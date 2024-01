Comment réduire le bruit d’un poêle à granulés ?

Le poêle à pellets connaît un succès grandissant, avec une augmentation des ventes de 120 % sur un an, selon l’observatoire des énergies renouvelables Observ’ER. Plébiscité par de nombreux foyers pour son côté écologique, économique, et par le fait qu’il bénéficie d’aides financières. Il est peut-être le système de chauffage du moment ! Le poêle à granulés possède de nombreux avantages, mais également quelques inconvénients que nous vous avions détaillés dans cet article. Parmi eux, il en est un qui semble déranger les utilisateurs : le bruit de fonctionnement. Ces bruits peuvent être des claquements, des soufflements, ou encore des vibrations qui peuvent vous déranger, notamment la nuit. Voici quelques astuces qui vous permettront, non pas de les supprimer, mais probablement de les réduire ? C’est parti.

Quels bruits peuvent provenir de votre poêle à bois ?

Trois bruits sont identifiables par l’utilisateur, et peuvent être plus ou moins gênants, même s’ils sont normaux.

Bruit de soufflerie : ce bruit est normal et augmente en fonction de la vitesse de rotation du ventilateur.

Bruit de la chute des granulés : le poêle à pellets a, comme son nom l’indique, besoin de granulés pour fonctionner, et lorsqu’ils tombent, ils produisent un bruit plus ou moins prononcé selon la quantité tombée, et la résonance de la chambre de combustion.

Bruit de la vis sans fin : lorsqu’elle tourne, elle fait du bruit, parfois même un grincement. Votre installateur pourra résoudre ce problème.

Bruit de l’extracteur de fumée : là encore, c’est normal, et cependant, il n’y a pas grand-chose à y faire.

Pour information, un poêle à pellets émet de 55 à 65 décibels, soit l’équivalent d’un lave-vaisselle. Le problème étant qu’il émet ce bruit pendant toute la durée de fonctionnement et pas uniquement pendant les trois heures que dure votre programme Eco ! Voici maintenant la liste des actions possibles pour atténuer les bruits de votre poêle à pellets.

L’intervention de votre installateur

Si votre poêle est encore sous garantie, vous pouvez appeler votre installateur, les bruits sont souvent causés par un mauvais réglage. Le bruit peut aussi être dû à une pièce défectueuse qui sera changée par votre installateur pour que vous puissiez dormir tranquilles. S’il n’est plus sous garantie, il vous faudra faire effectuer un contrôle et un devis évidemment.

L’inspection minutieuse de votre poêle ?

Outre les bruits de fonctionnement, ils peuvent aussi provenir d’un endroit auquel on ne pense pas immédiatement. Vérifiez votre poêle et notamment son conduit d’évacuation, il doit correctement être fixé et ne jamais toucher les parois. De plus, pensez à dépoussiérer régulièrement le ventilateur, et à vérifier qu’il tourne sans accrocher et de manière fluide.

Agir sur la température du poêle

Lorsque que le poêle dégage trop de chaleur, il peut produire un bruit plus fort qu’à l’accoutumée. Comme le conseillait le gouvernement à grands coups de campagnes publicitaires l’an dernier, la température de la pièce à vivre devrait être à 19° C. Un poêle qui tourne à plein régime et qui produit donc une forte chaleur en continu sera forcément plus bruyant. Pensez à réguler cette température et à éteindre votre poêle de temps à autre. Enfin, vérifiez la puissance de votre poêle, elle sera différente si votre surface à chauffer est de 50 m² ou de 100 m². De plus, si votre maison est une « passoire thermique », même le plus puissant des poêles à pellets (13 kW) pourrait ne pas suffire, et donc être plus bruyant, car toujours en « surrégime ». Votre poêle à pellets est-il concerné par des bruits perturbant votre tranquillité ? Si oui, d’où proviennent-ils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .