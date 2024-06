Quels sont les inconvénients des robots aspirateurs que les vendeurs préfèrent dissimuler ?

Les aspirateurs robots ont le vent en poupe, et nous sommes nombreux à avoir franchi le pas de l’achat. Si l’on en croit, les chiffres donnés par motorintelligence.com, le marché des robots aspirateurs est estimée à 5,46 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,37 milliards USD d’ici à 2029. Sommes-nous tous devenus fainéants pour acheter un appareil qui fait le ménage à notre place ? Ou bien vivons-nous avec notre temps et profitons des nouvelles technologies ? J’ai moi-même un aspirateur robot, il m’aide beaucoup, mais il a aussi quelques inconvénients ! Ces derniers sont à connaître, même si les vendeurs préfèrent souvent les dissimuler. Je vais vous les présenter, ainsi que, vous donner mon sentiment sur chacun d’eux. C’est parti.

Inconvénient n° 1 : le coût initial

On ne va pas se mentir, le prix d’un aspirateur robot oscille de 400 à plus de 1 000 € pour les plus performants. Pour les aspirateurs classiques, on en trouve à moins de 100 €, la différence est énorme, et en finalité, ils aspirent tous les deux, les poussières. Et, si l’on vient à être déçu par l’appareil, par exemple, si la configuration de nos sols est un peu alambiquée, l’achat peut se révéler inutile.

Inconvénient n° 2 : un nettoyage relativement limité

La plupart des aspirateurs robots sont de forme circulaire, ce qui peut être un problème pour les pieds de tables carrés, les coins ou les tapis. En effet, à moins d’investir dans un modèle très cher, peu sont capables, par exemple, de désincruster les poussières des tapis. Ainsi, dans mon cas, le tapis à poils longs de la chambre, n’est jamais parfait, heureusement que j’ai toujours mon vieil aspirateur pour le nettoyer. Les coins des pièces ou de meubles nécessitent souvent un complément, car la poussière n’est pas toujours ôtée.

Inconvénient n° 3 : les blocages incessants

Lorsque le robot aspirateur robot est lancé, le sol doit être exempt de tout obstacle. Les plus avancés en matière de technologie évitent les obstacles, comme c’est le cas du mien. Néanmoins, il lui arrive de se bloquer sur un fil électrique, sur le tapis à frange du salon, ou sur le jouet en forme de nœud de notre chien, qui a du mal à ranger ses affaires ! Certains modèles peuvent rebrousser chemin au moindre obstacle comme un pied de chaise et ne jamais repasser à l’endroit évité. Connecté à mon smartphone, il est très rare que je ne reçoive aucune notification de blocage, lorsqu’il travaille !

Inconvénient n° 4 : les accessoires à changer régulièrement

Avec un aspirateur traineau, vous videz le sac, ou l’aspirateur s’il est un modèle sans sac. Mis à part cela, vous n’avez que très rarement des accessoires à racheter. Pour l’aspirateur robot, le coût des accessoires à changer régulièrement ajoute au prix de départ. En effet, il faut régulièrement remplacer les brosses rotatives, les roues ou les filtres qui s’encrassent très vite. De plus, en cas de panne, s’il est hors garantie, les technologies incluses comme les capteurs peuvent revenir très cher s’il faut les changer.

Inconvénient n° 5 : le sol doit parfaitement être plat

Pour illustrer cet inconvénient qui fait que je n’utilise que très peu mon aspirateur robot, je vais vous présenter mon salon ! Je dispose d’une pièce à vivre de 32 m² séparée en deux par une marche de 3 cm. Lorsque je lance l’aspirateur robot, je dois « faire un barrage » devant la marche pour qu’il aspire la partie salle à manger. Puis lorsque j’estime qu’il a terminé, je dois le faire travailler dans le salon… En effet, s’il est capable de descendre la marche, il est incapable de la remonter, et n’aspire donc que le salon ! Dans la chambre, où il n’y a aucune marche ni aucun obstacle, je peux le laisser travailler sans problème, mais ma configuration de pièce ne me permet pas de l’utiliser. À moins de créer une pente douce, ou de casser la marche et le carrelage pour avoir une les deux pièces sur le même niveau. Ce n’est absolument pas prévu au programme !

Des avantages malgré les inconvénients

Le tableau dressé n’est peut-être pas très vendeur, et les aspirateurs robots n’ont pas que des défauts. Par exemple, il convient très bien à ma fille, qui dispose d’un appartement sur le même niveau, carrelé et sans aucun obstacle. Elle peut laisser l’aspirateur en marche pendant la durée de son autonomie totale (120 min), il ne se coince jamais, et son sol est aspiré. Un autre avantage est celui de pouvoir le programmer en notre absence et de rentrer du travail avec un sol aspiré, et même lavé si l’aspirateur robot est en plus équipé d’une serpillère.

De plus, les aspirateurs robots nouvelle génération ont grandement évolué quant aux capteurs d'obstacles, ou aux puissances d'aspiration, et permettent de gagner du temps. Enfin, leur principal avantage serait d'être parfaitement silencieux ! Vous pouvez le lancer à toute heure du jour ou de la nuit sans déranger les dormeurs, ni vos voisins.

