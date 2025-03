« 67% de réduction », l’aspirateur robot Lefant M210P est à seulement 99,99 €

Si passer l’aspirateur fait partie des corvées que vous repoussez toujours au lendemain, j’ai peut-être une solution qui pourrait vous changer la vie. Imaginez un petit appareil qui se charge de tout, qui aspire la poussière et les poils d’animaux pendant que vous regardez votre série préférée ou que vous profitez de votre café du matin. Bonne nouvelle : c’est exactement ce que propose l’aspirateur robot Lefant M210P, et à 99,99 €* au lieu de 299,99 € (67 % de réduction), autant dire qu’il devient difficile de lui résister. Un aspirateur intelligent, programmable et ultra-efficace à ce prix-là, forcément, ça intrigue ! Voyons ensemble ce qu’il a dans le ventre.

Un aspirateur robot performant et adapté aux poils d’animaux

Si vous avez des animaux domestiques et notamment des chiens ou des chats à poils longs, vous allez adorer le Lefant M210P ! En effet, il présente une puissance d’aspiration de 2 200 Pa, lui permettant d’éliminer les poils d’animaux, mais également les grains de litières expulsés du bac par votre chat. Bien configuré, il viendra même aspirer le tapis qui se trouve généralement devant la litière, en augmentant automatiquement sa puissance à son contact. Cela étant valable, évidemment pour tous les tapis de la maison ! En termes de design, ce dernier est plutôt compact, ce qui lui permet de se glisser facilement sous les meubles. De plus, grâce à ses capteurs FreeMove 3.0, il détecte les obstacles et les escaliers pour éviter les collisions et les chutes. Contrairement aux aspirateurs robots basiques qui nettoient au hasard, le Lefant M210P propose pas moins de six modes de nettoyage : Auto, Zone, Spot, Bords, Programmation et Contrôle directionnel. En clair, il s’adapte à toutes les configurations de votre intérieur et ne laisse aucune chance à la poussière !

Des fonctionnalités intelligentes pour un nettoyage sans effort

Si l’idée de devoir gérer votre aspirateur vous fatigue d’avance, rassurez-vous : le Lefant M210P est entièrement contrôlable via une application. Grâce à l’appli « Lefant », vous pouvez programmer des cycles de nettoyage, suivre ses déplacements en temps réel, ou encore ajuster la puissance d’aspiration en fonction des surfaces. Et, pour ceux qui aiment les commandes vocales, bonne nouvelle : cet aspirateur est compatible avec Alexa et Google Home. Il suffit d’un simple « Alexa, lance le nettoyage » pour qu’il démarre et se mette au travail. Son autonomie de 120 minutes lui permet de couvrir une large surface sans avoir besoin de retourner trop souvent à sa station de charge.

Pourquoi adopter un aspirateur robot ?

Soyons honnêtes, passer l’aspirateur est loin d’être une activité passionnante. C’est chronophage, fatigant, et franchement, on a toujours mieux à faire. Un aspirateur robot comme le Lefant M210P prend le relais et vous fait gagner un temps précieux, surtout si vous avez des enfants ou des animaux qui laissent des traces un peu partout. Fini les allers-retours avec votre vieux traîneau, fini les miettes sous la table après chaque repas : il travaille en toute autonomie, même quand vous êtes absents. Alors, à ce prix-là, pourquoi s’en priver ?

Avec une réduction de 67 %, l’aspirateur robot Lefant M210P est actuellement à 99,99 €* au lieu de 299,99 €. Et vous, seriez-vous prêt à adopter un aspirateur robot pour dire adieu à la corvée du ménage ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 17 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.