simples. Il suffit d’allumer l’appareil et de programmer la zone à nettoyer, le robot aspirateur s’occupe ensuite de rendre chaque centimètre carré propre sur son passage. Cette facilité d’utilisation est en réalité obtenue grâce à une batterie rechargeable à l’électricité et à un système de programmation intégré dans le robot aspirateur.

Muni de brosses rotatives et latérales ainsi que de petits capteurs ayant différentes fonctionnalités qui lui permettent d’analyser l’environnement autour de lui, l’appareil peut nettoyer chaque pièce et chaque recoin de votre maison, jusqu’à atteindre les zones les plus difficiles comme sous le canapé, en passant par les surfaces non lisses telles que la bordure d’un tapis ou un câble placé sur le sol. Ce système de navigation particulièrement performant lui permet de circuler partout, de changer de direction et de détecter le vide, ce qui lui évite par exemple, de tomber dans les escaliers. Une fois sa tâche accomplie, c’est-à-dire lorsque le robot ne capte plus de concentration de poussière ou de saleté, il retourne à sa base d’alimentation et se met en veille, et vous n’aurez plus qu’à vider son réservoir et programmer sa prochaine sortie.

Avantages et inconvénients d’un robot aspirateur

Avantages

Grâce à l’action combinée des brosses rotatives qui vont chercher la poussière en profondeur et d’une aspiration plus ou moins puissante (réglable), ces petits appareils peuvent nettoyer n’importe quel type de sols. Des aspirations vraiment puissantes (supérieures à 40 W) sont efficaces sur les tapis et les moquettes. Son autonomie et son intelligence sont la promesse d’un gain de temps considérable et la prise en charge de travail pouvant être fastidieuse, surtout si vous êtes une famille nombreuse ou avez des animaux de compagnie à poils comme les chiens et les chats. Comme vous n’avez plus à passer vous-même l’aspirateur, vous allez pouvoir vaquer à d’autres occupations pendant que votre robot nettoie les différentes pièces de votre maison. Vous pouvez même sortir faire les courses, par exemple, ou programmer votre robot pour qu’il fasse le ménage pendant que vous êtes au bureau. De même, vous économisez votre énergie. En effet, vous ne serez plus obligé de marcher de long en large pendant des heures, de vous pencher ou vous contorsionner pour nettoyer sous les meubles et autres endroits inaccessibles. Finis les maux de dos et les douleurs aux jambes après le ménage !

À la place, vous pouvez parfaitement vous prélasser dans votre fauteuil avec un bon livre et vous amusez à regarder votre appareil faire le tour de votre salon. C’est également une bonne solution pour les personnes âgées, souffrantes ou handicapées, afin de leur permettre de ménager leurs efforts sans pour autant négliger la propreté de leurs maisons. Un autre avantage considérable est que le robot aspirateur fait un travail irréprochable et efficace dans le combat contre la poussière et la saleté. Grâce à son système de navigation et ses multiples fonctionnalités, il n’y a pas un seul centimètre carré de sol négligé ou oublié. Il explore chaque recoin avec précision, et ce, afin d’accomplir sa tâche unique et principale en toute discrétion : la propreté de votre maison. Son travail peut se faire plusieurs fois par jour, selon vos envies ou vos besoins, et toujours de façon impeccable. Il est très utile au foyer et peut même se substituer à un agent d’entretien.

Inconvénients

Un des principaux inconvénients du robot aspirateur peut être son autonomie qui n’est pas illimitée. En effet, le robot aspirateur est un appareil sans fil qui, au bout d’un moment, doit être rechargé afin de faire le ménage correctement. Suivant le modèle, il peut être nécessaire de les brancher manuellement pour les recharger, quand ils ne seront pas capables de revenir tout seuls à leur base. De plus, il faut prévoir entre 2 à 5 heures de recharge, avant que certains appareils ne soient totalement opérationnels. Du fait de ses dimensions réduites, son bac à poussière (intégré) est également de petite capacité. Plus le réservoir sera plein, plus l’appareil aura de la difficulté à aspirer la saleté.

Il faudra alors vider et nettoyer le bac plus souvent qu’avec un aspirateur classique. Par ailleurs, le prix peut également être un inconvénient majeur, ce genre d’appareils possédant une technologie plutôt avancée et coûteuse. Imaginez alors qu’il y ait une panne ! Non seulement l’achat d’un robot peut être onéreux, mais sa réparation ou le remplacement d’une de ses pièces s’élèvera également cher. Enfin, bien que les robots aspirateurs soient réputés autonomes et intelligents, ils ne peuvent pas garantir un ménage parfait. Certains modèles ont encore de la difficulté dans le trajet dans la maison ou avec les obstacles, par exemple. Surtout en comparaison avec un aspirateur classique. Le robot aspirateur nettoiera de façon optimale dans un intérieur dégagé, minimaliste avec un revêtement lisse, les tapis représentant souvent la plus grande difficulté pour lui.

Comment choisir son aspirateur robot ?

Ces dernières années, beaucoup de marques ont lancé leurs modèles de robots aspirateurs. Ils envahissent les rayons des magasins, on vante leurs mérites dans les différents sites d’achat et il y en a pour tous les prix. Chaque robot ayant ses propres caractéristiques techniques, il n’est pas évident de choisir le modèle adapté à vos besoins. Choisir le bon robot aspirateur n’est cependant pas bien difficile à faire, il suffit de prendre compte de certains critères lors de votre achat.

Dimensions

Sur le marché, la plupart des robots aspirateurs sont des disques dont le diamètre est aux alentours de 34 et 36 cm. Afin qu’il puisse nettoyer efficacement votre espace, le robot doit cependant passer sous vos meubles et traverser tout type d’obstacles. Il ne faut donc pas qu’il soit trop grand ! Par conséquent, pensez à analyser la hauteur de l’appareil, car cela peut se jouer sur un centimètre ! L’appareil ne pèse pas vraiment lourd, au maximum 4 kg, on peut facilement le soulever et le déplacer pour le ranger.

Mode d’emploi et programmation

Concrètement, vous aimeriez régler votre robot aspirateur afin qu’il nettoie votre maison selon vos préférences. À des heures fixes pour certains jours de la semaine, par exemple. C’est tout à fait possible, grâce aux fonctionnalités de base qui sont par ailleurs faciles à utiliser. Sur la plupart des robots, deux modes sont proposés : un nettoyage localisé par zone, et un nettoyage total. Cependant, chaque appareil dispose également de programmes qui lui sont spécifiques. Sur certains robots, on peut régler la puissance de l’appareil en fonction du sol à nettoyer (tapis, moquette, parquet…). D’autres proposent un système qui permet de lancer le nettoyage à distance, depuis son smartphone par exemple. Le lancement peut également être différé.

Autonomie et dépense d’énergie

Tous les robots aspirateurs sont sans fils : ils fonctionnent grâce à une batterie intégrée et viennent avec une base de chargement. L’appareil devra y être connecté dès que sa batterie est vide. Certains modèles peuvent regagner automatiquement leur station pour recharger leur batterie et reprendre ensuite le travail là où ils se sont arrêtés, mais d’autres nécessitent d’être branché manuellement. L’autonomie de l’appareil dépend du type de batterie fournie avec, dont la charge peut varier de 60 à 120 minutes, ce qui lui permet de nettoyer des surfaces allant de 80 m² jusqu’à 150 m². Il faut savoir que le temps de chargement de la batterie peut varier de 2 à plus de 7 heures pour certaines marques. Si vous prévoyez d’utiliser votre appareil plusieurs fois par semaine, un modèle avec une autonomie élevée est préférable.

En termes d’énergie, votre robot ne consomme pas vraiment beaucoup. Vous craignez qu’utiliser régulièrement un appareil qui a besoin de se recharger ne fasse augmenter votre facture d’électricité ? Ne vous inquiétez pas. Utiliser un robot aspirateur n’entraîne pas nécessairement une augmentation de votre consommation d’électricité. La puissance moyenne d’un robot aspirateur étant de 20 à 35 w/heure; il consomme donc beaucoup plus qu’un aspirateur classique. L’énergie qu’il dépense dépend en réalité de la puissance du moteur d’aspiration, de son type de navigation et de la technologie de batterie utilisée. Plus le robot est moderne, moins il consomme d’énergie. Si le robot nettoie toute la surface déterminée rapidement, il perdra moins d’énergie.

Niveau sonore

Il n’y a pas un seul robot aspirateur mis sur le marché qui soit totalement silencieux. Pour aspirer la saleté et la poussière dans votre maison, il devra plus ou moins faire du bruit à cause de son moteur et de certaines de ses fonctionnalités. Cependant, ce sont des appareils plutôt discrets, surtout par rapport aux aspirateurs classiques. Ils ne génèrent pas plus de 70 dB. Pour vous épargner les nuisances sonores, vous pouvez simplement programmer votre robot afin qu’il ne travaille que pendant vos heures d’absence. Ainsi, vous n’aurez pas à subir les quelques décibels en plus.

Fonctionnalités

Parmi les critères qu’il ne faut pas négliger quand on veut acheter un robot aspirateur, il y a les fonctionnalités. Vous allez vite vous apercevoir que certains modèles proposent un choix plus large de modes de nettoyage que d’autres. Il existe des robots équipés de filtres HEPA ou des lampes UV qui assurent un niveau élevé de filtration et permettent d’éliminer les particules allergènes. D’autres sont pourvus d’un diffuseur de parfum, et répandront une odeur agréable dans vos pièces après le nettoyage. L’aspirateur robot pour poils d’animaux vous permettra, grâce à sa forte puissance, de vous débarrasser des poils les plus fins, depuis votre sol jusqu’à votre canapé. Des robots plus onéreux disposent même d’une fonction nettoyante. Un compartiment spécial permet de mettre de l’eau et du liquide nettoyant pour que le robot dit « laveur » puisse laver les sols carrelés ou durs. Certes plus chers, ces modèles sont plus pratiques pour mieux entretenir votre maison.

Accessoires

Au moment d’acheter votre aspirateur robot, vous pouvez vous renseigner sur les accessoires disponibles pour le modèle que vous avez choisi. La plus importante est sans doute la télécommande qui vous permettra de programmer et de commander votre aspirateur à distance. Bien sûr, il existe également des modèles connectés via votre téléphone d’où vous pouvez tout contrôler, grâce à une application mobile. Un autre accessoire intéressant est le « virtual wall » – un petit appareil générant une barrière virtuelle, qui comme son nom l’indique, permet de délimiter la zone de déplacement de votre robot. Ce dernier ne pourra pas franchir ces murs invisibles qui disparaîtront une fois que la pièce est nettoyée. Pour certaines marques, la délimitation de la zone à nettoyer se fera grâce à des bandes magnétiques qu’on devra fixer sur le sol, mais qui seront plutôt difficiles à déplacer par la suite. Enfin, il existe sur le marché un riche éventail de filtres et de brosses de rechange et des batteries supplémentaires adaptées à la plupart des modèles de robots aspirateurs.

Fréquence d’utilisation

Le robot aspirateur peut être utilisé selon vos besoins en matière d’entretien de la maison, il suffit de le programmer suivant vos envies. Par exemple, vous pouvez le programmer pour qu’il fasse le nettoyage trois fois par semaine en début de matinée, quand vous sortez pour emmener vos enfants à l’école ou la nuit, quand tout le monde dort. Mais en réalité, l’utilisation de votre appareil dépend de la surface à nettoyer, du type de sol et également de la durée de batterie de votre appareil. Un appareil dont l’autonomie est élevée est donc recommandé pour l’entretien régulier d’une maison ayant de larges surfaces.

Système de navigation

On se demande souvent comment se déplace ce robot aspirateur autonome ? Deux systèmes de navigation sont actuellement proposés sur le marché :

La technologie de déplacement aléatoire . De nombreux capteurs sont intégrés à votre robot qui lui permet de se déplacer partout dans votre logement, sans plan précis. Lorsqu’il y a un obstacle, comme le pied d’une chaise par exemple, l’appareil change de direction. Le capteur de vide évite qu’il tombe dans les escaliers.

. De nombreux capteurs sont intégrés à votre robot qui lui permet de se déplacer partout dans votre logement, sans plan précis. Lorsqu’il y a un obstacle, comme le pied d’une chaise par exemple, l’appareil change de direction. Le capteur de vide évite qu’il tombe dans les escaliers. La technologie de déplacement à l’aide de la cartographie. L’aspirateur utilise des lasers et une caméra intégrée pour cartographier la zone de nettoyage et la mémoriser. De ce fait, il se déplace plus rapidement et nettoie plus efficacement l’espace.

Avez-vous un animal de compagnie?

Si votre réponse est l’affirmative, vous savez que le fait d’avoir ces boules de fourrure ajoute plus de la difficulté aux corvées nettoyage. Sachez qu’avoir un robot aspirateur spécial poils d’animaux peut être la solution idéale pour lutter contre les poils de vos chiens et de vos chats qui tombent partout et s’immiscent dans les moindres recoins de votre maison. Ce genre de robot aspirateur spécialement conçu pour les propriétaires d’animaux domestiques se distingue par des caractéristiques spécifiques. D’un côté, l’utilisation de brosses en caoutchouc particulièrement efficaces pour se débarrasser des cheveux et des poils. De l’autre, la présence de filtres spéciaux (filtre HEPA) permettant d’assainir votre habitation et même réduire certaines allergies auxquelles vous seriez sujet. Une référence dans ce domaine par exemple est l’Amibot Animal H2O, un robot aspirateur hybride doté de technologies innovantes adapté à l’aspiration des poils d’animaux de compagnie.

AMIBOT Animal H2O - Robots Aspirateurs et laveurs spécial Poils d'animaux Élu Produit de l'Année 2019 !

AMIBOT Animal H2O est un aspirateur robot spécialement conçu pour veni...

Technologie "Efficient Navigation": Itinéraire adapté sur 200m² 375.89 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Aspirateur robot classique ou connecté ?

Dans la gamme des robots aspirateurs, on a le choix entre ceux classiques ou ceux, plus modernes, qui sont connectés.

Le grand avantage d’un robot connecté réside surtout dans le fait qu’on peut le programmer à distance, depuis des applications mobiles, ou grâce à des assistants vocaux. Pour contrôler son appareil et démarrer une séance de nettoyage, il suffit d’un smartphone et d’une connexion Wi-Fi. Certains modèles sont pourvus de GPS qui vous permettent, depuis l’écran de votre cellulaire, de connaître la position exacte de votre appareil et le parcours qu’il a effectué. Grâce à une application mobile, vous pourrez avoir un compte-rendu d’activité complet : l’état d’avancement de la session, le temps de fonctionnement, le trajet parcouru, etc.

La connectivité permet également de faciliter la manipulation et la programmation du robot là où les icônes indéchiffrables, les boutons de commande et le peu d’informations sur la coque même de l’appareil peuvent représenter une perte de temps et un manque de facilité. De plus, l’application mobile peut évoluer, être mise à jour et offrir ainsi des fonctions plus améliorées. Malheureusement, et ce n’est pas une surprise, ces robots équipés de connexion à distance sont également les plus chers sur le marché. Cette possibilité de connexion est en effet surtout appliquée aux robots aspirateurs haut de gamme.

Comment savoir qu’un robot aspirateur est vraiment efficace?

Lorsque vous achetez un robot aspirateur, c’est un investissement à long terme, et vous avez besoin d’être rassuré. Est-ce qu’il est vraiment efficace ? En réalité, il n’y a pas vraiment de robot plus efficace que d’autres. C’est en fonction des critères que vous aurez choisi que vous décidiez si oui ou non l’appareil est efficient. Une personne dira qu’un tel modèle est parfait pour elle, parce que l’appareil correspond à ses besoins – qui ne sont pas forcément les vôtres. C’est pourquoi il faut bien définir vos critères au moment de faire votre choix, notamment concernant le type de sol de votre habitation et la surface des pièces à nettoyer.

Entretien du robot aspirateur

Vous vous êtes finalement décidé à acheter un robot aspirateur, mais vous ne savez pas vraiment comment l’entretenir ? Comme avec tous les autres appareils électroménagers, il faut en prendre soin pour qu’il puisse fonctionner le plus longtemps possible sans tomber en panne. L’entretenir régulièrement, permet donc de s’assurer de prolonger l’efficacité de celui-ci. Il faut surtout garder à l’esprit que l’entretien de votre appareil dépend de la fréquence de son utilisation.

La poussière et la saleté avec lesquelles il est en contact permanent risquent malgré tout de s’accumuler dans les différentes pièces qui le composent et peuvent être source de dysfonctionnement de l’appareil. Ainsi, il est recommandé de vérifier régulièrement l’état de votre robot et de ses accessoires, notamment des brosses, des filtres et du réservoir. Heureusement, il est facile d’entretenir votre robot aspirateur. Cela se fait en un rien de temps et ne nécessite rien de coûteux. Voici quelques gestes simples, mais nécessaires pour maintenir le bon fonctionnement de l’appareil.

Le bac de poussière doit être vidé et nettoyé après chaque cycle de nettoyage, car l’accumulation de saleté nuit à la puissance d’aspiration de votre appareil.

Une ou deux fois par semaine, nettoyez les brosses en enlevant avec les doigts ou à l’aide d’un chiffon sec les saletés accumulées dessus (poils, cheveux, etc.). Celles tordues doivent être remplacées rapidement.

Au moins une fois par mois, les filtres qui bloquent la saleté doivent également être nettoyés et changés, car s’ils sont bouchés, votre appareil perdra en puissance et en performance. De plus, des filtres encrassés empêchent l’assainissement de l’air dans votre habitation.

Enfin à l’aide d’une brosse ou d’un chiffon humide si nécessaire, il ne reste plus qu’à enlever la poussière des capteurs et de la surface du robot aspirateur. Pensez également à vérifier que rien ne gêne les roues de l’appareil, car sinon il aura du mal à se déplacer.

Combien coûte un robot aspirateur?

Sur le marché de l’électroménager, il existe actuellement différentes marques et des dizaines de modèles de robot aspirateur proposés à des prix plus ou moins élevés. Vous pouvez trouver des appareils basiques vendus à une centaine d’euros, mais également des modèles sophistiqués valant plus de 1 500 euros. Tout dépend littéralement de vos moyens, sachant que l’achat d’un robot aspirateur reste quand même un investissement sur le long terme. Le mieux est alors de définir en avance votre budget en fonction de votre maison (surface, nombre de pièces, nature du sol, etc.) et de votre environnement (famille nombreuse ou pas, enfants, animaux de compagnie). Vous pourrez ensuite choisir le modèle de robot qui vous correspond le mieux. Il faut garder à l’esprit qu’un prix élevé ne garantit pas automatiquement l’efficacité du produit. En revanche, si vous achetez un appareil dit “d’entrée de gamme”, il ne faudra pas vous attendre à de multiples fonctionnalités ni à une qualité telle qu’un modèle haut de gamme.

Le plus sûr est d’acheter un modèle fabriqué par une marque ayant une bonne réputation auprès des forums et de la clientèle, afin de ne pas regretter plus tard votre achat. Bien sûr, il ne faut pas systématiquement écarter une fabrication inconnue, surtout si elle propose un prix intéressant. Cependant il faut toujours rester vigilant et vérifier qu’il s’agit d’un produit de bonne qualité. En général, la plupart des grandes marques proposent une gamme complète de robots à différents prix, ce qui est intéressant pour ceux qui ne recherchent pas forcément les modèles dernier cri, mais veulent un appareil efficace à un prix intéressant. Pour trouver un robot aspirateur efficace, mais pas trop cher, il vous suffit de bien vous renseigner sur internet avec les nombreuses boutiques en ligne ou dans le magasin de votre choix. Les offres en ligne et les périodes de promotion sont idéales pour dénicher de très bonnes affaires. Certains fabricants proposent des remboursements d’une partie de la facture après achat, ce qui vous permettra de choisir un modèle moderne sans vous ruiner.

Les meilleures marques de robots aspirateurs

Nombreux sont les fabricants qui ont lancé leurs modèles de robots aspirateurs et il en existe pour tous les budgets. iRobot, Neato, Rowenta, Samsung… autant de marques qui proposent des aspirateurs automatiques afin de séduire de plus en plus de consommateurs. Voici donc un petit brossage des meilleures marques de robots aspirateurs que vous pouvez trouver en ligne ou dans votre magasin d’électroménager préféré :

iRobot

La plus connue des marques est sans conteste iRobot. Tout le monde ou presque en a entendu parler. La société américaine se spécialise depuis plus de 30 ans dans la fabrication d’appareils spécialisés dans le nettoyage de sol de haute qualité. Elle propose aux consommateurs une large gamme de robots aspirateurs à des prix très variés et chacun peut y trouver le modèle adapté à ses besoins et à son budget.

Les robots sont caractérisés par leur forte puissance d’aspiration qui leur permet d’accomplir un travail fiable. Les robots iRobot sont équipés d’une technologie conçue pour nettoyer de la manière la plus optimale et relever les défis que représentent les obstacles de votre maison. Peu importe le revêtement de sol, le désordre et la saleté, rien ne peut résister aux brosses et à la puissance d’aspiration d’un robot aspirateur iRobot.

Ecovacs

La société est leader dans le développement de robots intelligents qui s’intègrent facilement à la réalité quotidienne de ses consommateurs. Sa gamme DEEBOT de robots aspirateurs est dotée de technologie conçue pour le long terme : des capteurs à la pointe de la technologie, des modes de déplacement optimisés, une autonomie quasiment imbattable parmi les concurrents. Vous serez rapidement charmés par l’efficacité et la polyvalence de leurs appareils.

iLIFE

La marque iLIFE fait également partie des leaders parmi les fabricants de robots aspirateurs. Elle se spécialise dans la conception et la commercialisation de plusieurs modèles fiables, modernes et connectés. Toutes les gammes sont dotées d’une technologie complexe au niveau des capteurs qui leur confèrent une liberté totale de mouvement. Les robots aspirateurs iLIFE sont notamment capables de nettoyer dans les coins les plus difficiles d’accès, comme les angles de pièces et le long des murs et des meubles. Les utilisateurs sont conquis par l’efficacité et l’intelligence des appareils iLIFE, mais également par les prix abordables qui leur sont proposés.

Samsung

Avec pour mots d’ordre : puissance intelligente, hygiène maximale, le géant coréen s’est également lancé dans la course des robots aspirateurs les plus performants. La marque n’est plus à présenter pour la qualité de ses produits et l’introduction constante de nouvelles technologies. Les modèles sont variés, mais présentent des caractéristiques communes : un design élégant et de taille compacte, le nettoyage à sec des pièces et l’utilisation de la technologie Cartographie Visionnaire, un système de navigation conçu pour optimiser les déplacements des appareils. Les robots aspirateurs les plus populaires de la marque Samsung font partie des deux séries : Powerbot et Navibot. Ces séries se distinguent l’une de l’autre par leurs dimensions, l’ensemble des fonctions et leurs coûts.

Roborock

La marque chinoise Roborock, bien que très récente sur le marché, se développe de plus en plus et propose des robots aspirateurs haut de gamme qui présentent de nombreux avantages. Sa qualité de fabrication, ses produits polyvalents et plus particulièrement son rapport qualité/prix sont les atouts de cette marque. En effet, elle propose de bons robots même pour moins de 500 euros. Si vous voulez acquérir un robot solide, rapide et performant en matière de nettoyage à prix raisonnable, c’est vers la marque Roborock que vous devez vous tourner.

Amibot

La marque s’adresse surtout aux foyers avec enfants et animaux de compagnie, quand les tâches ménagères peuvent être deux fois plus fastidieuses et prennent un temps considérable. Les robots Amibot allient performance, discrétion et gain de temps. Toute la gamme est équipée d’une technologie H2O qui combine dans un seul appareil la fonction « aspirateur » avec celle d’une serpillière, permettant de nettoyer et d’assainir vos sols. En plus, grâce à un système d’aspiration puissant appelé “Pure Power“, les robots de la gamme Amibot vous débarrassent efficacement des poils d’animaux et des cheveux. Bien sûr, il existe un grand nombre d’autres marques intéressantes, comme par exemple, Dreame, Neato, Dyson, Rowenta, Bissel, etc. Il ne tient qu’à vous de les découvrir et de les comparer à vos besoins et vos critères !

Guide des 5 modèles les plus intéressants sur le marché

On ne le dira jamais assez, avant d’acheter un robot aspirateur, il est important de se renseigner et comparer les avis des utilisateurs. Avec tant de critères à prendre en compte : puissance, autonomie, capacité du bac de poussière… on peut rapidement s’y perdre et se tromper dans son achat. Pour vous guider et pour que vous ayez un aperçu de ce qui se fait de mieux en matière de robots sur le marché, voici un petit comparatif de 5 modèles actuellement disponibles à la vente et qui sont, à notre avis, parmi les meilleurs.

Le meilleur qualité-prix : Roborock S7 ou S7+

Présenté comme le robot aspirateur le plus puissant et le plus rapide de la gamme du fabricant chinois, cet appareil hybride est doté d’un très bon système de navigation LiDAR qui lui permet de se repérer partout dans votre maison et de cartographier les zones de nettoyage. Grâce à sa technologie VibraRise qui combine un balayage par vibration sonique à une vadrouille à levage automatique, il permet une reconnaissance de changement de type de sol.

Ainsi, il est capable aussi bien d’aspirer les poils sur un tapis que de nettoyer à la serpillière une tache de café sur votre carrelage. Enfin, une application sur votre smartphone ou votre tablette vous permet de contrôler votre robot et de lancer à distance une session de nettoyage. Ses points faibles sont son autonomie insuffisante pour nettoyer une trop grande surface en une fois et le fait qu’il est assez bruyant. Prix de lancement : 549 euros.

Roborock S7+ Robot d'aspiration et de Nettoyage + Station d'aspiration (2500 Pa, autonomie de 180 Min,réservoir d'eau 300 ML, Technologie de Lifting A ...

La technologie sonique innovante fait vibrer la serpillère jusqu'à 300...

Soulèvement automatique de l'embout de la serpillière sur les tapis et... 853.77 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Le plus polyvalent : Dreame L10s Ultra

D’un design blanc épuré, la gamme L10s Ultra de la marque Dreame dispose d’une station de base qui permet de réduire de beaucoup les tâches incombées à l’utilisateur. La station, entièrement automatique, est pourvue d’un système d’auto-vidage du bac de poussière d’une capacité de 3 litres. Elle permet également un nettoyage et une alimentation en eau de la serpillière. Le robot effectue un travail optimal avant de rejoindre automatiquement sa base pour se recharger.

Entièrement connecté, il est capable de détecter les obstacles et fonctionne correctement sur tous types de sols. Ce modèle complètement automatisé est l’idéal pour nettoyer efficacement votre maison sans le moindre effort. Prix de lancement : 1 199 euros.

Dreame L10s Ultra Robot Aspirateur Laveur avec Base Autonettoyante (Vidange Poussière, Nettoyage Automatique) AI Détection d'obstacles 3D, 5300Pa, Tap ...

[Nettoyage entièrement automatisé] Le système de vidange automatique u...

[Forte aspiration, profond nettoyage] Dreame L10s Ultra a une batterie... 1 306.86 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Le plus efficace : ECOVACS DEEBOT X1 OMNI

Son gros avantage est d’avoir 2 réservoirs : un d’eau propre pour l’alimentation et l’autre pour l’évacuation des eaux sales après le lavage automatique des brosses. Ce robot aspirateur est notamment plus efficace dans les maisons à revêtement de sols durs. Doté d’une grande puissance d’aspiration, ce modèle de la gamme Deebot présente une autonomie élevée et un système de lavage à 4 niveaux, qui lui permet de nettoyer en profondeur une grande surface en une seule session. Il pose cependant un peu plus de difficulté pour les tapis, paillassons et autres surfaces textiles, vous obligeant à enlever manuellement les brosses. Prix de lancement : 1 129 euros.

ECOVACS DEEBOT X1 OMNI, robot aspirateur laveur avec station de nettoyage multifonctionnelle, puissance d'aspiration 5000pa, évitement d'obstacles 3D, ...

X-TRA PUISSANT : Le DEEBOT X1 OMNI a une puissance d'aspiration allant...

X-TRA HAUTE QUALITÉ : Le DEEBOT X1 OMNI est un robot aspirateur/balaye... 1 499.00 € 1 199.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Le plus travailleur : iRobot Roomba e6192

Qu’on se le dise, la gamme Roomba de iRobot est l’une des meilleures et des plus prisées sur le marché. Quant à ce modèle haut de gamme, mais pas trop cher, il présente un rapport qualité/prix très intéressant. Il est équipé de capteurs acoustiques et de brosses en caoutchouc multi-surfaces qui empêchent l’enchevêtrement et enlève facilement la poussière, la saleté, mais également les poils et cheveux. Grâce à son mode Dirt Detect, le robot e6 offre d’excellentes performances de nettoyage sur la plupart des types de sols. Livré avec deux murs virtuels et un filtre supplémentaire, il peut avoir une autonomie allant jusqu’à 90 min. Pratique et facile à commander à distance grâce à Google Assistant et Alexa, il se recharge automatiquement et reprend le travail là où il s’est arrêté. Prix de lancement : 528 euros.

Aspirateur Robot connecté iRobot® Roomba e6192 - 2 brosses en caoutchouc multi-surfaces anti-emmêlement - Idéal pour les animaux - Suggestions personn ...

⚙️ 2 BROSSES MULTISURFACES PREMIUM. Les 2 brosses en caoutchouc multis...

✨ DÉTECTE ET ÉLIMINE LA POUSSIÈRE. La technologie Dirt Detect permet à... 253.44 € 236.38 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Le plus luxueux : iRobot s9+ (9550)

Le dernier né de iRobot vous permet d’assurer le nettoyage de votre maison sans que vous ayez à lever le petit doigt, tout cela grâce à sa propre base et sa connectivité. Il est doté des toutes dernières technologies, à savoir des capteurs 3D, une tête de nettoyage plus puissante et une cartographie intelligente; qui garantissent une performance optimale autant qu’un gain de temps et d’énergie en matière de nettoyage. De plus sa base anti-allergène peut contenir jusqu’à 60 jours de saleté ! S’il fait partie des plus attractifs notamment pour sa puissance (40 fois supérieure à la première série Roomba sortie sur le marché), sa performance et le large choix de personnalisation, le robot S9+ est également un des plus chers sur le marché. Mais si vous voulez le meilleur des robots aspirateurs et en avez les moyens, le iRobot S9+ est ce qu’il vous faut ! Prix de lancement : 1 499,00 euros.

Aspirateur robot connecté iRobot Roomba i7556 (i7+) - Station d'autovidage - 2 brosses caoutchouc - Idéal animaux - Cartographie, mémorise, s'adapte - ...

NETTOYEZ A VOTRE FAÇON. Nettoyez les zones de la maison les plus salis...

NETTOIE LA SALETÉ SUR COMMANDE. Nettoyer les miettes se résume désorma... 995.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

