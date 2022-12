Test et prise en main de l’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1

Votre vieil aspirateur traineau vient de rendre l’âme et vous vous dites que c’est peut-être le moment de passer à quelque chose de plus innovant ! En investissant dans un aspirateur nettoyeur sans fil, vous pourriez gagner du temps et même réaliser quelques économies d’énergie… Cela tombe bien, aujourd’hui, nous allons tester l’aspirateur nettoyeur Ultenic AC1 ! Cet aspirateur puissant dispose d’une technologie innovante pour nettoyer et stériliser les surfaces, il va certainement remplacer votre vieux traineau. Voici notre test complet.

Présentation de l’aspirateur nettoyeur Ultenic AC1

La technologie 4 en 1 de cet appareil promet de réduire le temps passé sur le ménage. Plus besoin de sortir le seau d’eau, le balai et la serpillère, l’aspirateur balai allie l’aspiration et le nettoyage (sec ou humide) en un seul passage. Petite cerise sur le gâteau, c’est la traction générée par le rouleau qui fait avancer l’aspirateur, comme une tondeuse autotractée ! L’aspirateur est équipé d’un filtre HEPA pour assainir votre intérieur et capturer également les minuscules particules qui peuvent être vecteurs de maladies. En passant l’aspirateur et en nettoyant votre sol, vous contribuez à l’assainissement de l’air dans votre maison.

Côté moteur, il dispose d’une puissance de moteur de 200W de l’aspirateur balai, générant jusqu’à 15 000 Pa pour l’aspiration et d’une autonomie de 45 minutes, ce qui vous laisse le temps de briquer votre sol. Du côté de l’utilisation, il se veut très intuitif grâce à ses deux réservoirs d’eaux séparées. Avec un réservoir de 1 d’eau propre et un second réservoir de 1 L pour récolter les eaux sales. Vous n’aurez pas besoin de le vider ou remplir à chaque utilisation, même si cela est plutôt conseillé. Pour l’aspiration, il se dote d’une brosse rotative pour nettoyer vos sols en profondeur.

L’aspirateur dispose de plusieurs modes de nettoyage (SMART et MAX), vous pourrez nettoyer tous types de sols durs… Attention, en mode MAX, l’autonomie se voit réduite… Enfin, malgré sa puissance, il reste silencieux puisqu’il ne dépasse pas les 76 décibels. Vous pourrez donc passer l’aspirateur même lorsque tout le monde dort et n’effraierez pas vos animaux de compagnie. Et, avec sa batterie amovible, vous pourrez le ranger dans un placard tout en laissant sa batterie en charge dans la maison.

Déballage et installation l’aspirateur nettoyeur Ultenic AC1

L’aspirateur nettoyeur est livré dans un carton imposant. Il est livré en plusieurs morceaux parfaitement protégés dans l’emballage.

De plus, nous retrouvons dans le bundle la pièce maitresse de l’aspirateur, le manche, une brosse et un filtre HEPA de rechange, une base de rangement, une batterie amovible et plusieurs notices (en français) ainsi qu’un petit flacon de détergent. L’aspirateur laveur se monte en quelques minutes seulement.

En effet, il suffit d’insérer la batterie, de clipser le manche et de positionner la base. De plus, je vous conseille de l’appairer avec l’application dédiée pour profiter de ses nombreuses fonctionnalités.

Prise en main

Le premier démarrage est déconcertant. En effet, l’aspirateur laveur avance véritablement tout seul, et ce n’est pas un euphémisme. Une petite voix (en français) vous donne les instructions et les informations d’usage. Le lavage et l’aspiration sont très correctes et l’aspirateur est peu bruyant (comme le promet la notice). À la fin du ménage, il suffit de le replacer sur sa base pour que ce dernier se recharge, et de lancer l’autonettoyage.

Les caractéristiques techniques de l’aspirateur nettoyeur Ultenic AC1

Voltage : ‎21.6 Volts

Poids : ‎5 Kilogrammes

Capacité ‎2 Litres

Puissance ‎200 Watts

Autonomie ‎45 minutes

Temps de charge ‎4 heures

Niveau sonore ‎76 dB

Puissance du moteur ‎200 Watt

Méthode de contrôle ‎Fonction tactile

Dimensions du produit (L x l x h) ‎24.21 x 27.79 x 113.11 cm; 5 kilogrammes

Classe de performance de nettoyage de tapis ‎A

Classe de performance de nettoyage de sol ‎A

Classe d’émission de poussière ‎A

Disponibilité des pièces détachées ‎5 Ans

Combien coûte l’aspirateur balai sans fil Ultenic AC1 ?

L’aspirateur est disponible en ce moment au prix de 379,99€ sur AMAZON (Code de réduction de 10€: UAC12022) et 329,99€ sur CDISCOUNT. Un tarif très intéressant pour cet appareil multifonction. C’est peut-être le moment de vous faire plaisir ! En revanche, oubliez l’aspirateur comme cadeau de Noël, c’est vraiment cliché, sauf si c’est pour vous évidemment !

Conclusion

L’aspirateur Ultenic AC1 est un produit bluffant. Les matériaux sont de bonne facture et le design est plutôt sympathique. Le montage et la prise en main sont très simples et les performances sont clairement au rendez-vous. Les messages vocaux et l’application (en français) de l’AC1 fournissent toutes les informations utiles pour gérer la batterie, la puissance d’aspiration, l’auto-nettoyage, les problèmes d’aspiration etc, pour une fois, elles sont réellement utiles. Quant au mode stérilisation, c’est une vraie innovation.

Le plus

Sans fil

4 en 1

45 minutes d’autonomie (180 m²)

2 réservoirs

Un mode

Les moins

Un peu encombrant

Un peu bruyant pendant l’autonettoyage

Aucune indication sur le remplissage des bacs (mais cela reste assez simple)

Promo -25% Ultenic AC1 Aspirateur Laveur sans Fil, Aspirateur Balai sans Fil, Multifonction 4 en 1, 15KPa, 45 Minutes Autonomie, Poils d'animaux, Écran LED, APP ... ADIEU AU NETTOYAGE ENNUYEUSES - Plus la corvée ménagère avec le seau d...

TOUT-EN-UN - Ultenic a bien consulté des parents lors de la conception...

SANS ARRET ET PAS DE TOUCHE - Ultenic AC1 aspirateur sans fil fournit ... 379.99 € 284.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites