Pourquoi ne sommes tous pas égaux face au froid ?

Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez un Ovni quand vous grelottez de froid alors que tout le monde a sorti le t-shirt ? Si vous faites partie de ceux que l’on appelle les « cul-gelés », vous connaissez forcément ce sentiment de paraître différent… Si vous êtes dans cette catégorie, vous avez peut-être une cargaison de plaids, pyjamas en pilou que vous embarquez partout au cas où ! Parce que c’est sûr, vous aurez froid même s’il fait 20°C dehors…

Nous ne sommes donc pas tous égaux devant la répercussion des températures extérieures sur notre corps, et il y aurait une explication scientifique à cela… On va essayer de tout vous expliquer, même si vous n’aurez à priori pas « moins froid » après !

La faute à la thermorégulation corporelle ?

Sur notre peau, nous possédons des capteurs de température qui envoient l’information à notre cerveau, celui-ci demande donc à nos vaisseaux sanguins de se contracter dans les zones qui envoient un signal de froid, notamment au niveau des pieds et des mains. La circulation sanguine se concentre au niveau de nos organes vitaux et « délaisse » momentanément ce qui n’est pas vital.

Mais, nous ne ressentons pas tous le froid de la même manière… Selon les scientifiques cela dépendrait de plusieurs facteurs, comme la génétique, l’hygiène de vie, le sexe, l’âge, ou certains problèmes de santé.

La testostérone, l’amie des frileux !

Les femmes seraient plus frileuses que les hommes ? Et apparemment ce ne serait pas parce qu’elles sont des femmes, mais parce qu’elles possèdent beaucoup moins de testostérone que les hommes. Cette hormone permet la régulation des molécules réceptrices du froid et comme les femmes ont en moins, la régulation se fait, mais dans une moindre mesure… Et nous avons donc froid, quand les hommes, eux, ont chaud !

Un métabolisme différent

Chaque être humain possède un métabolisme différent. Certains vont oxyder plus vite leurs molécules génératrices de chaleur. Et cette différence pourrait s’expliquer par le facteur génétique et le vécu de chacun. Par exemple, quelqu’un qui naît dans un pays chaud aura tendance à ressentir le froid plus intensément, c’est la génétique qui parle. Un ouvrier habitué à travailler toute l’année à l’extérieur ressentira également moins le froid qu’un salarié au chaud dans un bureau… Là, c’est le facteur extérieur (ou expérience) qui entre en compte ! C’est aussi valable pour celles et ceux qui pratiquent régulièrement un sport en extérieur.

Mais il existe aussi des causes médicales !

La perception du froid peut également provenir de maladies ou de dérèglements hormonaux. Ainsi, les personnes ayant des problèmes de thyroïde sont plus prompts à ressentir le froid ou le chaud que les autres. La thyroïde permet la régulation de la chaleur. Or, en cas d’hyperthyroïdie, les molécules sont brûlées plus facilement, les personnes ont donc souvent très chaud… A l’inverse en cas d’hypothyroïdie, les molécules sont difficilement brûlées, et les personnes ont rapidement très froid.

Une mauvaise circulation sanguine peut aussi être à l’origine de la sensation de froid. Dans ce cas, l’oxygène arrive plus difficilement dans nos cellules qui l’utilisent pour produire de la chaleur, ce qui produit une sensation de froid plus importante.

Enfin, un manque de fer peut également rendre la perception du froid plus présente. Ce peut être le cas des femmes enceintes, ou après une chirurgie bariatrique, car les taux de fer chutent de façon vertigineuse…

