Test du Tineco Pure One Station, un aspirateur balai pour les détenteurs d’animaux aux performances incomparables

Si vous êtes du style à vouloir que vos sols soient toujours dénués de la moindre poussière ou poils d’animaux, vous devez passer un temps certain à passer l’aspirateur ! Saviez-vous qu’il existait désormais des aspirateurs bien plus performants que votre vieux traineau ? Après mon test du Tineco FLOOR ONE S7 PRO, j’ai pu tester un autre modèle de la marque. Un aspirateur balai haut de gamme qui ne fait qu’une bouchée des poils de chien incrustés dans le tapis, ou de la poussière sur le parquet. Cet aspirateur, c’est l’un des derniers modèles proposés par Tineco : le Pure One Station. Tiendra-t-il ses promesses ? Voici mon avis et mon retour d’expérience.

Déballage et présentation

L’aspirateur Tineco Pure One Station est livré dans un énorme carton. Quand vous découvrirez son contenu, vous comprendrez pourquoi. Chaque élément de l’aspirateur balai est parfaitement protégé. Une notice de montage rapide « quick start guide » est directement intégré dans le premier volet du carton, c’est très commode.

À l’intérieur du carton, nous retrouvons toutes les pièces de ce dernier ainsi que de nombreux accessoires. Le montage est très rapide, comptez entre 5 et 10 minutes pour l’assemblée intégralement. Nous retrouvons à l’intérieur l’aspirateur et sa station de charge, une brosse motorisée ZeroTangle, une mini brosse motorisée, un tuyau d’extension, une brosse 2-en-1, un suceur ainsi qu’un goupillon et une notice d’utilisation.

Quels sont tous les points forts de l’aspirateur Tineco Pure One Station ?

L’aspirateur Tineco Pure One Station promet de combiner puissance, performance et design. Pour la puissance, vous pourrez compter sur 270 watts, lui garantissant une aspiration en profondeur sur tous types de surfaces. Je l’ai testé sur du carrelage, un parquet ainsi qu’un tapis.

Bien entendu, cet aspirateur fonctionne sans fil, grâce à une batterie de 14,4 volts, qui lui assure un long temps de nettoyage (60 minutes environ). L’un de ses plus gros points fort étant de disposer d’une fonction d’auto-nettoyage qui simplifie l’entretien de l’appareil, prolongeant ainsi sa durée de vie. De plus, il se dote d’une brosse spéciale appelée ZeroTangle qui élimine efficacement les enchevêtrements de poils d’animaux, évitant, par conséquent, les blocages intempestifs des brosses.

D’autres points forts avant d’entrer dans les détails ?

Les fonctionnalités de l’aspirateur Tineco Pure One Station ne se limitent pas à ces quelques points forts. En effet, il se dote également d’un capteur intelligent baptisé iLoop qui lui permet d’ajuster automatiquement la puissance en fonction du sol rencontré. Cette fonctionnalité combinée à sa forte puissance assure un nettoyage en profondeur, même sur un tapis aux poils épais.

Enfin, et cette qualité est par ailleurs intéressante : il est ultra-silencieux avec un niveau sonore de seulement 78,2 dB, vous pourrez donc l’utiliser en pleine nuit si l’envie vous prend pendant une insomnie. Vous ne dérangerez pas vos voisins du dessous si vous êtes en appartement ! Ajoutons son design futuriste pensé pour s’intégrer à un intérieur plutôt moderne, des dimensions de 91,4 L × 38 l × 32 H centimètres et un poids de 10,5 kilogrammes pour terminer le portrait de cet étonnant aspirateur.

Autonomie et auto-nettoyage

Soixante jours, soit deux mois, c’est le temps que vous aurez pour remplir, et surtout vider le réservoir de poussière. Avec une vaste contenance de trois litres, il évite les vidanges quotidiennes du bac à poussière. Néanmoins, rien ne vous empêche de le vider à chaque utilisation, pour éviter que les poussières ne stagnent à l’intérieur. Comme vous pouvez vous en douter, l’ensemble est un peu encombrant et ne conviendra peut-être pas pour les petits appartements. Par contre, grâce à sa fonction auto-nettoyage de l’intégralité de l’aspirateur, de la station à la brosse, vous serez assuré d’un appareil toujours prêt à en découdre ! Toute la poussière récoltée sur l’aspirateur en lui-même sera filtrée puis rejoindra le bac à poussière.

Focus sur la brosse ZeroTangle

Si vous hébergez des animaux domestiques comme c’est mon cas (coucou Yumi), ou des adolescents aux cheveux très longs (coucou Soso), l’aspirateur Tineco Pure One Station et sa technologie innovante ZeroTangle sont fait pour vous ! En effet, cette brosse a été spécifiquement pensée pour prévenir l’emmêlement des cheveux et des poils d’animaux. Et concrètement, elle est ultra-efficace, c’est sans doute le gros point fort de cet aspirateur. Son fonctionnement est original, puisqu’elle cible avec précision les cheveux ou poils, qu’elle capture pour qu’ils ne s’emmêlent pas autour de la brosse. Vous verrez que cette fonctionnalité est très intéressante, et évite bien des tracas liés aux cheveux ou poils emmêlés autour de la brosse rotative. De plus, grâce à la brosse ZeroTangle, l’entretien de l’aspirateur est simplifié, ce qui est un autre point intéressant, soyons réaliste !

Focus sur le capteur intelligent iLoopTM de Tineco

Le capteur intelligent iLoopTM mérite que l’on s’y attarde quelques lignes. En effet, il est une véritable avancée dans le domaine du nettoyage domestique. Grâce à sa capacité à détecter avec précision la quantité de poussière présente, l’aspirateur ajuste automatiquement son niveau d’aspiration pour optimiser le nettoyage. Cette fonction intelligente garantit une performance de nettoyage améliorée, car l’appareil s’adapte aux conditions changeantes de la surface à nettoyer.

Vous passez ainsi allègrement du carrelage au tapis, ou au parquet sans régler manuellement la puissance d’aspiration. C’est un gain de temps indéniable, et l’assurance, encore une fois, d’un nettoyage en profondeur. De plus, la station de recharge est également combinée avec cette technologie. Dans les faits, elle se fonde sur l’information pour élaborer, en fonction de la quantité de poussière aspirée, un processus d’auto-nettoyage complet et toujours ciblé au plus juste.

Focus sur le système de filtration ultra-performant

Si vous nous avez lu avec attention, vous vous interrogez peut-être sur le fait de ne pas vider le réservoir pendant 60 jours. Et, les microbes ? Et, les bactéries ? Ne risquent-ils pas de provoquer un air vicié dans votre logement ? La réponse est non, et c’est grâce au système de filtration intégrée. Pour que l’air expulsé soit toujours le plus propre possible, il s’équipe d’un système de filtration en quatre étapes, équipé de filtres HEPA H13, une technologie de filtration parmi les plus avancées. Cette solution intelligente vise à améliorer considérablement la qualité de l’air dans votre environnement domestique en capturant efficacement jusqu’à 99,97 % des particules de poussière aussi petites que 0,3 micron. Ainsi, vous pouvez respirer en toute confiance, sachant que votre système de filtration travaille activement pour éliminer les contaminants et améliorer votre bien-être respiratoire.

Toutes les caractéristiques techniques

Avec des dimensions de colis mesurant 81 × 37,5 × 32,5 cm et un poids de 10,5 kg, cet aspirateur, est à la fois robuste et maniable, mais toutefois un peu encombrant. Il se dote d’une puissance de 270 watts, qui lui garantit une performance optimale dans le nettoyage de diverses surfaces. Enfin, il possède un niveau sonore de seulement 70-80 dB, assurant une utilisation ultra-silencieuse, même pendant la sieste des enfants. De plus, le fait qu’il soit si silencieux n’effraiera pas vos animaux domestiques, qui pourront continuer à dormir paisiblement.

Conclusion

L’aspirateur balai sans fil Tineco Pure One Station est-il un bon produit ? Ma réponse est incontestablement OUI ! Son innovation réside principalement (mais pas que) dans sa capacité à nettoyer automatiquement sa brosse d’aspiration. Un processus d’auto-nettoyage très efficace pour retirer automatiquement les poils d’animaux et les cheveux longs. Un processus qu’aucun autre aspirateur n’a égalé lors de nos précédents tests. L’aspirateur est également très puissant et silencieux, cela va rarement de pair. C’est par ailleurs la première fois que je teste un aspirateur qui tient ses promesses en termes d’autonomie (60 minutes à la seconde près). L’appareil peut être appairé avec une application, mais les fonctionnalités sont très limitées, c’est pour cela que je ne vous en ai même pas parlé.

Le seul inconvénient que je lui trouve, mais cela n’est pas rédhibitoire et assez logique, c’est son encombrement. En effet, ce dernier promet 60 jours d’utilisation continue sans aucune maintenance et forcement, cela a un prix. L’aspirateur Tineco Pure One Station est vendu au prix de 799 € (629 € avec réduction) sur Amazon. Il a reçu les avis de 61 clients depuis sa mise en ligne le 10 juin 2023 et ils sont assez unanimes avec une note de 4,4 / 5 étoiles. Ce qui ne fait que confirmer mes impressions. Un achat qui tombe à pic pour le ménage de printemps ? Oui, sans aucun doute, car il bénéficie d’une belle réduction printanière de 170 € (21 %). C’est le moment d’en profiter !

Les plus

Un autonettoyage très efficace (le meilleur)

Une puissance d’aspiration excellente

Une autonomie allongée

Un niveau sonore très correct

Une station de vidange SANS SAC

Les moins

Une base de vidange et de recharge un peu imposante

Un prix un peu élevé (hors promotion)

Tineco Pure One Station Pet Aspirateur Balai sans Fil avec Auto-Nettoyage, Brosse ZeroTangle pour Les Poils d’Animaux, Nettoyage des sols durs, Tapis, Carrelage, Toilettage des Animaux, Léger 60 Jour d’Utilisation sans souci avec le réservoir Eco de 3 litres : L'énorme réservoir réutilisable de 3 litres permet d'éviter le nettoyage et le vidage quotidiens, car les débris et la... Meilleure Vente n° 1

Tineco Pure One Station Puissance d'aspiration Efficacité de l'auto nettoyage Design Poids Prise en main Volume sonore de l'aspirateur Volume sonore de l'auto nettoyage Rapport Qualité/Prix (en promotion) Le meilleur système de nettoyage automatique L'aspirateur balai sans fil Tineco Pure One Station est-il un bon produit ? Ma réponse est incontestablement OUI ! Son innovation réside principalement (mais pas que) dans sa capacité à nettoyer automatiquement sa brosse d'aspiration. Un processus d'auto-nettoyage très efficace pour retirer automatiquement les poils d'animaux et les cheveux longs. Un processus qu'aucun autre aspirateur n'a égalé lors de nos précédents tests. L'aspirateur est également très puissant et silencieux, cela va rarement de pair. C'est par ailleurs la première fois que je teste un aspirateur qui tient ses promesses en termes d'autonomie (60 minutes à la seconde près). L'appareil peut être appairé avec une application, mais les fonctionnalités sont très limitées, c'est pour cela que je ne vous en ai même pas parlé. Le seul inconvénient que je lui trouve, mais cela n'est pas rédhibitoire et assez logique, c'est son encombrement. En effet, ce dernier promet 60 jours d'utilisation continue sans aucune maintenance et forcement, cela a un prix. L'aspirateur Tineco Pure One Station est vendu au prix de 799 € (629 € avec réduction) sur Amazon. Il a reçu les avis de 61 clients depuis sa mise en ligne le 10 juin 2023 et ils sont assez unanimes avec une note de 4,4 / 5 étoiles. Ce qui ne fait que confirmer mes impressions. Un achat qui tombe à pic pour le ménage de printemps ? Oui, sans aucun doute, car il bénéficie d'une belle réduction printanière de 170 € (21 %). C'est le moment d'en profiter ! User Rating: 4.35 ( 1 votes)