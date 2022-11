Air Booster invente un mur chauffant (solaire) qui promet 83% d’économie sur la facture d’énergie

Depuis quelques jours, les médias nous annoncent une vague de froid qui s’abattra sur la France dans les semaines à venir, avec, pour conséquence, de probables coupures d’électricité… Pour le moment, Ecowatt reste au vert, mais si l’on en croit les présentateurs météo, cela ne devrait pas durer ! Nous sommes donc nombreux à chercher des solutions pour se chauffer autrement que par le biais de l’électricité : bois, pellets, gaz, etc. Dans le monde du chauffage, il existe une autre méthode qui promet d’économiser 80% sur sa facture d’énergie : le R’booster, inventé par l’entreprise Air Booster, une invention brevetée qui transforme le bardage métallique en échangeur thermique puissant. Découverte !

R’Booster qu’est-ce que c’est ?

Ce système innovant permet d’exploiter la puissance de l’énergie solaire quel que soit le matériau dans lequel votre maison est construite. R’Booster est donc un système solaire, sans panneau photovoltaïque, mais avec un bardage qui concentre la lumière et permet de générer plus d’énergie. Le bardage chauffant peut « monter » jusqu’à 60°C quand il ne fait que 10° à l’extérieur; l’inventeur Christophe Fourcaud transforme les façades métalliques en radiateurs géants mais économiques !

Comment ça marche ?

Le système fonctionne sur tous bardages métalliques, anciens ou rénovés, et transforme le bâtiment en échangeur thermique. Le bardage absorbe alors l’énergie solaire qui, via un système aéraulique, récupère les calories pour les réinjecter dans le bâtiment. Vu de l’extérieur, R’Booster ressemble à un bardage métallique classique, la différence étant qu’une plaque d’acier électrozinguée est collée derrière celui-ci avant d’être posé. Cela permet à l’air de circuler grâce à des canaux insérés sur le bardage. L’air se réchauffe alors au contact de la tôle. Derrière le bardage, un ventilateur est installé afin que l’air soit redistribué dans le bâtiment. Le système chauffe en hiver, et l’air peut être réinjecté via une solution aérothermique, ou une centrale de traitement de l’air ou encore, via une pompe à chaleur. Le système rafraichit en été, dès que la température oscille entre 12 et 16°C pendant la nuit… Le système se déclenche, et injecte de l’air frais dans les bâtiments.

Combien ça coûte ?

Air Booster estime le coût de l’installation entre 20 000 et 25 000€, ce qui permet de réduire votre consommation électrique de 83% au maximum. L’entreprise estime le retour sur investissent entre 2 et 7 ans au vu des économies réalisées, et indique que ce procédé est moins cher qu’une installation photovoltaïque au regard de l’énergie produite : la puissance l’hiver est de 600Wc/m², soit 3x plus que le photovoltaïque ! L’entreprise précise que le système R’Booster peut aussi être utilisé dans le domaine agricole pour permettre un séchage plus rapide des céréales, bois, pellets, etc.

Un système déjà maintes fois récompensé !

En mai 2021, Air Booster, à travers sa solution R’ Booster, a été labellisée Solar Impulse Efficient Solutions par la fondation éponyme, fondée par Bertrand Piccard. Le système a également été lauréat du grand prix de l’innovation Domolandes et le concours de pitch du Village Francophone. De nombreux prix pour une invention qui devrait avoir un bel avenir devant elle ! Plus d’informations ? Rendez-vous sur Air Booster (demande de devis, contact, etc.).