Chicago : les joueurs de golf peuvent désormais se déplacer sur le parcours en vélos électriques

Si vous êtes golfeur, vous aviez probablement l’habitude de traverser le green à bord de voiturette électrique… Ces petites voiturettes sont présentes sur tous les terrains de golf du monde. Mais, cela pourrait bien changer !

En effet, la marque de vélos électriques Wheels.co propose désormais des modèles conçus spécialement pour les amoureux du put et du tee ! Sur le parcours de Glenview, le Glen Club, les vélos électriques remplaceraient peu à peu les voiturettes. Habituellement destinés aux livreurs de pizza, la société s’adapte pour les golfeurs. Et apparemment cela ne déplaît pas aux joueurs !

Lorsque vous enfourchez votre vélo spécial golf, vous pouvez parcourir le terrain à 18 km/h environ. Evidemment, on retrouve un guidon puisque c’est un vélo mais aussi un porte-gobelet et un support pour téléphone. Une petite « remorque » se fixe sur le vélo afin de transporter les énormes sacs de golf contenant le matériel nécessaire. Le vélo électrique spécial golfeurs se loue 25$ de l’heure.

Le vice-président exécutif de KemperSports, Gary Binder, qui gère le Glen Club teste sa proposition auprès de quelques clients. D’après lui et le retour de ses clients, l’équilibre est parfait même s’il faut prendre en main l’engin. Toujours d’après lui, c’est beaucoup plus simple de monter et descendre du vélo électrique que d’une voiturette de golf lorsque l’on a du mal à se mouvoir.

Cependant il y a aussi quelques inconvénients comme les arrêts intempestifs du vélo électrique ou le fait que le sac de golf soit un peu malmené. Un client affirme que son sac de golf s’est retourné deux fois en roulant ! Mieux vaut donc le placer bien au centre du rack prévu à cet effet !

Quant à l’entreprise Wheels.co, ils promettent d’améliorer leur vélo électrique à destination des golfeurs. En y ajoutant un porte-carte de pointage par exemple. Ou encore une carte pour déverrouiller l’appareil et ainsi, économiser la batterie du téléphone et du vélo.