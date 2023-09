Ultenic AC1 Elite, notre test et avis sur le nouvel aspirateur balai laveur et sans fil

Dans la vie de tous les jours, il est une corvée qui revient chaque jour lorsque l’on a des enfants ou des animaux de compagnie : le nettoyage des sols. Une tâche ménagère chronophage et répétitive à laquelle il est difficile d’échapper. Seau, serpillère, balai, pelle sont alors de sortie, pour venir à bout des tâches récalcitrantes, et c’est parfois la galère ! Pour vous aider dans cette corvée quotidienne, la marque Ultenic sort son nouveau modèle, l’AC1 Elite (le successeur de Ultenic AC1 que nous avons testé en décembre 2022), pour qui le nettoyage des sols n’a aucun secret. Par son faible poids, il s’avère également être un accessoire commode à utiliser pour les personnes âgées par exemple. Et, si l’idée d’exploiter vos adolescents, que vous tenez responsables d’une grande partie de l’état des sols, c’est possible aussi. L’Ultenic AC1 Elite, c’est un jeu d’enfant pour l’utiliser, alors autant qu’il serve à toute la famille, non ? Découverte.

Déballage et montage

L’aspirateur balai Ultenic AC1 Elite est livré en plusieurs pièces dans un petit carton. Le tout est parfaitement emballé et protégé avec plusieurs couches de carton et de film en plastique.

Nous retrouvons à l’intérieur l’appareil, un manche amovible, une station de rangement et de recharge, un goupillon de nettoyage, un cordon d’alimentation, une notice de démarrage rapide et un bidon de détergent.

Le montage de l’ensemble est très simple, le manche se clipse sur le corps de l’appareil, on remplit le bac d’eau propre, on assemble les deux parties de la base et on branche le cordon d’alimentation. Ce dernier est d’ailleurs pas très bien placé, il est dommage qu’il soit positionné sur le côté et non à l’arrière de la « station ».

Un seul aspirateur pour toutes les tâches et toutes les surfaces !

Tous les parents savent combien les sols sont mis à rudes épreuves avec leurs enfants : lait renversé, miettes collantes au sol, pâte à tartiner étalée, un bonheur ! Quant aux propriétaires d’animaux, ce sont les poils et les traces de pattes terreuses qui rythment votre quotidien. Si vous cumulez enfants et chiens, l’aspirateur Ultenic AC1 va devenir votre meilleur ami. À ce sujet, il a d’ailleurs été conçu grâce aux retours de parents, qui ont exprimé leurs véritables besoins en la matière. Avec plusieurs modes de nettoyage intelligents, l’AC1 Elite est prêt à affronter toutes sortes de saletés, qu’elles soient liquides ou solides. Cet aspirateur sans fil 3-en-1 se veut polyvalent.

Il sera ainsi le seul à travailler quelle que soit la nature de votre sol : durs, souples, moquettes, tapis, rien ne l’arrêtera dans sa besogne. Il en sera aussi terminé des aspirateurs lourds et encombrants. Avec 4,9 kilos affichés au compteur, il s’impose comme un aspirateur léger et maniable, vous permettant de nettoyer sans effort chaque coin de votre maison.

De plus, il se dote d’un écran digital très intelligent. En effet, il vous permet de tout maîtriser d’un seul coup d’œil. Vous aurez en temps réel, votre niveau de batterie, l’autonomie restante, le mode d’aspiration sélectionné, niveau d’eau, réservoir plein, etc. Et, cerise sur le gâteau, il vous indiquera par des messages vocaux lorsque votre batterie est déchargée, ou si votre réservoir de poussière arrive à saturation.

Des réservoirs d’eau séparés, un autre atout de l’Ultenic AC1 Elite

L’un des avantages majeurs de l’AC1 Elite réside dans ses deux grands réservoirs d’eau séparés. Vous pouvez nettoyer une pièce entière avec une seule recharge d’eau, ce qui rend le processus de nettoyage plus efficace et pratique. De plus, la conception ingénieuse du réservoir d’eaux usées permet de séparer les déchets solides des liquides, éliminant ainsi le besoin de manipuler des débris à la main.

Les réservoirs d’eau séparés facilitent également l’entretien de votre aspirateur. En effet, la brosse se nettoie directement sous le robinet, vous n’avez plus besoin de retirer de l’aspirateur pour la nettoyer. De plus, la station de nettoyage dédiée à l’AC1 Elite propose un mode automatique qui nettoie la brosse à rouleau, la sèche à l’air, et même la stérilise avec des rayons ultraviolets. Ainsi, votre aspirateur laveur est toujours prêt pour votre prochain nettoyage.

Des performances et une puissance que les autres aspirateurs lui envient

L’aspirateur sans fil Ultenic AC1 se dote d’une puissante batterie de 28,8 V, et utilise une technologie d’aspiration multicyclonique qui traite aussi bien les grosses poussières que les particules fines. Grâce à ses multiples cyclones, il offre une force d’aspiration intense tout au long du nettoyage. La brosse principale est douce pour vos sols, tandis que la brosse complémentaire Slim sols durs soulève efficacement la poussière, la saleté et les poils d’animaux sur les sols durs.

Du côté de son autonomie, elle peut aller jusqu’à 50 minutes en mode éco, et 15 minutes à puissance maximale, pour les sols très sales, ou les taches d’aliments collés sur le carrelage. Quant à son temps de recharge, il est de seulement quatre heures. Pour être certain d’avoir toujours votre aspirateur prêt à en découdre, vous pouvez aussi opter pour une seconde batterie, puisqu’elles sont interchangeables. Le mode Smart, disponible sur ce modèle, ajustera aussi automatiquement la puissance d’aspiration, et le débit d’eau en fonction de l’état de vos sols. De plus, il se dote de rappels vocaux, et vous indiquera « de vive voix » quand remplir votre réservoir, ou quand celui-ci est plein. Et, si vous êtes arrivés au bout de votre batterie, il vous l’indiquera également.

Un aspirateur silencieux et parfaitement équipé de ses accessoires

L’aspirateur Ultenic AC1 ne fait pas partie des aspirateurs les plus silencieux, avec un niveau sonore de 78 dB, il se situe dans la moyenne des aspirateurs de cette gamme de prix. Concernant les accessoires, il dispose d’une capacité de réservoir de 0,90 litre, avec un bac à poussière amovible pour un vidage facile. Le filtre de sortie d’air est de qualité HEPA, assurant une filtration optimale de l’air.

Le filtre du réservoir est lavable sous l’eau, ce qui facilite son entretien. Enfin, cet aspirateur est livré avec des accessoires pratiques, dont une brosse de lavage pour les sols durs et une brosse douce pour éliminer la poussière des surfaces fragiles (nous n’en avons reçu qu’une seule), telles que les lamelles de stores ou les claviers d’ordinateur.

Conclusion

Cet aspirateur sans fil 3-en-1 se révèle être l’allié parfait pour celles et ceux qui préfèrent un aspirateur manuel, à un aspirateur robot. La maîtrise du nettoyage est souvent plus simple avec ce type d’aspirateur. Puisque vous dirigez les opérations, vous avez toutes les chances de nettoyer la totalité de vos sols : bords de plinthes, tours de pieds de tables ou de chaises, etc. Grâce à son prix raisonnable, vous disposez d’un appareil performant et pourrez dire adieu à tout votre attirail habituel : seau, aspirateur, balai, serpillère, etc. L’aspirateur est proposé à 259,19 € sur Amazon au lieu de 359,99 € grâce au code promotionnel AC1ENEOZONE (28 % de réduction).

Les plus :

Une brosse de lavage très efficace

Un design moderne, léger et maniable

Une puissance d’aspiration correcte

Un excellent rapport qualité / prix

Les moins :

Le cordon d’alimentation pas très bien placé

Non connecté

Toutes les caractéristiques techniques :

Marque : ‎Ultenic

Numéro de modèle : ‎AC1 Elite

Couleur : noir et blanc

Dimensions du colis : ‎71 × 34 × 31 cm

Poids : 4,3 kg

Capacité : ‎1,15 l

Puissance : ‎230 W

Niveau sonore : ‎78 dB

Autonomie : 50 minutes

‎Stations de base autonettoyantes

Disponibilité des pièces détachées : ‎2 ans

Contenu du colis

Aspirateur AC1 Elite

Base de chargement

Adaptateur secteur

Filtre HEPA

Détergent liquide pour le nettoyage

Brosse de nettoyage

Ultenic AC1 Elite Aspirateur Laveur sans Fil Design Fonctionnalités Installation / Prise en main Puissance / Efficacité Niveau sonore de l’aspirateur Niveau sonore de l'autonettoyage Rapport Qualité / Prix Un bon rapport qualité / prix Cet aspirateur sans fil 3-en-1 se révèle être l’allié parfait pour celles et ceux qui préfèrent un aspirateur manuel, à un aspirateur robot. La maîtrise du nettoyage est souvent plus simple avec ce type d’aspirateur. Puisque vous dirigez les opérations, vous avez toutes les chances de nettoyer la totalité de vos sols : bords de plinthes, tours de pieds de tables ou de chaises, etc. Grâce à son prix raisonnable, vous disposez d’un appareil performant et pourrez dire adieu à tout votre attirail habituel : seau, aspirateur, balai, serpillère, etc. L'aspirateur est proposé à 259,19 € sur Amazon au lieu de 359,99 € grâce au code promotionnel AC1ENEOZONE (28 % de réduction). User Rating: 3.5 ( 1 votes)

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez