Notre test et avis sur l’innovant robot aspirateur autonome Roborock S8

Le ménage est une corvée dont nous nous passerions volontiers ! Malheureusement lorsque l’on quitte le nid familial, cette tâche est inévitable. Si vous venez d’emménager dans votre premier appartement ou maison, il va falloir vous équiper d’un aspirateur ! Vous aurez alors le choix entre les vieux traineaux, les aspirateurs balais, et les aspirateurs robots. Si vous êtes jeunes, et que vous aimez les nouvelles technologies, mais aussi, que vous n’avez pas envie de vous prendre la tête avec le ménage, nous pouvons vous conseiller l’aspirateur robot laveur Roborock S8. Une petite merveille de technologique que nous avons eu l’occasion de tester. Il devrait vous autoriser plus de temps libre, tout en conservant un appartement propre en toutes circonstances. Voici notre retour d’expérience.

Présentation du Roborock S8

Roborock est une marque chinoise spécialisée dans la fabrication d’aspirateurs robots et d’équipements de nettoyage intelligents. Fondée en 2014, elle est rapidement devenue un acteur majeur sur le marché des robots domestiques. Son dernier modèle, le Roborock S8 est un robot aspirateur laveur de pointe qui combine plusieurs technologies innovantes pour offrir un nettoyage efficace et facile. L’un des principaux avantages de ce robot aspirateur est son système d’aspiration HyperForce amélioré, qui fournit jusqu’à 6 000 Pa de puissance d’aspiration en mode Max+ avec une batterie complètement chargée. Avec le Roborock S8, la poussière n’aura qu’à bien se tenir, il aspire tout sur son passage, même les plus petites des poussières présentes. Côté technologie, cet aspirateur robot s’équipe d’un système avancé d’évitement d’obstacles en 3D, qui utilise la lumière structurée en 3D et l’imagerie infrarouge pour identifier et éviter les obstacles pendant le travail.

Cela garantit une expérience de nettoyage sans tracas, sans que le robot aspirateur se coince ou se bloque dans des zones restreintes. Grâce au système de navigation PreciSense Lidar, il peut scanner et créer une carte détaillée de votre maison, et peut automatiquement reconnaître les différents étages de votre maison grâce à son système de réglage de carte multi-étages. Vous pourrez ainsi programmer jusqu’à quatre étages et personnaliser votre propre calendrier de nettoyage pour déterminer quand l’aspirateur robot nettoiera chaque zone. Et, si vraiment, vous êtes paresseux et n’avez pas envie de vous déplacer pour lui demander de nettoyer, il est compatible avec Amazon Echo, Siri, Google Home, pour encore plus de tranquillité. Bien entendu, cet aspirateur robot est relié à une application pour que vous puissiez le diriger ou le programmer sans contact direct avec lui.

Déballage et design

Le robot aspirateur Roborock S8 est livré dans un double carton compact, lui assurant une protection optimale.

Le robot aspirateur est livré avec quelques pièces, une base de recharge minimaliste et son cordon d’alimentation, une serpillère amovible et une notice. Ce dernier n’est pas fourni avec des pièces de rechange comme c’est souvent le cas avec les produits de ce type.

Le design plutôt sympathique, simple et épuré. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, son système de radar est positionné sur le dessus de l’appareil, lui conférant une petite épaisseur supplémentaire.

Le Roborock S8, un aspirateur robot suréquipé !

Le Roborock S8 se dote d’une nouvelle brosse double rouleau en caoutchouc DuoRoller, qui élimine efficacement la saleté, réduit les enchevêtrements et balaie facilement les cheveux pour une meilleure aspiration. Avec le système Roborock Carpet Boost+, le nettoyage des tapis est également simplifié, car il garde les poils d’animaux et les miettes hors de vos tapis. De plus, il s’équipe du système de balayage VibraRise, cela lui permet de frotter les sols à la vitesse hallucinante de 3 000 coups par minute. Cela est rendu possible grâce à la technologie Sonic Vibration, qui frotte avec une pression de balayage constante de plus de 6N pour laisser le sol étincelant. Cette fonctionnalité, appelée VibraRise, consiste en une serpillère vibrante capable de frotter les sols pour les nettoyer, avec jusqu’à 3 000 vibrations par minute.

Cette serpillère est par ailleurs conçue pour se soulever automatiquement lorsque l’aspirateur rencontre un tapis ou un autre obstacle. Pour utiliser la fonction lavante, il est conseillé d’utiliser le détergent de la marque afin d’éviter toute détérioration de l’aspirateur robot laveur. Enfin, le Roborock S8 vous permet de charger l’appareil pendant les heures creuses pour économiser sur le coût de l’électricité durant les heures de pointe.

Au niveau de l’autonomie, elle est d’environ 3 h en mode de puissance d’aspiration normale, et d’1 h 30 en mode d’aspiration Max+. Son temps de rechargement est de 4 h 30 pour passer de 20 % à 100 %. Bien entendu, il retournera seul sur sa base, pour se recharger jusqu’au prochain départ. Pratique, efficace et économique, voici comment on pourrait résumer les performances du Roborock S8 !

Installation et prise en main

Le paramétrage de l’aspirateur est enfantin. Il suffit d’installer l’application dédiée et de l’appairer sur votre réseau Wifi (en 2,4 GHz). Cela ne prend que quelques secondes. L’application proposera deux options au premier démarrage. Un mode nettoyage + une cartographie rapide pendant son fonctionnement ou un mode de cartographie dédié.

Puissance d’aspiration et nettoyage humide.

L’aspirateur est un peu plus bruyant que les derniers modèles que nous avons testés, mais dans la limite du raisonnable. Ce dernier atteint un niveau de 68 à 70 décibels en fonctionnement.

L’aspiration quant à elle est surprenante d’efficacité. Lors de nos « stress » tests habituels, il faut souvent un ou deux passages pour venir à bout des tas de saleté que nous dispersons sur nos zones de tests.

Pour le Roborock S8 un seul passage suffit pour venir à bout de toute la poussière accumulé par nos soins de manière exagérée.

Pour le lavage des sols, il faudra insérer la serpillère et remplir le bac d’eau et accessoirement de détergent. La serpillère est détectée automatiquement pas l’appareil. Le nettoyage est très correct pour un lavage « quotidien ». Il est à noter que ce type de dispositif arrive rarement à bout des grosses taches incrustées sur le carrelage ou le parquet.

Conclusion

Le robot aspirateur Roborock S8 est un excellent appareil. Le radar est efficace et ce dernier lui permet d’éviter efficacement tous les obstacles. L’aspiration est très bonne et le lavage humide très satisfaisant. L’appareil est un peu plus bruyant que la moyenne, mais cela reste dans la limite du raisonnable. L’aspirateur n’est pas proposé avec une télécommande, mais cela n’est absolument pas rédhibitoire. Petit point négatif, l’aspirateur n’est pas livré avec un balai, un filtre HEPA ou une serpillère de rechange, c’est assez étonnant. Pour le prix, le Roborock S8 est disponible au prix conseillé de 699 €. Ce dernier est toutefois disponible sur la boutique Geekmaxi au prix de 579,00 €.

Les plus

Une très bonne aspiration

Un lavage humide correct

Une brosse en caoutchouc (anti-enchevêtrement)

Le soulèvement automatique de l’appareil sur les tapis

Un radar très efficace

Une cartographie multi-étages

Certifié « respect de la vie privée »

Les moins

Un peu bruyant

Pas de pièces de rechange

Toutes les caractéristiques techniques

Marque : Roborock

Couleur : ‎44.5 × 40 × 14 cm

Poids : 6,9 kg

Capacité du réservoir : ‎400 ml

Puissance : ‎28 watts

Voltage : ‎14,4 volts

Fonction arrêt automatique : oui

Niveau sonore : ‎67 dB

Compatibilité du produit : Amazon Echo, Siri, Google Home

Puissance d’aspiration HyperForce : 6 000 Pa

Navigation PreciSense LiDAR pour une création rapide de cartes 3D

Système de double brosse DuoRoller

Système Roborock Carpet Boost+ : identification du tapis, aspiration renforcée, nettoyage efficace du tapis avec la brosse DuoRoller

Système de balayage VibraRise : 3 000 brosses/minute à grande vitesse,

Pression de balayage > 6N, levée du tissu 5 cm

