Mitsubishi dévoile ses nouvelles pompes à chaleur air-eau « Hydrolution Ezy » de 10 kWh et de 14 kWh

La pompe à chaleur air-eau est une option de chauffage moins énergivore et moins polluante que les radiateurs électriques. En effet, son coefficient de performance (COP) varie de 2 à 3, soit 2 à 3 kWh d’énergie produite pour 1 kWh d’électricité consommée. En revanche, le COP d’un chauffage électrique est de 1. De plus, les PAC de nouvelle génération utilisent des fluides frigorigènes plus respectueux de l’environnement. Selon la réglementation F-Gas appliquée depuis 2020, les réfrigérants autorisés en Europe doivent avoir un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) inférieur à 2 500. Cette limite sera réduite à 1 500 d’ici à 2025, puis à 150 d’ici à 2030.

Outre cela, certains fabricants sont parvenus à améliorer le fonctionnement des pompes à chaleur aérothermiques. Actuellement, les utilisateurs peuvent trouver sur le marché des modèles adaptés à des conditions météorologiques rudes. La nouvelle série de PAC air-eau monobloc de Mitsubishi serait notamment capable de fournir de la chaleur même à des températures basses jusqu’à -25 °C. Elle est ainsi adaptée aux logements situés dans les régions froides. Dans cette rubrique, nous vous convions à en apprendre davantage sur cette nouvelle solution de chauffage Hydrolution Ezy.

Les caractéristiques de ces modèles de PAC air-eau monobloc ?

Cette nouvelle série de pompes à chaleur air-eau de Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems répond à l’engagement de cette entreprise en faveur du développement durable. Sa conception en un seul bloc assure une installation et une mise en service plus simples, sans avoir besoin de poser des tuyaux pour la circulation du réfrigérant et de l’eau. Deux modèles d’une puissance de 10 kWh et de 14 kWh ont été lancés sur le marché européen cet hiver 2023-2024. Tout comme leurs homologues ATW de type split, ils sont dotés d’un fluide frigorigène écologique R32 avec un PRP de 657, soit trois fois moins élevé que celui du fluide R 410A avec un PRP de 2088.

Selon ce fabricant sur son site internet, ces nouvelles PAC air-eau bénéficient d’un mode de fonctionnement plus silencieux. Elles sont munies d’une technologie anti-vibration innovante qui réduit efficacement les niveaux de puissance acoustique. Le modèle de 10 kWh afficherait, par exemple, des émissions sonores d’environ 60 dB(A) même lorsqu’il fonctionne à pleine capacité. D’ailleurs, ce bruit peut être atténué davantage en appliquant quelques mesures lors de l’installation de l’appareil. Il convient notamment de placer l’unité à une certaine distance des murs et des coins du bâtiment. En plus de cette faible nuisance sonore, cette série de PAC Hydrolution Ezy présenterait d’excellentes performances sur une plage de températures extérieures allant de -25 °C à 43 °C. Elle serait en mesure de fournir de l’eau chaude à 60 °C même s’il fait -25 °C dehors.

La « Mission Net Zero » du groupe Mitsubishi Heavy Industries

Cette société ambitionne de réduire ses émissions de carbone à zéro net d’ici à 2040. Pour y parvenir, elle s’efforce de diminuer progressivement les émissions provenant de ses activités de production et celles produites par les sites des clients qui font recours à ses produits. Dans ce sens, sa filiale MHI Thermal Systems travaille continuellement à concevoir des appareils de chauffage et de refroidissement de plus en plus écologiques. Elle vise à fournir des solutions thermiques performantes et neutres en carbone à travers le monde. Le lancement de ses deux nouvelles pompes à chaleur Hydrolution Ezy devrait accélérer le remplacement des radiateurs électriques et des chaudières alimentées par des combustibles fossiles en Europe. Plus d’informations : Mhi.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

