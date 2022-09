90% des brevets d’invention et d’innovation sont déposés par des hommes affirme cette étude

Si vous pensez avoir inventé un truc génial, vous savez qu’il vous faut déposer un brevet, en France, auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle). Ces brevets protègent votre invention et vous donnent tous les droits sur celle-ci, tant en matière de création de l’objet qu’en matière d’industrialisation, de commercialisation et d’exploitation. Si un brevet existe, personne ne pourra utiliser votre produit à des fins commerciales par exemple. Mais les dépôts de brevet seraient-ils réservés à ces messieurs ? Le site The Conversation a examiné 309544 dépôts de brevet pour arriver à la conclusion que ceux-ci étaient, la plupart du temps, déposés par des hommes. Explications !

Les femmes réussiraient-elles moins bien que les hommes ?

L’équipe de chercheurs, composée de Vicki Huang, maître de conférence sur propriété intellectuelle à l’université Deakin, et de Cameron Patrick et Sue Finch, consultants en statistiques, université de Melbourne, a entrepris d’étudier les préjugés sexistes dans les résultats des brevets déposés en Australie auprès de l’agence gouvernementale chargée d’administrer les droits de propriété intellectuelle. Ils ont donc analysé 309544 demandes de brevet déposées entre 2001 et 2015, en classant les noms des inventeurs par rapport à leur consonnance masculine ou féminine. Le constat des chercheurs a rapidement montré que les prénoms masculins étaient majoritaires dans les dépôts de brevet. Un constat qui, selon eux, pourrait entraîner des conséquences sur les progressions de carrière des femmes, et sur leur santé…

Des brevets « féminins » de plus en plus nombreux

Sur les dernières années de leur étude, les chercheurs ont tout de même constaté que les brevets déposés par des femmes étaient en augmentation. Mais ces brevets aboutissent-ils vraiment à une obtention ? Apparemment non, puisque des études de données de l’Office des brevets et des marques des États-Unis révèlent malheureusement que les inventeurs dont le prénom a une consonance féminine ont moins de chances de voir leur brevet accordé que ceux dont le prénom a une consonance masculine. Ils expliquent aussi que cette situation est indépendante du domaine technique et du sexe de l’examinateur de brevet, et ce, malgré les preuves que les brevets d’inventeurs féminins sont aussi bons que les brevets d’inventeurs masculins. Les chercheurs australiens ont donc cherché à savoir si le même préjugé sexiste existait dans leur pays, mais il s’avère qu’en Australie, contrairement aux Etats-Unis, les brevets déposés viennent du monde entier… Ce qui leur a un peu compliqué la tâche !

Des chiffres qui surprennent…

L’analyse des 309 544 brevets déposés sur 15 ans a montré que 90% des demandes émanaient d’un homme ou d’une équipe composée d’hommes. Et que 24% seulement avaient une femme dans l’équipe mixte généralement. De plus, il semblerait que les demandes de brevets déposées par des femmes avaient moins de chances de voir leur brevet accordé. Le fait d’avoir plus d’hommes dans une équipe augmentait également les chances d’obtenir le brevet… Concrètement, cela veut dire que les grandes équipes d’inventeurs ont plus de chances d’obtenir un brevet, sauf si les inventeurs supplémentaires ont des noms à consonance féminine. Plus il y a d’hommes dans une équipe, plus les chances augmentent !

Quelles seraient les causes de ce sexisme avéré ?

Les chercheurs se sont alors demandé si cette disparité s’expliquait par le fait que les femmes travaillaient dans des domaines moins prompts à recevoir un brevet. Les brevets déposés sont pour la majorité déposés dans des domaines comme la haute technologie, les nanotechnologies, le biomédical, etc. En fait, il existe 35 domaines techniques (catégories scientifiques) dans lesquelles il est possible de déposer un brevet. Les chercheurs ont constaté que plus de 60% des femmes inventrices étaient classées dans seulement 4 des 35 catégories (chimie, biotechnologie, produits pharmaceutiques, technologie médicale). De plus, dans trois de ces quatre catégories, il est plus difficile d’obtenir un brevet, tous sexes confondus. Le domaine de l’invention reste donc dominé par les hommes… Certaines inventions de femmes ont d’ailleurs été revendiquées par des hommes, qui en sont devenus les « inventeurs officiels »…