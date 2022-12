ClimateBooster : l’invention d’un amplificateur de radiateur pour économiser jusqu’à 35 % d’énergie sur le chauffage

En ce moment, les bons plans chauffage sont très recherchés. Nous savons déjà que nos factures d’énergie vont augmenter de 15 % dès janvier prochain. Et cela aurait pu être bien pire sans le bouclier tarifaire mis en place par l’État pour limiter cette hausse. Au Royaume-Uni, pays sans bouclier tarifaire, les factures des particuliers ont augmenté de 80 % soit 152 € par mois en moyenne ! Faire des économies de chauffage, d’électricité, de gaz, de bois ou de fuel est devenu quasiment primordial pour tous les Européens. Dans ce domaine, il existe une société néerlandaise, ClimateBooster, qui commercialise des ventilateurs de radiateurs présentés comme les plus performants du marché actuel. Présentation.

Un ventilateur de radiateur, qu’est-ce que c’est ?

Les ventilateurs ClimateBooster se présentent sous la forme de barres qui se fixent sous ou au-dessus des radiateurs électriques ou à gaz. Ils permettent d’économiser en pulsant la chaleur par le dessous, afin que la température monte plus vite et soit plus homogène dans la pièce. Les barres se composent d’un ou de plusieurs ventilateurs montés les uns à côté des autres pour recouvrir la totalité de la surface de l’appareil de chauffage. Ils sont disponibles en différentes tailles, de 50 cm de long à 3 m, ce qui permet d’équiper tous les radiateurs quelles que soient leurs dimensions. S’installant sur la plupart des radiateurs et des convecteurs, ces ventilateurs promettent jusqu’à 25 % d’économie d’électricité et jusqu’à 35 % d’économie de gaz.

Quels sont les avantages de ClimateBooster ?

Le ClimateBooster est un système de ventilation silencieux qui va pouvoir augmenter l’efficacité et le confort des radiateurs les plus courants. Propulsant la chaleur du radiateur vers le haut afin de la rediriger rapidement dans la pièce, le dispositif permet de baisser la température de départ, tout en conservant le même confort. Une économie de plus. Le système ClimateBooster convient également aux pompes à chaleur. L’entreprise affirme que « le chauffage central peut être abaissé de 15 °C et qu’il s’adapte au chauffage à basse température ».

ClimateBooster fonctionne avec les chaudières à gaz, à mazout ainsi qu’avec les pompes à chaleur. Il est aussi intelligent puisqu’il va automatiquement se déclencher en fonction de la température ambiante. Et même quand le radiateur est en phase de refroidissement, il continuera à fonctionner. Ainsi, vous pourrez régler votre thermostat à la température de 19 °C préconisée, mais votre chaudière se déclenchera beaucoup moins souvent pour maintenir la chaleur, le relai étant assuré par le ventilateur de radiateur.

Une installation facile à réaliser

Avec ce système, nul besoin d’engager de gros travaux ni d’être bricoleur, les barres de ventilateurs se clipsent sous le radiateur et se fixent grâce à des aimants. Il suffit ensuite de placer le capteur de température, puis de brancher le ventilateur sur une prise de courant. Aucun entretien particulier n’est nécessaire sauf un dépoussiérage de temps en temps, comme le cas de tous les radiateurs d’ailleurs. Enfin, si vous disposez d’une pompe à chaleur, le ventilateur ClimateBooster permet aussi de pulser l’air frais qui vient de l’extérieur pour éviter de trop consommer en climatisation. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site ClimateBooster.nl.