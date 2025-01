Roborock dévoile le Saros Z70, le premier aspirateur robot qui ramasse vos socquettes

Le CES de Las Vegas, c’est le grand rendez-vous mondial des innovation , et toutes les grandes marques High Tech sont au rendez-vous ! Si vous nous suivez, vous connaissez déjà la marque d’aspirateur Roborock, Alexandre en avait testé un pour vous dans cet article. Tout ce que je peux vous dire c’est que pour l’édition 2025, la marque a mis le paquet ! Soyons honnêtes : on a tous rêvé d’un robot capable de nettoyer la maison sans notre aide tout en esquivant habilement les obstacles du quotidien. Un Lego sournois sous la table basse ? Une chaussette solitaire qui traîne au milieu du salon ? Ne croyez pas que j’ai perdu la tête, Roborock vient de lancer le Saros Z70, et il est absolument incroyable. S’il entre chez vous, vous n’aurez plus à râler après votre mari ou vos enfants pour qu’ils ramassent leurs chaussettes, le Saros Z70 s’occupe de tout ! Incroyable ! Découverte.

OmniGrip : Un bras robotisé pour ramasser votre bazar

Vous l’aurez compris, le Saros Z70 est bien un aspirateur robot, classique. Néanmoins, ce bijou technologique affiche une énorme différence : au lieu de contourner les obstacles comme les jouets abandonnés, il les ramasse ! Ceci est rendu possible grâce à son bras robotisé OmniGrip, un bras articulé à cinq axes, équipé de capteurs ultra-précis, d’une caméra et même d’un éclairage LED, peut saisir des objets jusqu’à 300 g. Une télécommande, un jouet, une chaussette solitaire ? Il les attrape puis va les déposer dans un endroit qui ne le gênera pas pour travailler. Limite vous pourriez lui demander de les mettre au sale ! Vous servir le café ? Ah non, ce n’est pas prévu, peut-être pour le CES 2026, allez savoir.

Une navigation intelligente digne d’un pilote de chasse

Au niveau de la navigation, Roborock met encore la barre très haut ! Honnêtement, ce robot ferait presque peur tant il est intelligent… C’est simple, il voit tout, il analyse tout et se déplace avec une précision millimétrique. Ceci est rendu possible grâce à une technologie développée par la marque : le StarSight Autonomous System 2.0 et de la technologie VertiBeam. Lors de sa phase de travail, il scanne la pièce, repère les zones prioritaires, et, éventuellement, sa trajectoire en temps réel. Même vos tapis les plus épais ne lui font pas peur, puisqu’il peut se soulever légèrement pour les franchir. Et, ce n’est pas tout ! Si vous disposez d’un système domotique Matter, vous pourrez intégrer le Saros Z70, et le piloter par la voix !

Nettoyer, laver, surveiller : le multitâche dans toute sa splendeur

Vous pensiez que le Roborock Saros Z70 se contentait de passer l’aspirateur ? Bien sûr, vous faites erreur sur cet aspirateur ! En réalité, ce robot est un multitâche redoutable. En plus d’aspirer avec une puissance impressionnante, il est également équipé d’une fonction lavage des sols. Une dernière corde à son arc et pas des moindres ? Les cambrioleurs ont intérêts à bien se tenir, car il peut aussi servir de caméra de surveillance mobile détectant le moindre mouvement ! C’est flippant, non ? Dites-vous que si vous avez l’habitude de plonger la tête dans le frigo la nuit, pendant que votre moitié dort à poings fermés, elle le saura le lendemain…

Et, personne ne vous aura balancé, pas même le chien, ce sera Saros Z70 qui vous aura filmé ! Je ne suis pas une grande fan des aspirateurs robots, mais celui est particulièrement fun ! Je crois que j’éparpillerai volontairement mes chaussettes pour le plaisir de le voir les ramasser ! Et vous ? Que pensez-vous de cette incroyable innovation ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .