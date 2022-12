“Des délais d’attente de plus de 6 mois”, les Français se tournent massivement vers les pompes à chaleur

Les températures chutent dangereusement en France et les météorologues nous annoncent le fameux vent de Moscou dès ce weekend. Il va faire très froid et il est fort probable que les chauffages soient poussés plus fort. Certes les Français ont fourni des efforts si l’on en croit les statistiques, la consommation a baissé. Mais est-ce une prise de conscience collective ou simplement dû à une météo très clémente jusqu’à la mi-novembre ? Toujours est-il que cette émulation autour de l’électricité, des pellets de bois et autres combustibles a fait exploser les ventes de pompe à chaleur ! Ces pompes à chaleur fournissent une énergie « verte », beaucoup moins chère que l’électricité, le gaz ou le fioul. Mais pourquoi les pompes à chaleur ont-elles autant de succès ? Et sont-elles efficaces dans tous les logements ? On va tout vous expliquer.

La pompe à chaleur qu’est-ce que c’est ?

Avant toute chose, il faut savoir qu’il existe différents types de pompes à chaleur.

Les pompes à chaleur Air / Eau qui utilisent l’énergie de l’air pour chauffer l’eau d’un logement. Elles assurent la production d’eau chaude et le chauffage et peuvent être associées à une chaudière à gaz à condensation. Pour fonctionner, elle prend les calories de chaleur de l’air extérieur pour les transporter via un fluide frigorigène vers l’unité intérieure, créant de la chaleur. La chaleur produite est alors redirigée vers vos appareils de chauffage et votre alimentation d’eau chaude.

Les pompes à chaleur Air / Air fonctionnent sur le même principe que la pompe Air / Eau en captant les calories de chaleur présentes dans l'air extérieur pour chauffer votre logement. L'unité extérieure récupère les calories, les transmet au liquide frigorigène qui les rapporte à l'unité intérieure. Ensuite, la chaleur est diffusée à l'intérieur via des ventilos-convecteurs aussi appelés splits.

Les avantages d’une pompe à chaleur

Selon Olivier Sidler, porte-parole de Negawatt, les pompes à chaleur fonctionnent un peu comme un réfrigérateur inversé, relate le site Radio Classique. Elle peut prendre de l’énergie à basse température, dans un lac ou dans l’air, qu’elle transforme en chaleur. Le second avantage se verra sur la facture d’énergie : une pompe à chaleur coûtera environ 1 000 € par an en consommation, contre 3 000 € avec une chaudière fioul ou gaz.

Quel coût pour installer une pompe à chaleur ?

En 2022, les demandes d’installations de pompe à chaleur ont explosé de 70 %. Les Français auraient-ils compris que cela leur ferait réaliser quelques économies ? Maxime Grimault de l’entreprise Etao Ebea explique au journal France Bleu que les délais d’attente pouvaient atteindre 6 à 10 mois pour l’installation d’une pompe à chaleur. En effet, même une pompe à chaleur coûte assez cher, puisqu’il faut compter plus de 10 000 € pour une installation. C’est pourquoi les aides de l’État sont importantes et peuvent grandement réduire la facture, particulièrement pour les foyers les plus modestes qui souhaitent s’équiper.

Les inconvénients des pompes à chaleur

Si vous ne bénéficiez d’aucune aide, l’investissement peut s’avérer important. La pompe à chaleur ne peut pas être installée dans tous les logements, dans le sens où, même mise en place, elle ne permettra pas de chauffer correctement. C’est notamment le cas dans ce que l’on appelle des passoires thermiques (maisons mal isolées). Pour avoir chaud dans ces maisons, il faut que la chaleur soit poussée à 80, voire 90°C. Or, une pompe à chaleur ne peut pas délivrer un fluide à une température supérieure à 55°C. Dans une vieille maison mal isolée, la pompe à chaleur ne sera donc pas suffisante pour vous chauffer. Les deux autres inconvénients sont liés au bruit que peut provoquer une pompe à chaleur en marche et à la place nécessaire pour stocker les deux unités. Quoi qu’il en soit, si vous envisagez une pompe à chaleur, faites appel à un professionnel et vérifier l’isolation de votre maison avant l’achat !