Prise en main du robot aspirateur (laveur) HONITURE Q6 Pro avec station de vidange (test et avis)

La nouvelle année est parfois synonyme de grand ménage dans votre intérieur ! Une page calendaire qui se tourne, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre et l’occasion de faire le ménage dans toutes les pièces. Mais, l’idée de sortir balai, serpillères et aspirateurs ne vous réjouit pas tant que cela. Pourquoi ne pas vous équiper d’un aspirateur robot laveur qui fera le boulot à votre place ? C’est le moment de vous offrir votre allié ménage de cette nouvelle année. Le robot aspirateur laveur Honiture est disponible au prix de 399,49 € sur Amazon, et en ajoutant le code promotionnel 3EAKA9F6, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 15 %. Nous l’avons testé il y a quelques semaines. Voici notre retour d’expérience.

Déballage et design

Le robot aspirateur est livré dans un double carton et chaque élément est parfaitement protégé dans un sachet. Le robot aspirateur est livré avec de nombreux accessoires et consommables de rechange. On retrouve évidemment l’aspirateur et sa station de vidange, le bloc serpillère, les notices d’utilisation, un filtre HEPA un balai et des serpillères de rechange.

L’installation se fait en quelques secondes, il suffit de maintenir le bouton HOME et POWER pendant trois secondes pour réinitialiser le WIFI (2,4 GHz). L’application dédiée dispose de nombreuses fonctionnalités.

Les points forts du robot aspirateur laveur Honiture

Comme nous vous l’avons dit en introduction, si vous cherchez un allié puissant pour maintenir la propreté de votre maison, le Honiture Q6 Pro est là pour vous. Avec un prix relativement raisonnable, il n’a rien à envier à ses concurrents parfois plus chers. Pour ce tarif, il se dote de fonctionnalités avancées et intelligentes et notamment de la technologie Lidar 4.0 de Haute Précision. Cette technologie, utilisée dans de nombreux domaines comme l’industrie automobile, fait de votre aspirateur un outil capable de cartographier son environnement.

En effet, elle permet une cartographie précise de votre espace de nettoyage, rendue possible grâce à 23 capteurs, dont des capteurs antichute et anticollision. Grâce à eux, l’aspirateur robot laveur peut naviguer dans des pièces aux configurations complexes. Le capteur antichute lui permettra de nettoyer les pièces de l’étage sans jamais risquer la chute fatale dans les escaliers. Quant au capteur anticollision, il évitera les chocs contre les meubles, ou contre tout objet dressé sur son passage.

Focus sur la station de vidange et sur le programme 3-en- 1

La station de vidange automatique 2.0 du Honiture Q6 Pro est une innovation dans la gestion des déchets de l’aspirateur robot. Ce modèle révolutionnaire adopte un nouveau mécanisme de vidange de poussière grâce à un système d’aspiration latérale. L’un des points forts de cette station est son bac à poussière spacieux d’une capacité de 3 litres soit jusqu’à 45 jours de poussière et de débris sans vidage. Il est cependant conseillé de le vider plus souvent pour une approche plus hygiénique du ménage. De plus, la station de vidange automatique se dote d’un écran LED intégré qui fournit des informations en temps réel sur l’état de la charge de l’aspirateur robot, permettant ainsi à l’utilisateur de surveiller facilement le niveau d’énergie disponible.

L’écran LCD indique également l’état du sac à poussière, et vous informe qu’il est temps de passer au vidage. Le programme 3 en 1 quant à lui, vous facilitera grandement la corvée du nettoyage. Imaginez : vous le mettez en marche, et il va balayer, aspirer et nettoyer simultanément. Si le cœur vous en dit, vous n’aurez qu’à le surveiller pour qu’il n’oublie aucun centimètre carré de votre sol. Normalement, puisqu’il se dote de la technologie Lidar, vous devriez même pouvoir le laisser travailler seul en votre absence. Après cet aparté, continuons sur le programme 3 en 1 : avec un conteneur de poussière de 300 ml et un réservoir d’eau de 250 ml, il vous permet de basculer aisément entre les modes de balayage, nettoyage et balayage et nettoyage. Vous pouvez ajuster la puissance d’aspiration sur quatre niveaux et la quantité d’eau sur trois niveaux selon vos besoins.

Focus sur la cartographie intelligente de l’aspirateur laveur Honiture Q6 Pro

Cet aspirateur innovant dispose de la fonctionnalité de Carte de la Maison Modifiable qui autorise la personnalisation du processus de nettoyage automatisé. Grâce à la technologie de reconnaissance spatiale avancée, cet aspirateur robot crée une carte détaillée de votre domicile. Grâce à cette carte unique, vous pouvez précisément sélectionner la pièce que vous souhaitez nettoyer. De plus, le Q6 Pro vous permet de définir différents niveaux d’aspiration et de régler la quantité d’eau utilisée, offrant ainsi une personnalisation totale de l’expérience de nettoyage. Ainsi, par exemple, vous pourrez demander un lavage plus intense sur des pièces à fort passage, et un nettoyage plus doux dans les chambres.

Enfin, si vous voulez lui interdire certaines zones sur un laps de temps défini ou pendant un cycle, ce sera possible. Toujours est-il qu’il ne sera pas nécessaire d’interdire le salon quand vous regardez une série, car son niveau sonore ne vous dérangera pas. Malgré sa très forte puissance d’aspiration de 3 500 Pa, il travaille en silence (environ 75 dB selon nos tests), éliminant avec efficacité les poussières, les cheveux, et même les poils d’animaux.

Quant à la cartographie des pièces, vous allez pouvoir stocker jusqu’à cinq cartes dans l’application. En effet, l’application HonySmart (disponible sur Android et iOS) dont il s’équipe garantit un contrôle à distance complet sur le robot aspirateur, vous permettant de superviser et d’ajuster les opérations de nettoyage, même lorsque vous êtes loin de chez vous. Le tableau ne serait pas complet si nous ne vous parlions pas de cette application qui transforme un aspirateur lambda, en assistant intelligent qui pourra aussi répondre via Alexa, Google Chrome ou votre smartphone.

Conclusion

Le robot aspirateur (laveur) HONITURE Q6 Pro est facile à prendre en main, il s’installe très facilement en quelques minutes. Le radar LIDAR est fiable et efficace permettant à l’aspirateur de se faufiler dans tous les recoins de la maison. L’aspiration et le mode serpillère sont très bonnes et relativement silencieuses. L’application, malgré quelques problèmes de traduction, dispose de nombreuses fonctionnalités (planification, mode d’aspiration, cartographie personnalisable, etc.). Il est légalement livré avec de nombreux consommables.

On regrettera l’absence de brosse en caoutchouc, légèrement plus efficace avec les poils d’animaux et les cheveux. Le robot aspirateur laveur Honiture est disponible au prix de 399,49 € sur Amazon, et en ajoutant le code promotionnel 3EAKA9F6, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 15 %. Pensez à cocher la case coupon de réduction avant de mettre le produit dans votre panier. Les kits d’accessoires (et consommables) sont également disponibles toute l’année sur Amazon, une donnée importante pour assurer la durabilité de votre aspirateur robot laveur.

Les plus

Une aspiration puissante

Un mode lavage efficace

Une station compacte

Silencieux (75 dB)

Livré avec de nombreux accessoires

Les moins

Absence de brosse en caoutchouc

Une traduction de l’application approximative

Quelles garanties et quel prix pour l’aspirateur Honiture Q6 PRO ?

Comme tous les produits vendus en Europe et en conformité avec la législation en vigueur, les robots Honiture sont garantis deux ans. Polyglotte, vous allez pouvoir lui demander de prendre en charge la langue française et accéder à des vidéos en français. En cas de problèmes, ou de questions concernant le robot aspirateur laveur Honiture Q6 Pro, le service après-vente de la marque reste à votre disposition.

Toutes les caractéristiques techniques

Marque : HONITURE

Numéro de modèle : Q6 PRO

Couleur : Blanc

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎35 × 35 × 9,8 cm

Poids : 3,5 kg

Capacité : 4 Litres

Voltage : 14,4 Volts

Matériau : silicone, plastique ABS

Classe de performance de nettoyage de tapis : A

Classe de performance de nettoyage de sol : A

Autonomie : 4 heures et 10 minutes

Compatibilité du produit : Alexa, Google Home, Smartphone

Caractéristiques ‎principales : Navigation Lidar 4.0 de haute précision / Multifonction avec APP Intelligente / Aspiration 3 500 PA max et réglable à quatre vitesses / Station de Vidange Automatique 2.0 avec affichage LED / Balayer, Aspirer, Nettoyer 3 en 1.

Contenu du colis : un aspirateur robot + un dépoussiéreur + un couteau de nettoyage + un manuel d’instruction + une brosse à rouleau + une brosse latérale + deux filtres Hippa + deux serpillières lavables + dix serpillières jetables + un réservoir d’eau et de poussière + trois sacs à poussière.

