Je teste l’aspirateur robot Eureka E20 Plus avec (ENFIN) une station de vidange sans sac

J’ai la chance de posséder une grande maison composée de plusieurs bâtiments. Mon problème étant que ceux-ci ne sont pas « connectés » entre eux, si je peux m’exprimer ainsi. Quand je dois passer l’aspirateur, je dois déplacer mon aspirateur robot dans l’autre bâtiment puisqu’ils ne communiquent pas. Alors, lorsque la marque Eureka m’a proposé de tester leur nouveau modèle, l’Eureka E20 Plus, je n’ai pas résisté ! Avec un prix défiant toute concurrence, 399,99 € au lieu de 499,99 €, je me suis aussi dit que ce test pourrait vous intéresser ! Après plusieurs jours de tests en tous genres, afin de savoir ce qu’il avait dans le ventre, je vous propose de découvrir mon retour d’expérience. C’est parti.

Mes premières impressions sur l’aspirateur robot Eureka E20 Plus

Avant de passer à la pratique, j’ai pour habitude de donner mes premières impressions à réception du colis, avec les informations contenues sur la boîte, le design et un avis global sans essai. Pour ma part, le visuel est important, car il peut être le déclencheur d’un achat ! À la réception, j’ai été agréablement surpris par la simplicité de la boîte, où tout est parfaitement rangé. Les accessoires fournis ont été rapidement identifiés, présageant d’un montage facile. En observant les caractéristiques mises en avant, je m’arrête sur la station de base sans sac, une caractéristique qui me promet un entretien réduit puisqu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour vider le réservoir à poussière. Je m’arrête également sur le fait que cette station puisse contenir jusqu’à 45 jours de poussière. En sachant que je ne passe pas l’aspirateur au quotidien dans l’annexe, le vidage ne devrait pas me demander trop de temps.

Les premiers pas avec l’Eureka E20 Plus

Une fois déballé, le montage des éléments principaux m’a pris quelques minutes, comme l’installation et la connexion à l’application Eureka d’ailleurs (disponible sur Android et iOS). En effet, ce petit bijou de technologie s’intègre parfaitement à mon écosystème domotique grâce à sa compatibilité avec Alexa et Google Assistant. Vous me direz peut-être que le contrôle vocal d’un aspirateur n’est pas une nécessité. Or, j’estime cela très pratique, quand je veux, par exemple, lancer un nettoyage supplémentaire à ceux déjà programmés pour un rendez-vous professionnel, entre autres.

Mon premier essai sur tapis et sols durs

Après ma phase d’observation, je suis entré dans le vif du sujet avec le test réel de l’aspirateur en fonctionnement. En consultant les caractéristiques techniques, l’annonce était de 8 000 Pa, en puissance d’aspiration, j’ai, par conséquent, choisi le tapis sur lequel des êtres à quatre pattes se couchent pour le tester. Lors d’un premier test, j’ai laissé l’E20 Plus effectuer un cycle complet en mode d’aspiration maximal. Sa brosse anti-enchevêtrement, spécialement conçue pour éviter l’accumulation de poils d’animaux, s’est montrée très efficace pour ramasser les poils de mon chien, même sur les tapis à poils longs. La différence avec un aspirateur manuel classique est plus que flagrante. De plus, l’Eureka E20 Plus étant capable de lever lui-même ses serpillières, je n’ai pas été inquiété par l’éventualité d’un tapis mouillé. Avec une fonction de levage de la serpillière à 10 mm seulement, l’aspirateur robot bascule rapidement et efficacement du tapis au sol dur et inversement.

Le test de l’évitement d’obstacles !

Pour ce test, j’ai choisi une pièce peu ordonnée, dans laquelle quelques objets traînent au sol. La plupart des aspirateurs se bloquent et je dois me déplacer pour les libérer d’un jouet, d’un vêtement ou d’un tapis. L’Eureka E20 Plus promettait un système d’évitements d’obstacles ultra-performant (regarder notre vidéo en fin d’article). Et, ceci, grâce à la technologie DuoDetect AI™ et à ses capteurs 3D, l’E20 Plus. Et, le défi a été réussi, j’ai même été bluffé par sa facilité à contourner sans difficulté tous les obstacles semés sur son chemin.

D’ailleurs, il intègre un algorithme optimisé, qui rend la navigation de plus en plus précise après chaque utilisation, sauf si, bien sûr, les objets changent de place. Lors d’un autre test, j’ai volontairement laissé un câble électrique par terre. Le robot a su l’éviter sans s’y emmêler, ce qui n’est généralement pas le cas de la plupart des aspirateurs de ce type. Enfin, sur l’application, j’ai pu constater, avec étonnement, la précision de la cartographie de mes pièces. Une application, qui, au passage, me permet de définir des zones interdites, comme la pièce dans laquelle je travaille quand je suis présent.

Focus sur l’application et la personnalisation de l’Eureka E20 Plus

L’application Eureka se révèle être un véritable assistant de nettoyage. Elle procure une interface claire et élégante, et permet de configurer plusieurs aspects du nettoyage, comme les horaires, la puissance d’aspiration ou encore les zones de passage. L’application se connecte facilement au réseau Wi-Fi, néanmoins je me dois de vous préciser qu’elle fonctionne uniquement en 2,4 GHz (comme pour beaucoup d’appareils). Elle ne fonctionnera donc pas, chez vous, si vous disposez d’un réseau en 5 GHz ou supérieur. Chez moi, elle fonctionne et par conséquent, j’en profite !

J’aime beaucoup le fait, par exemple, qu’elle me prévienne lorsque le nettoyage est terminé ! Idem lorsque le réservoir est plein, car j’ai plutôt tendance à oublier de le vider ! Enfin, j’avoue m’être bien amusé à utiliser l’une des fonctionnalités de l’application : créer des murs virtuels pour délimiter les zones de nettoyage. Une fonctionnalité utile dans une cuisine, par exemple, pour nettoyer exclusivement sous la table. Et, si l’envie vous prenait de créer un labyrinthe, c’est également possible !

Un petit arrêt sur le design, et l’entretien de l’Eureka E20 Plus ?

En termes de design, l’E20 Plus possède un look moderne et discret. La station de vidange automatique est transparente, ce qui permet de vérifier d’un coup d’œil le niveau de remplissage du bac à poussière. J’apprécie beaucoup la petite touche de violet, qui me rappelle la couleur d’une autre marque aux aspirateurs bien plus chers ! Je noterai aussi d’un bon point, le système de séparation de la poussière par cyclonage à plusieurs niveaux qui améliore l’efficacité de l’appareil en évitant que les particules ne bouchent le filtre HEPA.

Avec une capacité de deux litres pour le bac à poussières, Eureka estime que vous économiserez jusqu’à 70 € par an en coûts de sacs. Je terminerai ce test en vous parlant de l’autonomie, qui, elle aussi, m’a bluffée ! Trois heures, soit 180 minutes : wow, ça laisse le temps de récurer la maison entière en un seul passage !

Lors de mes tests, il n’a eu besoin de revenir à sa station qu’après un cycle complet de nettoyage dans mon salon et mes chambres. Je trouve l’aspirateur un peu bruyant, puisqu’il affiche un niveau sonore de 68 dB, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne.

Verdict : un excellent rapport qualité-prix

En conclusion, l’Eureka E20 Plus est un robot aspirateur performant et polyvalent qui répond parfaitement aux besoins d’un ménage actif. Son prix de 399,99 € au lieu de 499,99 € le rend accessible par rapport à d’autres modèles haut de gamme, et ses nombreuses fonctionnalités font de lui un allié de taille pour le ménage. Vous l’aurez compris, à la lecture de mon test, il m’a bluffé sur plusieurs points, je ne peux donc que vous le recommander !

Les plus

Un aspirateur puissant et efficace

Une prise en main enfantine

Une détection des obstacles efficace

Une station de recharge et de vidange transparente

Les moins

Un réservoir à eau un peu petit