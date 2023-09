Test du nouvel aspirateur robot (laveur) Yeedi Cube avec base de vidange automatique (à moins de 700 €)

Connaissez-vous la marque d’aspirateurs Yeedi ? Une nouvelle marque innovante qui propose des produits de nettoyage performants et pratiques. Après avoir lancé le Yeedi Floor 3 Station, qui a rencontré un joli succès en Europe, la jeune marque innove encore une fois avec le tout nouveau modèle : le Yeedi Cube. Un aspirateur ultra innovant qui combine de nombreuses fonctionnalités pour un format hyper compact. Nous avons eu la chance de le tester en avant-première, bien avant même qu’il soit disponible en France. Nous vous invitons à découvrir cet aspirateur nouvelle génération grâce à notre retour d’expérience. C’est parti pour la revue détaillée et notre avis sur cet appareil.

Déballage et design

Le robot aspirateur Yeedi Cube et sa base sont livrés dans un imposant carton. Chaque pièce est parfaitement protégée. Nous retrouvons sur le dessus du carton une notice de démarrage rapide pour rentrer directement dans le vif du sujet

À l’intérieur de l’emballage, nous avons le robot, la base, deux balais, un plateau pour la station, un cordon d’alimentation ainsi que plusieurs notices. Dans le petit carton bleu (au-dessus des notices) se trouve le bouchon du réservoir d’eau propre de l’aspirateur. Ne me demandez pas pourquoi ce dernier n’est pas directement monté, je n’ai pas de réponse à cette question.

La station de recharge et de vidange de l’aspirateur est très compacte. C’est assez étonnant quand on sait que cette dernière récupère les poussières collectées par l’aspirateur, mais également les eaux sales de ce dernier.

Le montage

Le montage de l’aspirateur est simple et rapide. On retire toutes les protections en mousse sur la base et l’aspirateur, puis on fixe le plateau sur la station.

On fixe ensuite les deux balais sur l’aspirateur, vous ne pouvez pas vous tromper, le gauche et le droit ont deux couleurs distinctes (verte et bleue).

L’application Yeedi

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’aspirateur Yeedi Cube n’est pas encore disponible et cela se ressent dans l’application. Certains paramètres, notamment les messages d’erreurs, ne sont pas encore correctement traduits. Mais globalement, cette dernière est plutôt bien foutue et les dernières imperfections devraient être corrigées avant sa sortie.

L’appairage ne prend que quelques minutes. Il suffit de presser le bouton avec le « rond » et le bouton « home » simultanément. Ne faites pas comme nous, il suffit de les presser une fois en même temps, pas la peine de les maintenir pendant plusieurs secondes comme c’est le cas sur la majorité des aspirateurs. Nous sommes tombés dans le piège par excès de confiance. Il suffit ensuite de suivre les étapes et de choisir la langue du robot (et oui, il parle).

L’application est très complète et on y retrouve beaucoup d’options et de fonctionnalités comme le niveau d’usure des brosses, de la lingette et du filtre ainsi que le niveau de remplissage du sac à poussières. De plus, on peut également définir la durée de séchage et piloter l’aspirateur directement via l’application dédiée. On peut par ailleurs définir le niveau d’aspiration et de lavage.

Les points forts du Yeedi Cube

Yeedi Cube révolutionne le domaine de l’entretien ménager avec son caractère novateur. Il se présente comme le tout premier aspirateur laveur qui simplifie le nettoyage des espaces restreints, éliminant les tracas liés aux paramétrages complexes. De plus, il se dote d’un mode révolutionnaire appelé « Pick and Place Clean », qui vous permet de le saisir simplement par la poignée, puis de le positionner à l’endroit de votre choix pour commencer le nettoyage. Par ailleurs, il est pourvu d’un drôle de réservoir d’eau en forme de soucoupe volante, situé directement sur le dessus de l’appareil, d’une contenance d’un litre.

Le robot aspirateur est conçu avec une technologie de nettoyage par vibration sonique intelligente. Avec cette technologie, les résidus sont éliminés en profondeur et les taches laissées après le nettoyage sont minutieusement éradiquées. Et si les taches et poussières ne lui résistent pas, c’est probablement grâce à son impressionnante puissance d’aspiration de 5 100 Pa. Son système de navigation SLAM assisté par laser garantit une précision et une rapidité inégalées. Enfin, lorsqu’il rencontre un tapis ou qu’il a terminé son travail, il relève seul ses serpillières, les nettoie et les sèche à l’air chaud.

Quelles sont ses principales fonctionnalités innovantes ?

La serpillère intègre une technologie ultrasonique vibrante qui lui permet de frotter avec une fréquence allant jusqu’à 2 500 fois par minute, assurant ainsi un nettoyage en profondeur exceptionnel, tout en évitant les traces d’eau sur le sol. Pour les surfaces restreintes, le mode « Pick and Place » permet de soulever manuellement le robot via sa poignée pour le placer précisément à l’emplacement souhaité, simplifiant de cette façon le processus sans nécessiter de réglages fastidieux via l’application.

Le réservoir d’eau transparent d’une contenance d’un litre, situé en haut du robot, garantit une alimentation constante en eau pour la serpillère, assurant des performances de nettoyage optimales. Comme nous vous l’indiquions un peu plus haut, le bouchon s’enfonce simplement dans le réservoir, ce qui n’est pas très rassurant. Toutefois, après de nombreux tests, ce dernier s’est révélé parfaitement hermétique.

Grâce à un support de serpillère flottant ajustable à 8°, l’angle de nettoyage et de balayage s’adapte automatiquement à la surface du sol, augmentant ainsi l’efficacité du nettoyage. De plus, les nouvelles serpillères sont autonettoyantes et séchantes avec de l’air chaud. Elles offrent un système intégré de lavage automatique lorsque le robot retourne à sa station d’accueil, tandis que l’air chaud à 40 °C assure un séchage doux pour préserver la qualité de cette serpillère.

Focus sur ses fonctionnalités les plus avancées

Le Yeedi Cube se dote d’une impressionnante puissance d’aspiration de 5 100 Pa et se veut ultra fonctionnel et flexible grâce à ses quatre niveaux de réglage de puissance d’aspiration. Cette puissance est parfaitement assistée par la technologie de navigation SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) alimentée par laser. Ce système garantit une cartographie précise et un évitement d’obstacles d’une précision exceptionnelle dans votre domicile.

De plus, la possibilité d’enregistrer et de récupérer facilement vos cartes renforce la personnalisation de votre expérience de nettoyage. En outre, il se dote d’un levage intelligent des serpillères comme nous vous l’avons déjà expliqué plus haut. L’une des autres caractéristiques avancées est le boost d’aspiration automatique. Et il se traduit ainsi : lorsque des particules de saleté sont détectées sur le tapis, la puissance d’aspiration augmente automatiquement pour garantir une élimination efficace. Ceci est complété par une combinaison de brosses, notamment une brosse principale et deux brosses latérales rotatives, qui garantissent un nettoyage approfondi sur divers types de sols tels que les tapis et les planchers en bois dur.

Un aspirateur économe en eau et très autonome

Enfin, le Yeedi Cube est un appareil intelligent qui gère son utilisation de l’eau. En effet, il dispose d’un réservoir d’eau douce intégré, d’une capacité d’un litre et situé en haut, ainsi que d’un réservoir d’eau sale de 1,2 l dans la station d’accueil.

Il va donc gérer lui-même sa consommation d’eau et vous prévenir s’il est vide ou s’il faut changer le bac de réservoir d’eau sale. Cette fonctionnalité est en outre amplifiée par une application hautement personnalisable, permettant un contrôle sans précédent sur la puissance d’aspiration, le niveau d’eau et d’autres paramètres de nettoyage. Un dernier point, sa batterie de 5 100 mAh, vous permettra de le laisser effectuer son travail pendant 180 min environ. Enfin, vous pourrez aussi le commander vocalement grâce à Google Assistant, à Siri et à Amazon Alexa, et parfois cela peut être très sympathique de lui intimer l’ordre de nettoyage !

Conclusion

Malgré l’absence d’un réservoir d’eau propre dans la station, le robot aspirateur est véritablement autonome, ce n’est pas un simple gadget. Sa poignée positionnée directement sur le réservoir est très commode. Il est vrai que d’habitude, on ne sait jamais réellement par où les prendre quand on veut manuellement les déplacer.

Le robot est également très silencieux. Il ne dépasse jamais les 65 décibels même en pleine puissance. C’est très agréable. Pour la base, c’est une autre histoire, cette dernière fait un bruit d’enfer quand elle aspire l’eau et la poussière de l’appareil. L’aspirateur est très efficace, il lave aussi bien qu’il aspire. Les détecteurs fonctionnent parfaitement, le robot évite tous les obstacle sans aucune collision. Pour le tarif, il est proposé à seulement 699 € sur Amazon, un tarif très attractif pour un aspirateur robot laveur avec une base de vidange.

Les plus

Une station compacte

Très silencieux

Une poignée très pratique

Un lavage et une aspiration efficace

Une application dédiée complète

Les moins

Pas de réservoir d’eau propre dans la station

Une base de vidange bruyante

