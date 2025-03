Les inconvénients des aspirateurs robots que les constructeurs se gardent bien d’indiquer

Il y a quelques années, j’aurais ri à l’idée de confier mes sols à un robot. D’ailleurs, j’avais acheté l’un des premiers modèles disponibles et franchement ce n’était pas la panacée ! Un nettoyage douteux, des zones oubliées et un aspirateur qui se cognait ou se coinçait à la moindre rencontre fortuite avec un objet non identifié ! La technologie avançant, j’ai littéralement changé mon fusil d’épaule au sujet des aspirateurs robots. Aujourd’hui ? Je suis littéralement accro. Mon aspirateur robot passe deux fois par jour, oui, deux ! Pendant que moi je… ne fais rien du tout, enfin si je travaille, bercée par son ronronnement. Et je ne suis pas la seule : le marché des robots aspirateurs explose avec des prévisions qui tablent sur plus de 10 milliards de dollars d’ici à 2029. Pas étonnant : on parle d’un assistant ménager autonome, silencieux, et surtout… qui ne râle jamais. Mais attention, tout n’est pas si rose. Il a ses défauts, que les vendeurs omettent souvent de mentionner dans leurs jolies fiches techniques. Voici mon propre retour d’expérience, qui ne sera peut-être pas le vôtre d’ailleurs !

Un prix qui fait tousser… avant même la première poussière

Commençons par le nerf de la guerre : le prix. Un bon robot aspirateur, ça coûte de 400 à plus de 1 000 €. Et encore, je parle des modèles qui aspirent « proprement ». On peut trouver des aspirateurs traîneaux à 70 €, qui font très bien le job. Et imaginez que votre intérieur ne soit finalement pas adapté… Eh bien, vous aurez dépensé une petite fortune pour un gadget qui évite soigneusement vos tapis. C’est d’ailleurs ce qui s’est passé pour une amie : sol irrégulier, tapis épais… et robot en burn-out après deux semaines. Attention aussi si, comme moi, vous avez une marche qui sépare deux pièces… L’aspirateur robot va la descendre, mais ne la remontera pas ! Dans mon cas, je dois l’aider à monter pour qu’il rejoigne sa base, pas très pratique en cas d’absence !

Le monde n’est pas rond… mais les robots le sont !

Autre inconvénient que j’ai vite repéré : leur forme. Pourquoi tous ces robots sont-ils ronds ? Pour éviter les coins, c’est ça ? Parce que, clairement, ils les évitent très bien. Le mien a une passion étrange pour les zones faciles d’accès et semble considérer les coins comme des territoires interdits. Même chose pour les tapis. Mon beau tapis à poils longs de la chambre ? Il passe, mais il ne nettoie rien. Résultat : je ressors mon vieil aspirateur à l’ancienne pour les finitions. Je ne l’ai pas jeté, et heureusement. Néanmoins, les aspirateurs robots sont de plus en plus précis et se rapprochent progressivement de la perfection, notamment autour des pieds de tables. En revanche, il ne veut pas passer sous la table basse, et je ne m’explique pas les raisons !

Petits objets, gros blocages : la guerre des mondes version salon

Ah, le robot bloqué. Une scène presque quotidienne chez moi. Une frange de tapis mal positionnée ? Blocage. Un Lego oublié ? Blocage. Une chaussette orpheline ? Blocage. Le robot s’arrête, m’envoie une notification « Obstacle détecté » et attend que je vienne le délivrer. Et lorsque je suis absente pendant qu’il nettoie, je le retrouve en PLS au milieu du salon. Les modèles les plus évolués détectent pas mal de choses, mais aucun n’est parfait. Le mien se fige devant la gamelle du chien par exemple. Je suis donc obligée chaque jour de relever les chaises, la gamelle, la litière, la poubelle de tri, etc. Une petite manipulation quotidienne qui peut être fastidieuse lorsque l’on est pressé par le temps.

Des pièces à changer (et pas données)

Il y a un truc que je n’avais pas anticipé : l’entretien régulier, et surtout… les accessoires à renouveler. Les brosses rotatives ? Elles s’usent vite. Les filtres ? À remplacer tous les deux mois si vous voulez que votre robot respire bien. Et je ne parle même pas des capteurs ou des roues : quand ça casse, les pièces coûtent cher, surtout hors garantie. Et soyons honnêtes, ce n’est pas toujours simple à réparer soi-même. J’ai tenté une fois de démonter le dessous de mon premier aspirateur-robot, j’ai fini avec trois vis en trop et un doute sur mes compétences de bricoleuse du dimanche. D’ailleurs, il ne s’en est pas remis !

Les escaliers, ennemis jurés de la robotisation

Comme je vous l’expliquais juste avant, mon salon et ma salle à manger sont séparés par une petite marche de 5 cm de haut… Et là, c’est le drame. Une marche de 5 cm entre deux pièces, et c’est tout le système qui s’effondre. Il peut descendre (et parfois tomber), mais il ne remonte pas. Résultat : il reste coincé dans le salon à tourner en rond jusqu’à ce que la batterie soit vide. Et, avec plusieurs heures d’autonomie, cela peut durer très longtemps ! Pour le faire travailler partout, il faut jouer les chefs d’orchestre : lui ouvrir ou fermer des portes, l’empêcher de chuter, voire le transporter à la main d’une pièce à l’autre. On a vu plus autonome, non ?

Mais honnêtement ? Il a aussi changé ma vie

Bon, après tous ces défauts… je l’adore quand même. Parce qu’il faut le dire : avoir un sol toujours propre, sans lever le petit doigt, c’est un luxe que je ne veux plus quitter. Mon robot passe deux fois par jour, et j’ai oublié ce que c’était que de ramasser les miettes ou les poils du chien. Le gain de temps est énorme. Je le programme pour qu’il passe pendant que je travaille. Et depuis peu, la technologie évolue à vitesse grand V : certains modèles vident même leur bac tout seuls ! C’est le cas du mien, et c’est absolument génial, même s’il faut prévoir quelques sacs de rechange, on ne peut pas tout avoir ! Et franchement, il y a un côté hyper satisfaisant à rentrer chez soi et voir son petit robot repartir docilement à sa base, mission accomplie.

Pour ma fille qui vit dans un petit appart tout plat, c’est carrément l’amour fou. Le sol est toujours nickel, et elle ne s’en occupe jamais. Comme quoi, quand le terrain est adapté, c’est vraiment un compagnon du quotidien. Alors, vous aussi, vous avez cédé à l’appel de l’aspirateur robot ? Ou vous hésitez encore à laisser une machine circuler dans votre salon à votre place ? Une chose est sûre : même avec ses petits caprices, je ne reviendrai jamais en arrière ! Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà essayé et adopté un aspirateur robot ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

