Test et prise en main de l’aspirateur balai eau et poussière sans fil Tineco FLOOR ONE S5

Le ménage de printemps cela vous parle ? Cette tradition annuelle se traduit par un nettoyage de fond en comble de l’habitation, et ceci, afin d’accueillir la nouvelle saison. Qu’il soit de « printemps » ou quotidien, le ménage passe aussi par le nettoyage des sols, donc de l’aspirateur, de la serpillière et du seau d’eau ! Classique. Pour vous aider dans cette tâche, nous avons peut-être déniché, la perle rare : l’aspirateur eau et poussière sans fil Floor One S5. Avec lui, il en sera terminé de la serpillère et du seau d’eau. Nous avons eu l’occasion de tester son efficacité et sa puissance d’aspiration. Voici notre retour d’expérience.

À propos de la marque Tineco

La marque Tineco a été créée en 1998, et est basée à Hong Kong. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication d’appareils électroménagers, en particulier les aspirateurs sans fil et les nettoyeurs de sol. Les produits vendus par la marque sont tous axés sur l’innovation technologique afin d’offrir des produits de haute qualité, durables et pratiques à utiliser. Tineco est à l’origine de plusieurs technologies brevetées dont la iLoop, qui permet d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de la quantité de poussière détectée au sol. La marque asiatique est aussi l’une des pionnières en matière de batterie amovible, pratique pour pouvoir ranger l’aspirateur et laisser seulement la batterie en charge.

Présentation de l’aspirateur eau et poussière sans fil Floor One S5

Ce modèle 2 en 1, sans fil est conçu pour les sols durs. Il s’équipe d’un moteur numérique puissant de 450 W qui permet une aspiration efficace de toutes sortes de débris, poussières, liquides, ou poils d’animaux. Du côté des réservoirs, il s’équipe d’un réservoir d’eau propre et d’un second réservé à l’eau sale. Pour la filtration, elle est assurée par filtre HEPA qui capture les particules fines et allergènes pour une meilleure qualité de l’air intérieur.

Avec un poids de seulement 4,5 kilos, il est léger à utiliser, et ce, même sur les 45 minutes, le temps de son autonomie, en mode normal. Pour un sol très sale, il est possible de passer en mode max, mais l’autonomie sera fortement réduite. Plusieurs accessoires pratiques et indispensables sont livrés avec l’aspirateur Floor One S5.

Il dispose de la technologie iLoop que nous mentionnions au début de notre présentation. Il va donc ajuster automatiquement la puissance d’aspiration, en fonction de la saleté qu’il rencontrera sur son parcours. Enfin, non seulement, il vous facilite la tâche concernant le nettoyage de vos sols, mais vous n’aurez plus à nettoyer les brosses puisqu’il dispose d’une fonction auto-nettoyage, qui gère le tube et les brosses, seule. Doté d’un assistant vocal intégré, et connecté à l’application Tineco, vous serez informés des rappels d’entretien, des rapports de nettoyage et d’informations utiles à son parfait fonctionnement.

Les caractéristiques techniques du Floor One S5

Poids : 4 kg

Sans fil : oui

Batterie amovible : non

Capacité du collecteur à poussières : 700 ml

Capacité du réservoir d’eau : 800 ml

Réservoir d’eau sale : oui

Autonomie annoncée : 35 min (mode normal), 10 min (mode max)

Position parking : oui

Vapeur : oui

Autonettoyage : oui

Zone de nettoyage : jusqu’à 130 m²

Déballage et montage

L’aspirateur est livré dans un gros carton et chaque pièce est bien emballé et protégé individuellement. Le montage de l’aspirateur est simple et rapide, il suffit d’enclencher le manche, les supports latéraux sur la base de rangement et c’est terminé. Il est livré avec une brosse, un rouleau de rechange et deux filtres HEPA de remplacement ainsi qu’un petit flacon de détergent.

On retrouve également une notice et un guide de démarrage rapide directement sur un volet du carton.

Ce balai aspirateur est connecté, vous devrez installer l’application dédiée si vous souhaitez changer la langue. Vous l’aurez compris, ce dernier énonce des messages vocaux sur l’état de la batterie, les niveaux des réservoirs d’eau et des informations sur son nettoyage et sa maintenance.

L’application reconnait directement l’aspirateur et malgré quelques approximation de traduction, elle se révèle très commode. Astuce, le code barre à scanner est caché derrière le réservoir d’eau propre, ce n’est pas explicitement indiqué.

Mise en route et prise en main

Après un petit temps de chargement, il suffit de presser le bouton Power pour lancer l’aspirateur, une seconde pression sur le bouton d’option permet de passer du mode normal au mode turbo. L’aspirateur est très maniable et étonnement léger. Le niveau sonore est très correct et l’efficacité du lavage est redoutable. Nous sommes franchement sur un produit qualitatif et abouti. La batterie est puissante et l’on arrive à peu près à une trentaine de minutes de fonctionnement en mode normal, un mode largement suffisant pour venir à bout de toutes les saletés, même les plus tenaces. Tineco conseille d’utiliser le Floor One S5 avec la solution de nettoyage de la marque, celle-ci ayant été conçue pour préserver l’aspirateur.

Conclusion

L’aspirateur balai eau et poussière sans fil Tineco S5 est un excellent produit. Il se monte en quelques minutes et son fonctionnement est enfantin. Il est maniable, simple et très efficace. Son poids est clairement un atout. Ce dernier est connecté, ce qui n’est pas d’un grand intérêt sauf pour son premier paramétrage. Par ailleurs, il est possible de consulter un journal d’utilisation de l’aspirateur, mais je ne vois pas trop l’intérêt d’une telle fonctionnalité.

On regrettera juste l’absence d’éclairage au niveau de la brosse, une option bien pratique pour aspirer les coins les plus sombres. Le Tineco FLOOR ONE S5 est actuellement proposé à 415,20 € (au lieu de 519 €) sur Amazon, un prix très intéressant surtout avec la promotion actuelle.

Les plus

Léger

Puissant

Efficace

Endurant

Les moins

Absence d’éclairage au niveau de la brosse

Une application approximative

