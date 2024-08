Castorama lance un carport solaire (Eco 3000) pour recharger gratuitement votre voiture électrique

La dernière augmentation de l’électricité, prévue le 1ᵉʳ août dernier, a été annulée par la Commission de Régulation des Énergies. Une bonne nouvelle, mais nous ignorons ce que nous réserve l’avenir, et le prix de l’électricité sera peut-être revu à la hausse. Dans un contexte politique compliqué, à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale, le 9 juin dernier, les prix des énergies pourraient augmenter ou diminuer, selon le gouvernement qui sera nommé, un jour probablement. En attendant, il vaut mieux tenir que guérir et tenter de trouver des solutions pour produire sa propre électricité. L’une des solutions, consiste à installer un carport solaire, qui fournit de l’électricité et un abri pour votre voiture. Je vous propose de découvrir le modèle Ultrawatt Eco 3000, actuellement disponible sur Castorama.fr, il est vendu au prix de 5 490 €*. Présentation.

Le carport solaire Eco 3000 d’Ultrawatt

Le carport avec panneaux photovoltaïques de la marque Ultrawatt est un abri pour voiture conçu avec un encadrement en bois et un toit rigide en métal. Ce modèle est doté de six poteaux et résiste aux intempéries ainsi qu’à la moisissure et au calcaire, bien que non imputrescible. La structure devra, par conséquent, être traitée avec un vernis ou une peinture extérieure, puis entretenu chaque année. Les dimensions externes du carport solaire sont de 4 970 mm en largeur, 2800 mm en hauteur et 3 700 mm en profondeur. Sous le carport, il est possible, avec des dimensions de 4 626 mm en largeur, 2 749 mm en hauteur et 3 300 mm en profondeur, de garer une voiture. Ce carport est à assembler soi-même et est livré avec tous les raccords et fixations nécessaires. Le fabricant recommande la présence de 4 personnes pour le montage du carport solaire Eco 3000 Ultrawatt.

Un montage simple et rapide

Avant d’installer votre carport solaire, vous devrez vous assurer que votre sol est parfaitement plat, puis matérialiser les emplacements des six pieds. Toutes les pièces étant numérotées, le montage se voit simplifié, mais il faut prendre le temps de bien lire la notice de montage, ce que tout le monde ne fait pas ! Vissez ensuite les quatre pieds à la même hauteur puis installez les pieds réglables. Attention, pour cette partie du montage, vous devrez complétement dévisser le pied en 2, puis fixer la partie avec le filetage dans le bois, et enfin, revisser ensuite la partie à fixer au sol. Avant d’installer la couverture, vérifiez que votre structure soit parfaitement d’aplomb grâce à un niveau à bulles.

Les tôles de couverture doivent être montées une par une, avec le côté beige vers le ciel. Enfin, avant d’installer les panneaux photovoltaïques, il faudra installer les supports et le câblage. Pour monter les supports et effectuer le câblage, commencez par installer les supports en aluminium qui maintiendront les panneaux, puis fixez les câbles de mise à la terre selon le plan fourni. Ensuite, positionnez les micro-onduleurs conformément au plan, en les fixant avec deux vis chacun ; chaque support nécessitant un total de quatre vis pour être correctement installé.

Comment installer les panneaux photovoltaïques ?

Pour le montage des modules photovoltaïques et leur raccordement, commencez par positionner les étriers sans les serrer. Avant le positionnement final, pensez à raccorder les modules aux micro-onduleurs. Ensuite, percez le support pour passer les câbles dans les presse-étoupes. Répétez l’opération et serrez les étriers pour maintenir les modules photovoltaïques en place. Pendant l’installation, ne marchez pas sur les modules PV et appuyez-vous uniquement sur les cadres. Le fabricant conseille de faire appel à un électricien pour réaliser le raccordement au tableau électrique, ce qui me semble une bonne idée. Je vous rappelle son prix chez Castorama : 5 490 €*, disponible en livraison à domicile, sous huit semaines, parfait pour l’automne ! Et, vous ? Avez-vous déjà franchi le cap du carport solaire ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 7 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier, par le site vendeur.

