Quelles sont les meilleures bûches de bois compressées ?

Vous vous chauffez avec un poêle à bois ou un insert comme plus de 7 millions de Français, selon l’ADEME. Cependant, vous vous interrogez sur le fait d’utiliser des buches de bois compressées pour réduire votre impact écologique. Certes, le bois de chauffage brut est issu de forêts gérées durablement et renouvelées, mais l’idée de couper des arbres pour les brûler vous dérange. Pourquoi, dans ce cas, ne pas utiliser des buches de bois compressé ? Dans les foyers chauffés au bois, ce combustible se fait discrètement une place de choix. Nous allons voir ensemble pourquoi elles sont plus écologiques, comment elles sont fabriquées et comment les utiliser. Découverte.

Une bûche de bois compressé, qu’est-ce que c’est ?

Les bûches de bois compressé utilisent une matière première intéressante d’un point de vue écologique. En effet, comme les granulés de bois, elles sont fabriquées à partir de résidus de bois. Ces derniers peuvent provenir de déchets de scieries, mais peuvent aussi contenir du carton, autre déchet largement disponible en France. Les copeaux sont alors réduits en poudres, puis séchés et enfin, compressés à l’aide d’une machine, sous forme de bûches.

Les bûches de bois compressé, pour quel type de poêle ?

Dans l’absolu, les bûches de bois compressé s’adressent à tous les poêles à bois ou les inserts. Cependant, au regard de leur très faible taux d’humidité, elles sont plutôt recommandées pour les poêles à bois très performants, ou les inserts fermés. Sur un appareil sur lequel l’arrivée d’air serait importante, les bûches très sèches se consumeraient très rapidement, augmentant ainsi le coût du combustible.

Quels sont les avantages des bûches de bois compressé ?

Vous l’avez sans doute déjà compris, l’un de ses principaux avantages est d’être écologique. Puisqu’elle est conçue à partir de déchets de bois, elle utilise une matière première qui n’aucune incidence supplémentaire sur le prélèvement d’arbres. De plus, elle rejette moins de particules fines qu’une buche classique. Enfin, pour le côté pratique, les buches de bois compressé sont plus commodes à stocker, car toutes de même dimension. Un dernier avantage ? Elles brûlent beaucoup plus lentement que les buches classiques, et existent en version buche de nuit pour que jamais votre foyer ne s’éteigne.

Les inconvénients de la buche de bois compressé

Le premier inconvénient est son prix, puisqu’elles coûtent un peu plus cher que les buches de bois classiques. Le prix du stère de bois de chauffage oscille de 50 et 130 € quant celui de la buche de bois compressé se négocie de 115 € à 225 €. Néanmoins, vous utiliserez moins de buches pour vous chauffer, le coût sera donc, en finalité, sensiblement le même. Enfin, comme nous vous l’avons dit précédemment, la buche de bois compressée doit être utilisée dans un poêle à faible arrivée d’air. Dans le cas contraire, la consommation serait réellement trop importante.

Il fabrique ses buches de bois compressé pour se chauffer gratuitement

Manu était un utilisateur de briquettes de bois, puis il a dû déménager, et ses briquettes n’étaient plus au programme de son chauffage. Pour faire face à l’augmentation des prix de l’énergie, et se chauffer avec un bois gratuit, il a investi dans une machine pour fabriquer ses propres buches de bois compressées. « Il faut une presse hydraulique puissante et un moule solide », révèle Manu dans une vidéo postée sur YouTube. Il récupère alors des déchets dans les scieries alentour, et des cartons dans les supermarchés Discount. Depuis qu’il a investi dans son matériel, et qu’il prend le temps de fabriquer ses bûches, il se chauffe gratuitement toute l’année ! Êtes-vous utilisateur de buches de bois compressé ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

