Voltalis : un boitier gratuit pour piloter vos chauffages électriques et faire des économies d’énergie

Sobriété énergétique, économies d’énergie ou 19°C sont des expressions très en vogue actuellement. Le gouvernement martèle que chaque geste compte, et que tout le monde doit fournir des efforts pour économiser l’électricité, qui, sinon, pourrait venir à manquer par grands froids. De plus, la flambée des prix de l’électricité (et du gaz) fait craindre à tous les Français des factures de régularisation plus salées qu’à l’accoutumée. On vous a déjà expliqué qu’il fallait débrancher les appareils en veille, vous équiper de pulls bien chauds, etc. Mais comment faire pour économiser de l’électricité sur vos radiateurs électriques ? L’entreprise Voltalis propose une solution innovante pour quelques euros supplémentaires. Découverte !

Qui est Voltalis ?

Rappelons que la France est le pays le plus consommateur d’électricité en termes de chauffage. Nous sommes très nombreux à être chauffés via des radiateurs électriques, et même si les radiateurs sont devenus plus économes, ils restent tout de même très énergivores. Voltalis est une entreprise pionnière dans le pilotage intelligent de la consommation (ou effacement diffus) en Europe. Ils équipent déjà plus de 150 000 logements en Europe pour aider les consommateurs à maîtriser leur consommation d’électricité. Pour diminuer cette consommation, Voltalis a conçu un petit boitier connecté qui permet de couper temporairement les radiateurs électriques en cas de tension sur le réseau.

“Nous installons gratuitement des petits boîtiers connectés sur vos radiateurs électriques. Vous disposez d’une application mobile pour suivre votre consommation et piloter vos radiateurs à distance. En cas de déséquilibre sur le réseau électrique, Voltalis peut agir en réduisant temporairement la consommation de ces appareils, sans impact sur votre confort. Vous faites des économies d’énergie tout en aidant à préserver l’environnement et la sécurité du système électrique.” Voltalis

Quelle est cette invention ?

Mathieu Bineau, directeur général de Voltalis explique dans une interview accordée à France Tv Info, que ce petit boitier est très discret et qu’il se raccorde directement à l’alimentation électrique du radiateur. Ce concept a été inventé il y a une dizaine d’années, il s’utilise comme un simple thermostat, mais il permet aussi de réguler automatiquement la consommation du radiateur. En cas de surtension sur le réseau national, il peut également couper brièvement les radiateurs de la maison, mais sans que la température ne baisse drastiquement dans la pièce.

Le directeur général affirme que, grâce au boitier, le radiateur peut être coupé pendant 10 minutes, sans que la température ne baisse. En fait, son secret est de ne pas couper tous les radiateurs en même temps. Il va en arrêter un pendant 10 minutes, puis le second 10 minutes plus tard, et ainsi de suite pour tous les radiateurs de la maison. En multipliant ces 10 minutes de coupure par les millions de radiateurs en marche en même temps, les économies d’énergies sont évidentes.

Pourquoi les boitiers Voltalis sont gratuits ?

Sur sa page officielle, l’entreprise explique que “Voltalis est rémunérée par le système électrique pour sa participation à sa stabilité et à sa sécurité. Lors des pics de consommation, lors d’une baisse de production des énergies renouvelables ou d’un autre aléa, le système électrique doit compenser pour maintenir son équilibre, généralement en activant des centrales à énergies fossiles, polluantes et coûteuses. Voltalis permet alors au système d’éviter le recours à ces centrales, de limiter les coûts et les émissions de CO2.“. Alors, pourquoi ne pas en profiter ?

Combien puis-je économiser avec le boitier Voltalis ?

D’après les données fournies par le fabricant, il serait possible d’économiser jusqu’à 15% d’électricité par foyer en s’équipant de ce système, dont la pose et le boitier lui-même sont gratuits. Actuellement, Voltalis est le dispositif d’économie d’énergie le plus innovant pour les foyers chauffés à l’électricité. Vous allez donc pouvoir suivre votre consommation, baisser votre température et optimiser l’utilisation des radiateurs en temps réel; c’est le pilotage intelligent de la consommation. Voltalis, c’est donc 15% d’économie d’énergie et 70% d’émissions de CO2 en moins, des données que vous pouvez aussi suivre sur l’application dédiée. Existant depuis 10 ans, il pourrait bien intéresser ceux qui n’en sont pas encore équipé cette année ! Plus d’informations sur Voltalis ? Rendez-vous sur le site de l’entreprise pour en savoir plus.