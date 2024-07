Prolongez vos baignades, le chauffe-eau solaire de piscine Bestway est à moins de 50 €

Après des mois de pluies incessantes, les températures, en Seine-et-Marne, semblent redevenir estivales ! Néanmoins, le printemps sacrément pourri que nous avons subi n’a pas réellement permis de disposer d’une température d’eau acceptable dans notre piscine. Je vous accorde le fait que je sois plutôt frileuse, mais il m’est impossible de me baigner à 12 °C ! Les vacances d’été sont encore loin, et je me dis que pour en profiter, j’achèterai bien un petit chauffage d’appoint, mais pour piscine. J’ai découvert une promotion sur un réchauffeur solaire Bestway, qui, en plus, ne me coûterait rien en électricité. Actuellement, il est vendu au prix de 49 €* au lieu de 54,99 € (- 11 %) sur Amazon, et je vais peut-être m’équiper. En attendant, je vous propose de le découvrir. C’est parti.

Présentation du réchauffeur solaire Bestway

Le tapis solaire s’installe près de la piscine, exposé plein sud ou sud-est pour un meilleur rendement. Il est vendu sans pieds, et se pose donc au sol. Pour l’installation, rien de bien compliqué puisqu’il se connecte directement à la pompe de filtration ou au filtre à sable. Une fois branché en 32 ou 38 mm de diamètre, l’eau traversera le tapis solaire par lequel elle se réchauffera avant d’être rejetée, filtrée dans votre bassin. Dans votre colis, vous recevrez donc le tapis solaire (171 × 110 × 0,9 mm), ainsi que l’adaptateur 32/38 mm pour la connexion. Bestway précise que ce tapis solaire est compatible avec une pompe de filtration ayant une capacité inférieure ou égale à 2 500 gal et un filtre à sable ayant une capacité inférieure ou égale à 2 000 gal. De plus, il s’adapte à toutes les piscines hors sol.

Quelle température pouvez-vous attendre de ce réchauffeur solaire Bestway ?

En respectant les consignes données ci-dessus, à savoir celles de votre pompe de filtration et de votre filtre à sable, il peut augmenter la température de votre piscine de 3 à 5 °C. Bien entendu, ce gain dépendra des conditions extérieures, et ces relevés concernent une météo ensoleillée. Pour maximiser l’efficacité de ce réchauffeur solaire, il est conseillé d’en brancher plusieurs, en série. En sachant qu’un seul réchauffeur, dispose d’une capacité de couverture de 1,46 m² de surface. Imaginons un bassin de 15 m², il vous faudra donc installer dix panneaux pour obtenir les 3 à 5° C promis.

Combien faut-il prévoir de réchauffeur en fonction de ma piscine ?

Bestway calcule la zone chauffante en mètre carré de surface et non en mètres cubes d’eau. Ainsi, un réchauffeur solaire est donné pour une zone chauffante d’1,46 m². Vous devrez donc multiplier le nombre de réchauffeurs compte tenu de la surface de votre piscine. Sachez que jusqu’au 22 juillet inclus, si vous achetez plusieurs réchauffeurs ou plusieurs articles de cette sélection, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 14 €.

Le réchauffeur solaire Bestway est vendu au prix de 49 €* au lieu de 54,99 € en ce moment. Si vous en achetez trois pour couvrir la surface de votre piscine, vous paierez donc 133 € au lieu de 147 €. Avez-vous déjà essayé ce type de chauffage solaire ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 18 juillet 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

