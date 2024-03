Nous avons testé le robot aspirateur Eureka E10S, avec (enfin) une station de vidange SANS SAC

Connaissez-vous la marque Eureka, spécialiste dans le domaine du nettoyage ? Cette entreprise américaine est très connue Outre-Atlantique et a été fondée à Detroit (Michigan) en 1909. Elle n’est donc pas novice en la matière ! Depuis plus de 100 ans, elle œuvre pour faciliter les tâches ménagères, en innovant et en développant des produits dotés de haute technologie. La marque Eureka a été reconnue pour son engagement pour l’innovation dans le domaine des aspirateurs. Innovation encore et avec succès quand Eureka s’aventure dans le domaine des aspirateurs robots, proposant des modèles équipés de fonctionnalités avancées telles que la navigation LiDAR, l’évitement d’obstacles, et des technologies de collecte de poussière innovantes, comme le système multi-cyclonique. Nous avons pu tester le modèle Eureka E10S, un aspirateur laveur avec station multi-cyclonique qui a la particularité d’être sans sac. Il est actuellement vendu au prix de 409 € au lieu de 479 €. Voici notre retour d’expérience.

Déballage et design

L’aspirateur est livré dans un carton, la base et l’aspirateur sont protégés par un double emballage. Le design et les finitions paraissent de bonne qualité et la station de vidange transparente est assez atypique pour ce type de produit.

Le contenu du carton est assez succin. Nous retrouvons l’aspirateur robot et sa station, deux balais à fixer sous l’aspirateur, un « coupe fil » pour le nettoyage ainsi qu’une notice d’utilisation, un guide de démarrage rapide et une serpillère de rechange.

Installation et appairage

L’installation est un jeu d’enfant. Il suffit d’activer le Bluetooth pour que l’appareil soit automatiquement détecté par l’application dédiée « Eureka Robot » disponible sur iOS et Android. Cette dernière permet de piloter le robot et de paramétrer la cartographie de votre domicile.

Quels sont les points forts de l’aspirateur Eureka E10S ?

Eureka a profité de l’Internationale Funkausstellung (IFA 2023), l’une des plus grandes foires internationales de l’électronique grand public et de l’électroménager. Il s’agit d’un salon annuel qui se tient à Berlin, en Allemagne, et qui rassemble des fabricants, des entreprises technologiques, des médias et des passionnés du monde entier. L’IFA est un événement majeur où les entreprises présentent leurs derniers produits et innovations dans divers domaines. Avant de vous le présenter plus en détail, sachez qu’il se dote d’une station multi-cyclonique sans sac innovante, et vous promet une expérience de nettoyage sans contraintes, alliant praticité et économie.

La station multi-cyclonique sans sac, une première mondiale

Le concept unique réside dans sa station multi-cyclonique sans sac, elle est unique au monde. Contrairement à la plupart des aspirateurs robots qui dépendent de sacs à poussière jetables, l’E10S simplifie le processus en adoptant une approche sans sac. Vous n’aurez donc aucun sac à acheter, à vider ou à changer, mais uniquement à vider l bac à poussière. Le vidage se fait simplement en appuyant sur un bouton. La station de l’E10S d’Eureka est équipée d’une technologie de séparation multi-cyclonique avancée, une caractéristique reconnue comme une référence dans les aspirateurs haut de gamme. Techniquement, la station multi-cyclonique utilise une technologie de séparation des particules de poussière fondée sur des multiples cyclones. À l’intérieur de l’aspirateur, il y a plusieurs cyclones, généralement disposés en série. Ces cyclones créent une force centrifuge qui fait tourbillonner l’air à grande vitesse.

Puis, grâce à la force centrifuge, les particules de poussière et les débris plus lourds sont projetés contre les parois des cyclones et tombent dans un réservoir de collecte dédié. Cette technologie garantit une séparation efficace de la poussière et des fines particules, assurant ainsi une aspiration constante et puissante. Dans les faits, la technologie multi-cyclonique empêche le colmatage des filtres, le nettoyage fréquent de ces derniers, et assure aussi, une durée de vie plus longue. Le concept « sans sac » est aussi l’occasion d’économiser sur le long terme. Eureka estime l’économie de sac à 65 € environ, en comparaison avec un aspirateur « avec sac ». Enfin, c’est aussi un geste pour l’environnement : pas de sacs, pas de déchets supplémentaires à traiter ou à recycler !

Une station de vidange transparente, une fausse bonne idée ?

Eureka a fait le choix de doter sa station d’une vitre transparente. Quand l’appareil est neuf, cela ne pose pas de problème, au contraire, on voit le module cyclonique, c’est très design et moderne. Toutefois, dès la première vidange, c’est la poussière et les poils d’animaux qui sont au premier plan, c’est beaucoup moins esthétique. D’un côté, nous pouvons donc rapidement voir le niveau de remplissage, mais de l’autre, cela risque d’avoir un effet assez rebutant pour certains. L’idéal aurait été peut-être de n’avoir qu’une partie (sur le côté par exemple) de transparente.

Focus sur l’autonomie

En plus de sa station multi-cyclonique, le robot aspirateur laveur Eureka 10S dispose sur le papier d’une autonomie de nettoyage de 45 jours. Grâce à sa station d’aspiration automatique de deux litres et à son bac à poussière écologique, il n’est plus nécessaire de le vider après chaque utilisation. Le réservoir est capable de recevoir 45 jours de poussière sans nécessité de vidage manuel. Puisque vous manipulez le bac à poussière moins d’une fois par mois, vous réduisez aussi les émissions de particules fines chez vous, et par conséquent, la pollution.

Focus sur la navigation

Du côté de la navigation, c’est presque une évidence puisqu’il s’équipe de la navigation LiDAR précise. De plus, il dispose aussi d’une fonction d’évitement d’obstacles, deux caractéristiques essentielles de cet aspirateur. Concrètement, la technologie LiDAR (Light Detection and Ranging) est utilisée par le E10S pour créer des cartes extrêmement précises de l’environnement domestique. Ce système repose sur l’émission de faisceaux laser qui rebondissent sur les surfaces, permettant ainsi au robot de mesurer avec une grande précision les distances et les formes des objets qui l’entourent. Il peut donc avoir une « idée » très précise du travail qu’il doit accomplir. L’algorithme SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) est également mis en œuvre par le E10S pour enrichir davantage sa capacité de navigation. Grâce à cette technologie avancée, le robot est capable de se localiser en temps réel par rapport à la carte qu’il a générée, ce qui lui permet de se déplacer efficacement dans la maison tout en évitant habilement les obstacles.

Focus sur la puissance et l’autonomie

Du côté de la puissance d’aspiration, il affiche 4 000 Pa, soit une puissance parfaite pour éliminer toutes les poussières, les poils d’animaux (ou il excelle), ou les cheveux. Pour l’autonomie, vous pourrez compter sur 180 minutes de nettoyage en continu en mode normal. Pour garantir la longévité de la batterie, Eureka recommande de la maintenir toujours chargée en cas d’utilisation fréquente. Si l’aspirateur n’est pas utilisé pendant un plus grand laps de temps, il est conseillé de retirer le robot de la base, de l’éteindre et de le ranger dans un endroit frais et sec. Si le robot n’est pas utilisé durant plus de 3 mois, il lui faudra au moins 12 heures avant une nouvelle utilisation.

Un aspirateur intelligent sur toute la ligne !

Le robot aspirateur Eureka E10S dispose également d’une fonction de levage intelligent de la serpillère de 10 mm. Cela veut dire que dès qu’il rencontre un tapis, la serpillère se lève automatiquement pour éviter de le mouiller. De plus, il dispose d’une fonction qui autorise le réglage des zones interdites/murs virtuels, le contrôle via application/voix, et le nettoyage programmé. Vous pouvez aisément contrôler à distance le mode de nettoyage et le calendrier via l’application Eureka, en plus de commander l’aspirateur laveur robot directement via des assistants vocaux tels qu’Alexa ou Google Assistant.

Conclusion

L’aspirateur et la station sont designs et peu encombrants. L’installation est simple, rapide et l’aspiration ainsi que le lavage sont très correctes, mais c’est surtout la station de recharge et de vidange qui sort de l’ordinaire. Celle-ci permet de se passer des consommables, mais le choix d’un matériau transparent est discutable côté esthétique. Quant au prix, l’aspirateur robot laveur Eureka 10S est actuellement au prix de 409 € au lieu de 479 € (en cochant le bon de réduction de 70 €), c’est très correct. C’est peut-être le moment de prévoir votre grand ménage de printemps ?!

Les plus

Une station de vidange sans sac

Une aspiration puissante

Très efficace sur les poils d’animaux

Un prix très correct

Les moins

Un design transparent de la base qui ne fera pas l’unanimité

Toutes les caractéristiques techniques

Marque et modèle : Eureka E10S

Prix de vente recommandé : 479 €

Aspiration ou Lavage : les deux

Auto-vidage : 6 semaines

Type de base à poussière : « Sans sac (avec design multicyclonique)”

Évitement d’obstacles : LiDAR

Navigation : LiDAR+PSD

Aspiration maximale (Pa) : 4 000 Pa

Batterie : 14,4 V, 5 200 mAh

Levée du balai (mm) : 10 mm

Renforcement d’aspiration sur les tapis : oui (Ultrasonique)

Autonomie maximale (min) : 180

Volume du bac à poussière (mL) : 200

Volume du réservoir d’eau (mL) : 220

Niveaux de débit d’eau : 4

Niveau sonore le plus bas (dB) : 68

Franchissement de seuil (mm) : 20 mm

Commande vocale : oui

Poids : 10,7 kilos (avec la station)

Contenu du colis

Aspirateur robot (97 mm)

Base avec vidage automatique (445 mm)

Brosse latérale x 2

Brosse de nettoyage

Manuel d’Instructions

Eureka E10s Robot Aspirateur Laveur avec Station sans Sac Design Fonctionnalités Installation / Prise en main Puissance / Efficacité Nettoyage humide Niveau sonore de l'aspirateur Niveau sonore de la vidange Rapport Qualité / Prix Une station de vidange sans sac innovante ! L'aspirateur et la station sont designs et peu encombrants. L'installation est simple, rapide et l'aspiration ainsi que le lavage sont très correctes, mais c'est surtout la station de recharge et de vidange qui sort de l'ordinaire. Celle-ci permet de se passer des consommables, mais le choix d'un matériau transparent est discutable côté esthétique. Quant au prix, l'aspirateur robot laveur Eureka 10S est actuellement au prix de 409 € au lieu de 479 € (en cochant le bon de réduction de 70 €), c'est très correct. C'est peut-être le moment de prévoir votre grand ménage de printemps ?!