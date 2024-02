Ascender de Migo Robotics, l’invention du premier aspirateur robot qui monte les escaliers

Les aspirateurs robots font un carton dans le monde entier. Il faut reconnaître qu’ils sont pratiques, simples à utiliser, et qu’ils nous font gagner un temps fou. Cependant, aucun n’était encore capable de s’attaquer aux escaliers, que nous devons donc nettoyer avec l’aspirateur classique. Dans les faits, nous sommes en conséquence obligés de conserver un aspirateur, uniquement pour les escaliers si notre maison en possède. Ce temps-là pourrait bien être révolu grâce à la start-up Migo Robotics. Son dernier bijou technologique se nomme Ascender. Cet aspirateur robot sorti d’un film de science-fiction devrait faire son arrivée sur Kickstarter dans quelques semaines. Et, s’il est révolutionnaire, c’est parce qu’il peut aussi s’occuper du nettoyage des escaliers, en toute autonomie. Nous sommes bien loin du Tribolite, le premier aspirateur robot inventé par Electrolux en 1996. Présentation.

Le robot « monte-escaliers » : une révolution

En 1997, quand la BBC présente le Tribolite, c’est le premier aspirateur robot sur le marché. Brut de décoffrage, il peut néanmoins cartographier la pièce, et éviter les obstacles. La technologie aidant, les aspirateurs robots se sont équipés de Lidar, puis sont devenus connectés, programmables, pilotables par la voix, etc. Mais, aucun ne pouvait encore s’occuper du nettoyage des escaliers. C’est chose faite avec l’Ascender de Migo Robotics, ou presque, puisqu’il n’est pas encore commercialisé.

Et, techniquement, cela donne quoi ?

L’Ascender se dote d’étranges jambes motorisées qu’il déploie grâce à des articulations sophistiquées pour gérer les marches. La brosse rotative dont il s’équipe est montée sur un dispositif qui va latéralement brosser les marches des escaliers. Mais, il peut aussi nettoyer les contremarches si l’on en croit la vidéo. Cependant, la forme des escaliers peut présenter des défis pour ce robot, principalement efficace sur des escaliers droits. En effet, il semble difficile de l’imaginer sur un escalier tournant, voire en colimaçon.

Outre ses prouesses dans l’escalade d’escaliers, l’Ascender offre des caractéristiques comparables aux meilleurs concurrents du marché. Avec une puissance d’aspiration de 9 700 Pa, il se positionne aux côtés des leaders du secteur. De plus, l’Ascender combine également un télémètre laser, une caméra, et des lasers pour la cartographie et la détection d’obstacles. Bien entendu, il est aussi un robot aspirateur « laveur » et dispose d’une pression de 17 N qui assure un nettoyage en profondeur de vos sols durs. D’ailleurs, à ce sujet, il dispose d’une fonction auto remplissage, et vient donc à la base pour remplir son réservoir et retourner au travail !

Quelques-unes de ses caractéristiques techniques

Comme nous vous l’avons déjà dit, il se dote d’une fonction de montée et de nettoyage des escaliers, et est capable de prendre en charge 500 m² de surface à nettoyer. De plus, et comme ses principaux concurrents, il embarque la navigation intelligente Lidar ainsi que des capteurs TOF, garantissant une perception précise de l’environnement pour une couverture optimale. Avec son évitement d’obstacles à 360 degrés, il peut identifier et contourner plus de 100 objets différents, assurant une navigation fluide et sécurisée. Côté décibels, il opère avec un faible niveau sonore de 73 dB, ce qui ne perturbera pas vos activités pendant qu’il travaille. Il dispose également d’une fonction de vidage automatique, permettant une élimination aisée des débris collectés sans intervention manuelle.

L'appareil, qui n'est pas encore disponible à la vente, devrait faire l'objet d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter prochainement. Le prix avancé serait de 1 399 $ (1 299 €) pour ce bijou. L'an dernier, Migo Robotics avait déjà tenté l'expérience, mais celle-ci s'était soldée par un échec. Cette année, la start-up semble bien décidée à concrétiser l'arrivée sur le marché de l'Ascender. À suivre donc…Plus d'informations sur leur site.