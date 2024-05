Peut-on faire pousser de la camomille dans son jardin à partir d’un sachet de thé ? (indice : oui)

Si vous croyez aux vertus de la phytothérapie, et des plantes, vous connaissez forcément la camomille. Cette petite fleur ressemble à des marguerites et possède des bienfaits connus depuis des siècles. Le principal de ces bienfaits étant de nous aider à mieux dormir. Je me souviens de la récolte de la camomille dans le jardin, puis du temps où elles séchaient sur la table de la cuisine, sur un torchon et en plein soleil. Une fois sèches, ma grand-mère les jetait dans l’eau bouillante, laissait infuser, filtrait et servait de délicieuses tisanes sucrées. Je n’ai jamais bu autre chose que des tisanes à la camomille issues de vraies fleurs. Si vous aimez la camomille, et que vous disposez de quelques sachets, saviez-vous que vous pourriez en faire de fleurs de camomille ? Découverte.

Les pouvoirs de la camomille

La camomille est une plante originaire d’Europe et d’Asie occidentale, mais elle est désormais largement cultivée dans le monde entier pour ses propriétés médicinales. Elle est souvent consommée sous forme d’infusion pour soulager les troubles digestifs, les douleurs menstruelles, l’insomnie et l’anxiété. Par ailleurs, elle est également utilisée en externe pour apaiser les irritations cutanées, les coups de soleil et les inflammations. Ajoutons qu’à l’état de fleurs, les abeilles aiment butiner leurs nectars. Quant aux humains, quoi de mieux qu’une infusion de camomille pour passer une nuit sereine.

À partir d’un simple sachet de thé

Ainsi, vous l’avez compris, dans la « plante » camomille, ce sont les fleurs que nous utilisons pour les infusions. Si vous avez la chance d’en voir pousser dans un champ à proximité, vous pouvez en ramasser une brassée pour vos infusions. Ces fleurs poussent rapidement dans un climat tempéré et un sol plutôt léger. Les pieds de camomille ont tendance à s’étendre rapidement, je vous conseille donc de les cultiver en pots, ou dans des espaces délimités. Pour réaliser vos futurs plants de camomille, il est préférable de disposer de sachets de tisane bio.

Passons à la « plantation du sachet ». Remplissez un pot de fleurs d’un mélange de terreau et de compost puis humidifiez ce dernier. Ouvrez un sachet de tisane de camomille et étalez le contenu à la surface du terreau. Recouvrez le tout d’une petite couche de mélange terreau / compost et maintenez une humidité constante. Pour ce faire, vous pouvez, par exemple, placer un petit oya au centre, et le remplir quand la plante a besoin d’eau. Quelques semaines suffiront pour voir apparaître les premières pousses. Lorsqu’elles auront atteint une dizaine de centimètres de haut, vous pourrez les transplanter en pleine terre.

Et, après, comment fait-on ?

La floraison de la camomille a lieu au printemps et se prolonge tout l'été, et ces fleurs sont de formidables actrices de la biodiversité. Lorsque les fleurs sont grandes ouvertes, et qu'elles s'exposent au soleil, vous pouvez les récolter, puis les équeuter. Deux solutions pour les faire sécher : les suspendre en bouquet dans un endroit ensoleillé, à l'abri de l'humidité, ou les disposer fleurs vers le soleil, sur un tissu en coton. Dès qu'elles deviennent sèches et un peu cassantes, elles sont prêtes pour vos infusions. Il est possible de les réduire en poudre et de les conserver dans un bocal étanche pour toute l'année.