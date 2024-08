Yoomiily, un système de douche pour se laver, sans se « mouiller » avec seulement 3 l d’eau

Lorsque vous prenez une douche, vous consommez de 35 à 60 litres d’eau contre 150 litres pour un bain, selon l’ADEME. Il vaut donc mieux privilégier la douche pour l’hygiène quotidienne, une manière de préserver l’eau, ressource qui se raréfie. Vous connaissez la chanson de Charlie et Lulu : le feu, ça brûle, et l’eau, ça mouille ? Eh bien, avec l’invention, actuellement en campagne de crowdfunding sur Kickstarter, l’eau ne mouille presque plus. Son nom ? Yoomiily, qui pourrait être la première « douche sèche » commercialisée. Étrange ? Peut-être, mais en tout cas, cette invention cartonne avec 42 915 €* de précommandes sur un objectif de 1 176 €. Je vous présente Yoomiily, sait-on jamais, cela pourrait vous intéresser ? C’est parti.

Pas si inutile que ça…

Cette invention qui semble assez inutile, de prime abord, aurait quelques avantages. Effectivement, lorsque l’on sort de la douche, on dégouline, et que ce n’est pas très agréable. Mais, cela nécessite-t-il réellement d’investir 249 $ (environ 227 €) dans un sèche-douche ? Je n’en suis pas sûre, en revanche, cela pourrait avoir une utilité bien plus affirmée pour les personnes en situation de handicap ou âgées. Lorsque ces personnes sont aidées au quotidien, la toilette, moment intime, doit être partagé avec l’aidant, et ce n’est toujours facile à vivre pour la personne. Le Yoomiily promet d’éviter le passage à la salle de bain, en restant parfaitement propres. La start-up avance aussi l’utilité de son invention pour les propriétaires d’animaux, qui n’aiment pas l’eau. À priori, la machine permettrait de laver un chien en dix minutes seulement.

Avec seulement 3 l d’eau !

Ce n’est pas, à proprement parler, une douche sèche, mais plutôt une douche très économe en eau, qui utiliserait seulement 3 l d’eau pour vous laver ! Un système de filtrage de l’eau unique pompe l’eau dans la « pomme » de douche, qui l’émet sous forme de fine brume, tandis qu’une puissante pompe opposée aspire l’humidité dans l’appareil. Ainsi, la peau et les cheveux sont presque entièrement séchés quelques instants plus tard. Pour un shampoing sur cheveux courts, les concepteurs annoncent une consommation de 100 ml. Une « douche » prise avec le Yoomiily serait 90 % plus économe qu’une douche classique, mais vous n’aurez pas le bonheur de vous réchauffer, ou de vous rafraîchir sous la douche !

En précommande sur Kickstarter

Le Yoomiily fonctionne sur batterie et dispose d’une autonomie d’une heure. En sachant qu’une douche prend quelques minutes, et un shampoing, une minute, il serait le compagnon idéal des campeurs, ou des baroudeurs, qui n’ont pas toujours accès à une douche. La technologie micro-hydro qu’il emploie sera-t-elle la technologie de demain ? C’est possible, car le Yoomiily a déjà récolté bien plus d’argent que ce qui était espéré. Et, il devrait être livré dans le monde entier en octobre prochain.

Attention, si le YoomIily vous intéresse, c’est probablement maintenant qu’il faut le précommander. En effet, vendu sur Kickstarter au prix de 249 $ (227 €), il passera à 561 $ (513 €). Alors, réelle utilité, ou simple gadget ? Que pensez-vous de cet étrange concept de douche sèche ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le montant de la cagnotte a été relevé le 5 août 2024 à 6 h 54.

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.