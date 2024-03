Varroa Sight, l’invention d’un piège innovant pour protéger les abeilles contre les parasites « Varroa destructor »

Nous ne vous apprendrons rien en vous annonçant que les abeilles sont capitales pour la biodiversité, et pour notre alimentation. Ces précieux insectes doivent cependant lutter contre plusieurs ennemis, à commencer par les frelons asiatiques, mais, pour une fois, ce ne sont pas d’eux dont nous vous parlerons. Une autre menace pèse sur les abeilles, et ce sont les acariens. Les acariens dans une ruche peuvent représenter un danger sérieux pour les abeilles et la colonie en général. Les acariens les plus problématiques pour les abeilles sont généralement les varroas et les acariens du couvain. Le Varroa Destructor la fâcheuse habitude de se nourrir du sang des abeilles, et se reproduit très vite. Il les affame et leur transmet des maladies. Il est, un peu, le second calvaire des apiculteurs après le frelon asiatique. Pour lutter contre les acariens, un designer américain, Gavin McDaniel, de l’université de Houston, a conçu le Varroa Sight, un piège automatisé, qui pourrait être salvateur pour les apiculteurs. Découverte.

Varroa Sight, qu’est-ce que c’est ?

Il y a environ quatre ans, Gavin McDaniel a été inspiré par la campagne « Save the Bees ! ». Durant cette période, il a rencontré un apiculteur et expérimenté un processus de lavage complexe et peu précis des acariens. Cette expérience l’a incité à simplifier le processus de comptage des acariens et à explorer différentes méthodes de comptage automatisé. Finalement, il a opté pour l’utilisation de la résistance électrique et de l’apprentissage automatique pour développer un système de comptage automatisé des acariens. Du résultat de ses travaux est né Varroa Sight, un appareil automatisé conçu spécifiquement pour compter les acariens.

Comment fonctionne le Varroa Sight ?

Le processus de lavage des acariens traditionnel implique la collecte d’approximativement 300 abeilles, dont les acariens sont extraits à l’aide d’alcool. Ensuite, les acariens sont séparés des abeilles grâce à un tamis. Les acariens plus légers flottent dans l’alcool au fond du récipient et doivent être comptés manuellement de manière minutieuse. Pour automatiser cette procédure, il a mis en œuvre les principes de la résistance électrique. Il a utilisé un treillis métallique qui avait deux fonctions : servir de filtre pour séparer les acariens et également faire office de conduit pour le courant électrique. Le concept sous-jacent consiste à faire circuler de l’électricité à travers le maillage et mesurer la résistance à travers celui-ci. À mesure que le nombre d’acariens sur le maillage augmente, la résistance augmente par ailleurs. Une fois que cette relation est établie, un algorithme d’apprentissage automatique peut être formé grâce à différentes mesures du nombre d’acariens.

Pourquoi est-il différent et salvateur pour les apiculteurs ?

Varroa Sight se démarque de ses concurrents grâce à son système de comptage automatisé. Contrairement à d’autres solutions présentes sur le marché qui exigent des apiculteurs un comptage manuel fastidieux des acariens, Varroa Sight simplifie considérablement cette tâche. De plus, il élimine la nécessité de bricoler des équipements maison. Pour rendre Varroa Sight accessible aux apiculteurs amateurs, il sera nécessaire de lever des fonds, par exemple, grâce à une plateforme de financement participatif comme Kickstarter. Ces fonds serviront à financer une collaboration étroite avec un ingénieur électricien, chargé de valider et de perfectionner le système automatisé de comptage basé sur la résistance électrique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du designer : gavin-mcdaniel.myportfolio.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .