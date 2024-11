Ce type bûche serait 300 % plus efficace que le bois de chauffage traditionnel

En France, 7,5 millions de foyers se chauffent au bois, selon les derniers chiffres révélés par l’ADEME. Et, avec le froid qui s’installe, à peine 5 °C au matin du 9 novembre 2024 en Seine-et-Marne, se chauffer devient une nécessité. Le chauffage au bois est encore l’un des systèmes de chauffage les moins chers et les plus écologiques. Néanmoins, comme ce fut le cas l’hiver 2022-2023, nous ne sommes pas à l’abri d’une flambée des prix. Je me suis intéressée à la bûche de bois compressée, que l’on m’a souvent conseillée pour économiser mon stock de bois. Mais, qu’est-ce qu’une bûche de bois compressée ? Et, pourquoi serait-elle plus écologique et plus économique qu’une bûche classique ? Je vous explique tout immédiatement.

Une bûche fabriquée avec des résidus de bois

Une bûche de bois compressée est, comme son nom l’indique, fabriquée en bois, mais la matière première diffère de la bûche classique. Une bûche classique est en réalité un « bout de bois » brut, non transformé, uniquement coupé, puis fendu. Les bûches de bois compressées, elles, sont fabriquées à partir de résidus de bois compactés sous haute pression. Ces résidus proviennent généralement des scieries et des industries du bois et auraient autrement été gaspillés. Elles sont donc plus écologiques puisque réutilisent des déchets de bois, et non du bois brut. De plus, au même titre que les pellets de bois, eux aussi fabriqués par compression, elle dispose d’un plus fort pouvoir calorifique qu’une bûche de bois.

Un rendement énergétique extraordinaire

Le rendement énergétique élevé est probablement le principal atout de la bûche de bois compressé. Selon plusieurs sources, elle possède un pouvoir calorifique trois fois plus élevé qu’une bûche classique. Concrètement, une bûche compressée équivaut donc à plusieurs bûches de bois classiques en termes de chaleur produite. Par conséquent, et en toute logique, vous réduisez votre consommation de bois, mais également la manutention liée au chauffage au bois. Enfin, puisque vous consommez moins de bois, vous réduisez par ailleurs le besoin d’un grand espace de stockage. La bûche de bois compressée est le combustible idéal pour les petits poêles à bois ou les petites surfaces à chauffer.

La bûche de bois compressée serait plus écologique

Là encore, il est assez simple de le comprendre. Puisque la bûche de bois compressée est fabriquée à partir de résidus de bois issus de scieries et de menuiseries, il n’y a aucun abattage d’arbres pour la fabriquer. Bien entendu, la plupart des bois de chauffage proviennent de forêts gérées durablement, néanmoins pour fabriquer des bûches, il faut forcément couper des arbres ! De plus, leur combustion produit moins de particules fines et de CO₂ que les bûches classiques, limitant ainsi l’impact environnemental.

Certaines de ces bûches compressées sont certifiées Flamme Verte, ce qui garantit une efficacité optimale et une réduction notable des émissions polluantes. Pour avoir déjà testé pendant quelques jours dans une location de vacances en hiver, je peux attester du fait qu’elles chauffent très vite et que la chaleur produite est supérieure à celle des bûches classiques. Et, vous ? Avez-vous déjà testé les bûches de bois compressées ? Êtes-vous d’accord avec cette analyse ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

