« Jusqu’à 90% en moins d’électricité », la climatisation adiabatique inventée par Bioclimas

La climatisation adiabatique est une solution respectueuse de l’environnement, qui repose sur l’évaporation de l’eau pour refroidir l’air à l’intérieur d’un espace. Elle ne nécessite pas de fluides réfrigérants pour fonctionner. Par conséquent, elle réduit grandement les émissions de gaz polluants et nocifs, causées par les climatiseurs conventionnels. D’ailleurs, cette technologie de refroidissement bioclimatique affiche une faible consommation d’énergie. Cette dernière serait inférieure d’environ 90 % par rapport à celle des systèmes réfrigérés, selon Bioclimas. Cette entreprise belge propose deux différents modèles de refroidisseur adiabatique (direct et indirect) de la marque Seeley International, dédiés essentiellement aux professionnels. Il s’agit de Breezair et de Climate Wizard. Explications.

Le système à évaporation directe Breezair

Cette solution est basée sur le principe de climatisation adiabatique directe. En effet, l’air chaud provenant de l’extérieur entre dans le refroidisseur et passe par un tampon humidifié qui ressemble à un filtre en nid d’abeille. À l’issue de ce processus, une partie de l’eau contenue dans le média s’évapore et la chaleur de l’air est aspirée. Ce qui permet au système de délivrer de l’air frais et neuf à l’intérieur de la pièce à refroidir. Selon le fabricant australien Seeley International sur son site internet, la technologie Breezair est jusqu’à 80 % plus économique que les systèmes réfrigérés classiques. Elle serait capable de faire baisser d’environ 10 °C la température de l’air intérieur durant les heures chaudes de l’été. Son média breveté, baptisé Seeley Chillcel, présente une efficacité de saturation 92 % plus élevée que celle des autres modèles similaires sur le marché.

Le système bioclimatique indirect Climate Wazard

Cette technologie repose sur la méthode du cycle Maitsosenko, qui consiste à capter l’énergie de l’air grâce à l’énergie renouvelable psychrométrique présente dans la chaleur latente de l’eau qui passe à l’état gazeux. Par le biais d’un phénomène de contre-pression en bout du système, une partie de l’air, rafraîchie au préalable dans les canaux secs, est acheminée vers les canaux humides dans lesquels l’évaporation a lieu. Ce processus fait descendre d’environ 10 °C l’air qui va s’évaporer (22° C au lieu de 32 °C en été). Ainsi, les performances de cette climatisation adiabatique indirecte sont supérieures à celles du modèle direct. Selon son fabricant, ce type de système pourrait fournir plus de 14 °C de refroidissement. Il serait idéal pour rafraîchir l’intérieur des bâtiments commerciaux et industriels ventilés ou non.

Pour qui sont les solutions Breezair et Climate Wazard ?

La climatisation adiabatique convient aussi bien aux particulières qu’aux entreprises. Mais les deux modèles développés par Seeley International sont spécialement conçus pour refroidir les bâtiments professionnels. Ils peuvent être installés dans les bureaux, les supermarchés, les entrepôts, les centres sportifs, les salles de fête, les centres de soins et les usines. Ces solutions de refroidissement bioclimatiques pourraient surtout intéresser les entreprises qui s’engagent à réduire leur empreinte carbone et à offrir un environnement confortable à leurs employés. De plus, elles pourraient contribuer à réduire leurs factures d’énergie.

Le groupe Facq, l’un des utilisateurs de ces technologies

technologies durables et innovantes sont l’avenir de la climatisation ». Plus d’informations : Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ! (cliquez sur la bulle à droite) x Veuilez laisser un commentaire à ce sujet Basée à Bruxelles, la société Facq utilise depuis longtemps ces solutions de refroidissement adiabatiques. Ses cinquante sites, dont des showrooms, des dépôts, des bureaux et des procenters, sont équipés de systèmes Breezair et Climate Wizard. Ce choix permet aux collaborateurs et aux clients de cette entreprise de profiter de températures confortables dans les locaux durant les périodes chaudes. Selon Alain Elleboudt, Facility Manager chez Facq, « cessont l’avenir de la climatisation ». Plus d’informations : Bioclimas.com