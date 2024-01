Tineco FLOOR ONE S7 PRO, le meilleur aspirateur balai laveur de 2024 ? Notre avis après un test complet !

Lorsque la nouvelle année se présente, nous avons parfois un rituel qui veut que nous soyons pris d’une frénésie de ménage, et de rangement. Nous briquons nos sols, changeons la couleur des murs, vidons nos armoires, etc. Est-ce l’aube d’une nouvelle année, qui nous incite à faire table rase de celle qui vient de s’écouler ? Toujours est-il que le ménage passe forcément par le nettoyage des sols, et que cette tâche est à effectuer toute l’année. Et, si l’année 2024 était l’occasion de reléguer votre vieil aspirateur traineau, votre seau espagnol et la serpillière qui va avec, au profit d’un nouvel appareil ? Après notre test de l’aspirateur balai eau et poussière sans fil Tineco FLOOR ONE S5, découvrez l’aspirateur laveur Tineco FLOOR ONE S7 PRO, sans fil, au prix de 799 € sur Amazon. C’est parti pour la découverte de votre futur allié du quotidien.

Déballage et design

L’aspirateur balai Tineco FLOOR ONE S7 PRO est livré dans un carton avec de nombreux accessoires. Le montage est enfantin et prend à peine quelques secondes, il suffit de clipser le manche sur la machine et c’est terminé.

À l’intérieur du carton, nous retrouvons le fameux aspirateur ainsi que son manche, une base de recharge, des supports pour les accessoires, une brosse et un filtre HEPA de rechange ainsi qu’une brosse de nettoyage, du détergent, un chargeur secteur et une notice de démarrage rapide (qui ne sert à rien, vous allez vite comprendre).

La notice ne sert strictement à rien, car au premier démarrage, l’écran (un véritable écran) vous affiche un tutoriel vidéo pour présenter la machine et ses nombreuses fonctionnalités. On sélectionne sa langue et on laisse l’aspirateur faire sa petite précision. Nous sommes franchement sur un appareil haut de gamme et c’est réellement bluffant !

Quels sont les points forts de l’aspirateur laveur Tineco FLOOR ONE S7 PRO ?

Le premier point fort de cet aspirateur étant qu’il s’équipe de la technologie MHCBS TM sur laquelle nous reviendrons plus en détail ensuite. Cela permet une utilisation continue de l’eau propre pour un nettoyage optimale. De plus, la maniabilité de l’aspirateur est facilitée par le fait qu’il dispose de détecteurs de mouvement sur les roues arrière, c’est le système d’autopropulsion bi-directionnel SmoothPower. Ajoutons la technologie iLoop de Tineco, qui permet d’ajuster la consommation d’eau claire, d’eau sale et de la batterie qui lui confère une autonomie de nettoyage allant jusqu’à 40 minutes.

De plus, le FLOOR ONE S7 PRO dispose de deux brosses sur les côtés, ce qui facilite le nettoyage le long des plinthes et dans les coins les plus difficiles d’accès, jusqu’à 1 cm du bord. Enfin, pour le contrôle, il dispose d’un écran LCD 3,6 pouces qu’il faudra associer à l’Assistant Tineco, pour qu’il vous guide tout au long du processus de nettoyage. Il vous fournira des conseils rapides et un suivi en temps réel de l’état d’avancement de votre nettoyage.

Focus sur la technologie MHCBS TM

Grâce à la technologie MHCBS TM, l’eau claire est répartie de manière uniforme, garantissant que la brosse reste propre tout au long du processus de nettoyage des sols. La brosse du rouleau assure un nettoyage continu à une vitesse impressionnante de 450 tours par minute, offrant ainsi une efficacité optimale. De plus, il intègre un racloir flottant unique, intégré à la technologie MHCBS TM, « presse » la brosse sale à chaque rotation, éliminant par conséquent l’eau souillée de manière continue. Enfin, grâce à un design à tube plat, l’eau sale est aspirée instantanément dans le réservoir d’eau souillée, assurant un nettoyage efficace et rapide.

Focus sur le système SmoothPower par Tineco

La technologue SmoothPower vous procure une expérience sans effort grâce au système d’auto-propulsion. Ce système bidirectionnel SmoothPower est protégé par un brevet, et révolutionne le processus de nettoyage en rendant l’ensemble du processus encore plus aisé. Que vous ayez à pousser l’appareil vers l’avant ou à le reculer, le FLOOR ONE S7 PRO intervient en toute intelligence en détectant les mouvements des roues arrière. Les réservoirs d’eau de grande capacité, combinés à une puissante batterie, collaborent pendant 40 minutes, sans que vous ayez à manipuler l’appareil.

Cette synchronisation est minutieusement ajustée par la technologie de capteur intelligent Tineco iLoop, dont les détails seront exposés plus loin. Grâce à une conception améliorée de la tête de brosse, le FLOOR ONE S7 PRO excelle dans le nettoyage le long des plinthes et dans les coins les plus difficiles d’accès, à moins de 1 cm des deux côtés. Fini les espaces inaccessibles et les zones oubliées lors de vos manœuvres dans toute la maison.

Focus sur la technologie Tineco iLoop™

La technologie exclusive de capteur intelligent Tineco iLoop™, est un dispositif qui détecte avec précision les dégâts et ajuste automatiquement la puissance d’aspiration, la vitesse du rouleau, ainsi que la quantité d’eau utilisée, optimisant ainsi l’efficacité du nettoyage tout en prolongeant la durée de vie de la batterie. Grâce à ce système, vous êtes assuré de toujours réaliser le nettoyage de vos sols avec de l’eau propre et une brosse nettoyée au fur et à mesure de votre nettoyage. Avec quatre modes de fonctionnement au choix, notamment Auto, Ultra, Aspiration et Max, cet appareil s’adapte à chaque type de saleté et à toute situation. De plus, vous bénéficiez d’un séchage sans traces, grâce à sa brosse puissante et un taux de récupération de l’eau dépassant les 90 %.

Que faut-il savoir de plus sur l’aspirateur laveur FLOOR ONE S7 PRO

Avec cet aspirateur, même le rangement s’avère être un jeu d’enfant, puisqu’il suffit de l’installer sur sa station qui peut être installée dans un placard, par exemple. Il faut également noter que la station assure non seulement un auto-nettoyage complet, mais également une recharge ordonnée et efficace de votre aspirateur laveur. Enfin, côté accessoires, le cycle d’autonettoyage du FLOOR ONE S7 PRO va au-delà des attentes en fournissant un nettoyage en profondeur du rouleau brosse et du tube, assurant ainsi un entretien approfondi et les mains libres.

Après chaque session de nettoyage, le processus de séchage centrifuge est enclenché, éliminant efficacement l’excès d’eau du rouleau. Cette méthode prévient la propagation de moisissures et de bactéries, tout en optimisant la propreté de l’appareil. Avec cette approche, vous pouvez désormais choisir une solution naturelle et sécurisée pour entretenir vos sols, sans recourir à des produits chimiques et en préservant la santé de vos enfants et de vos animaux domestiques.

Conclusion

L’aspirateur laveur Tineco FLOOR ONE S7 PRO est puissant, endurant et peu bruyant (moins de 70 dB) selon nos tests. L’assistance est très agréable et l’appareil est très maniable. Le lavage est excellent et l’écran LCD est tout simplement bluffant. Tineco à fait vraiment très fort avec cet appareil. Pour le tarif, et c’est là que ça coince un peu, l’aspirateur Tineco FLOOR ONE S7 PRO est disponible au prix de 799 € sur Amazon. Un prix qui n’est franchement pas à la portée de toutes les bourses. Attendez peut-être une promotion si l’appareil vous intéresse, il y avait un bon de réduction de 70 euros en début d’année.

Les plus

Léger et maniable

Peu bruyant

Un lavage efficace

Un écran LCD vraiment utile

Les moins

Le tarif

Toutes les caractéristiques techniques de l’aspirateur laveur Tineco FLOOR ONE S7 PRO

Modèle : FLOOR ONE S7 PRO

Marque : Tineco

Autonomie : jusqu’à 40 minutes

Contenance du réservoir d’eau claire : 0,85 l

Contenance du réservoir d’eau sale : 0,72 l

Nettoyage des bords : oui, des deux côtés

Écran d’affichage : LCD

Auto-nettoyage : oui

Système SmoothPower : oui

Dimension du colis : ‎67,31 × 32,77 × 30,23 cm

Poids du produit : 5,1 kg

Niveau sonore : 78 dB

