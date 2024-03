« Du silicium pur à 99,999 % », Blue Origin va construire des panneaux solaires avec du régolithe lunaire

Blue Origin développe sa technologie Blue Alchemist depuis près de deux ans maintenant. Ayant été fondée par le milliardaire américain Jeff Bezos au début des années 2000, l’entreprise emploie actuellement près de 6 000 personnes. Comme on peut le lire sur son site web, elle aspire à « créer un avenir dans lequel les personnes vivront et travailleront dans l’espace pour le bien de la Terre ». À travers son projet Blue Alchemist, la société développe une nouvelle technologie pour fabriquer des panneaux solaires avec des matériaux disponibles sur notre satellite naturel, une innovation qui selon elle « alimentera notre avenir énergétique sur la Lune ».

Exploiter le régolithe lunaire

Concrètement, l’objectif du projet est de permettre la fabrication de panneaux solaires sur la Lune grâce aux ressources disponibles sur place. L’aspect logistique est l’un des freins à la colonisation d’autres planètes et le transport d’équipement sur la Lune conçus sur Terre est relativement coûteux, voir tout simplement impossible. Pour surmonter cet obstacle, Blue Origin mise sur une approche innovante plutôt intéressante. Pour ses expérimentations, l’entreprise a créé sur Terre une matière première qui imite les caractéristiques du régolithe lunaire.

Du silicium pur à 99,999 %

« Grâce à des simulants de régolithe (NDLR : matériau créé pour imiter certaines propriétés du régolithe lunaire), notre réacteur produit du fer, du silicium et de l’aluminium par électrolyse du régolithe fondu, dans lequel un courant électrique sépare ces éléments de l’oxygène auquel ils sont liés. », explique Blue Origin. En chauffant le matériau à 1600 °C, cette technologie permettra de créer des cellules capables de convertir la lumière solaire en électricité.

Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est le fait que la technologie Blue Alchemist donne la possibilité de produire du silicium pur à 99,999 %. Plus impressionnant, le procédé permet également de fabriquer le verre utilisé pour les protéger. Autant dire qu’il s’agit d’une approche innovante et très prometteuse.

Un financement de la part de la NASA

Pour accélérer le développement du projet Blue Alchemist, Blue Origin vient de recevoir un financement à hauteur de 35 millions de dollars de la part de la NASA. La National Aeronautics and Space Administration compte se servir de cette technologie dans le cadre de ses futurs programmes d’exploration lunaire.

« L'exploitation des vastes ressources de l'espace au profit de la Terre fait partie de notre mission, et nous sommes heureux et honorés de recevoir cet appui financier de la NASA pour faire progresser notre innovation », s'est réjoui Pat Remias, vice-président chez Blue Origin. Plus d'informations : blueorigin.com.