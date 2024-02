Quel est le prix d’une pompe à chaleur pour une maison de 100 mètres carrés ?

Malgré le prix élevé des pompes à chaleur, bon nombre de foyers choisissent d’opter pour ce dispositif de chauffage. Selon une statistique publiée sur Statista, 13 % des Français disposaient d’une PAC dans leur résidence principale en 2023, contre seulement 8 % en 2011. Installer ce type dispositif vous permet de réduire votre consommation en énergie et vos dépenses liées au chauffage. Cependant, il faudra prévoir un budget plus ou moins conséquent pour son achat et son installation. Le coût d’acquisition de cet appareil dépend de plusieurs critères, parmi lesquels nous pouvons citer la technologie utilisée et la surface à chauffer. Dans le cas où votre habitation a une superficie de 100 mètres carrés, voici quelques informations qui vous aideront à budgétiser votre projet.

Les différents critères influant sur le prix des pompes à chaleur

Outre la superficie à chauffer et la technologie utilisée par la pompe à chaleur, le prix de celle-ci peut varier en fonction de sa marque, de son modèle et des fonctionnalités qu’elle propose. Il peut également être plus ou moins élevé selon la puissance de la PAC et sa performance énergétique. Cette dernière est évaluée par le COP, ou coefficient de performance. À noter qu’il existe plusieurs types de pompes à chaleur : les PAC aérothermiques air-air, les PAC aérothermiques air-eau, les PAC hydrothermiques eau-eau et les PAC géothermiques sol-eau. Chaque dispositif possède ses avantages et ses inconvénients.

Le prix d’une PAC pour un logement de 100 mètres carrés

La pompe à chaleur aérothermique est, sans nul doute, la moins onéreuse. Son prix varie de 60 à 90 € par mètre carré, installation incluse, soit de 6 000 à 9 000 € pour une maison de 100 mètres carrés. Cependant, si vous optez pour un modèle réversible, pouvant faire office de climatisation durant l’été, il faudra prévoir environ 100 € par mètre carré. Pour une PAC aérothermique air-eau, prévoyez entre 90 et 130 € par mètre carré, avec les travaux d’installation ; et pour un modèle hydrothermique eau-eau, entre 80 et 185 € par mètre carré. Concernant la pompe à chaleur géothermique sol-eau, elle est la plus onéreuse en raison de son coefficient de performance élevé et de son installation relativement complexe. Pour installer ce type de dispositif dans votre logement, vous devez prévoir un budget allant de 100 à 200 € par mètre carré, pose incluse. Pour information, à l’instar de la PAC sol-eau, le modèle eau-eau nécessite des travaux d’installation relativement compliqués. Ce qui peut augmenter grandement le coût de cette pompe à chaleur.

Les aides pour financer son investissement dans une pompe à chaleur

Si investir dans une pompe à chaleur nécessite un budget relativement conséquent, sachez qu’il est possible de réduire vos dépenses en faisant appel à diverses aides, telles que MaPrimeRénov’. Celle-ci permet de financer le remplacement d’un système de chauffage énergivore par un dispositif plus écologique tel qu’une PAC, ou des travaux de rénovation énergétique de grande ampleur. Elle est accessible à tous les propriétaires, sans condition de revenu. Outre MaPrimeRénov’, il vous est possible de réduire le coût de votre investissement grâce à la prime CEE (Certificat d’économie d’énergie), la prime Coup de pouce chauffage, la TVA à taux réduit de 5,5 %, le chèque énergie et les aides locales. Comme autre solution de financement à laquelle vous pouvez prétendre, on peut également citer l’éco-PTZ. Ce prêt à taux zéro vous permet de financer entre autres des travaux de rénovation ponctuelle et globale, améliorant la performance énergétique de votre logement. Que pensez-vous de cet article ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .