L’invention d’une bâche solaire à « bulles » pour chauffer les piscines

Lorsque l’on possède une piscine, qu’elle soit enterrée ou hors sol, il est un moment difficile à passer quand on l’utilise. C’est celui de l’entrée dans l’eau froide ! La plupart des piscines extérieures ne sont pas chauffées et quand il fait 40 °C dehors, l’entrée dans une eau à 20 °C s’avère un peu délicate. Il existe pourtant un moyen simple de réchauffer l’eau de votre piscine : la bâche solaire. Certes, la température de l’eau ne sera pas celle des mers tropicales, mais vous gagnerez quand même quelques degrés bien agréables. De plus, la bâche solaire revêt d’autres avantages, souvent inconnus, mais non négligeables. On va tout vous expliquer et vous proposer plusieurs modèles de bâches solaires à découvrir. C’est parti !

Quels sont les avantages d’une bâche solaire ?

Les bâches solaires sont formées d’un côté lisse et d’un côté à bulles, ce dernier doit être « dans l’eau » et le côté lisse à l’extérieur. Son premier avantage est, bien entendu, de chauffer l’eau de manière écologique et économique, puisque ce sont les rayons du soleil qui feront office de chauffage. Toutefois, elle a d’autres avantages comme celui de réduire l’évaporation de l’eau ou encore de limiter l’utilisation de produits de traitement de l’eau. Par exemple, en choisissant une bâche solaire de couleur noire ou foncée, vous éviterez la prolifération d’algues vertes, qui se produisent à cause de la chaleur extérieure. Un dernier avantage ? Vous aurez moins à jouer de l’épuisette pour enlever les feuilles mortes et les insectes suicidaires.

La bâche solaire SAMATECH 6 × 4 m

La bâche de piscine à bulles SAMATECH est fabriquée en PE robuste. Cette bâche propose une protection efficace en préservant la qualité de l’eau. Grâce à sa conception à bulles, elle permet de stocker la chaleur des rayons solaires pendant la journée, la préservant ainsi, même durant la nuit. De plus, la bâche réduit l’évaporation de l’eau tout en protégeant contre les pollutions extérieures. Elle peut facilement être découpée avec des ciseaux pour s’adapter à la forme et à la taille de votre piscine. Les dimensions de la bâche sont de 4 × 6 m. Sa couleur bleue ajoute une touche esthétique tout en favorisant le chauffage de l’eau par énergie solaire. La bâche solaire SAMATECH est vendue au prix de 139,95 € au lieu de 159,95 € chez Leroy Merlin.

La couverture solaire à bulles AREBOS 400 µ-microns

Cette bâche solaire rectangulaire s’adapte à toutes les piscines carrées, rondes ou rectangulaires puisqu’elle mesure 6 m × 4 m. L’épaisseur de la bâche est importante, elle va déterminer son efficacité et son pouvoir « de chauffe ». En effet, il est conseillé d’opter pour des bâches solaires d’une épaisseur minimale de 400 µ-microns, voire 500 µ-microns. En dessous de ces valeurs, elle risque fort d’être inefficace, du moins pour chauffer l’eau. Pour l’installer, il suffit de la poser à la surface de l’eau et de la rouler, une fois la baignade terminée. Il existe d’ailleurs des enrouleurs conçus à cet effet, car les bâches solaires doivent être manipulées avec précaution. La bâche solaire AREBOS est vendue au prix de 89,95 €* sur Amazon et vous pouvez bénéficier de 5 % de réduction jusqu’au 31 juillet 2023.

AREBOS Couverture Solaire à Bulles pour Piscine | Rectangulaire | Bleu | 6 x 4m 400 µ-microns [STOCKAGE DE CHALEUR PAR CHAUFFAGE SOLAIRE] Grâce à l'énergie solaire et la couverture solaire d’AREBOS, votre piscine se réchauffera de manière écologique et économique. Meilleure Vente n° 1

*Les prix ont été relevés le 12 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales