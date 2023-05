8 inventions et innovations pour soulager les douleurs menstruelles (dysménorrhée)

La dysménorrhée est une affection menstruelle courante qui a un impact majeur sur la qualité de vie des femmes, la productivité au travail et l’utilisation des soins de santé. Cette dysménorrhée, plus connue sous le nom de « règles douloureuses » toucheraient 91 % de femmes durant leur vie, selon une étude publiée par Oxford Academic. Ce qui veut dire que 9 % seulement des femmes dans le monde auraient la chance de ne jamais connaître les douleurs liées aux cycles menstruels. Alors que ces douleurs étaient considérées comme « normales » il y a quelques années, de nombreuses innovations ont vu le jour ces dernières années. Ces inventions ont un seul objectif : soulager les douleurs liées aux règles. Petit tour d’horizon de ces inventions cruciales pour de nombreuses femmes dans le monde.

L’invention de Yoonee, un patch naturel

Laetitia Dal Molin et Julie Schillaci, les fondatrices de Yoonee, aspirent à ne plus laisser la douleur être une fatalité. Laëtitia, ayant déjà vécu 276 cycles de douleurs menstruelles, aspire à ne plus subir cela. Elles ont alors décidé d’inventer un système de patchs permettant de soulager les douleurs pendant les deux ou trois premiers jours des règles, généralement les jours les plus difficiles à traverser. L’idée était donc de proposer une solution naturelle, non invasive, discrète et facile à utiliser pour toutes les femmes, quel que soit leur âge. L’invention, baptisée Mes Cycles Heureux, permet à l’organisme vivant de convertir sa propre énergie dissipative en énergie active, sans ajout de substances extérieures. Les patchs, auto-stimulants, améliorent la circulation énergétique dans le corps sans pénétration de substances dans l’organisme. Mes Cycles Heureux pourraient être comparés à une bouillotte efficace, mais discrète. Retrouvez l’article complet sur Yoonee.

L’invention de la bouillotte Madame Colette

Cette invention s’adresse plus particulièrement aux femmes qui souffrent d’endométriose. Une affection chronique caractérisée par la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine, appelés endomètre, qui se développent en dehors de l’utérus, dans d’autres parties du corps. Cette maladie provoque des douleurs intenses et invalidantes pour la femme qui doit les supporter. Leïla Royer, cofondatrice de Madame Colette, a été diagnostiquée porteuse d’endométriose il y a quatre ans. Elle souffre de douleurs intenses dans le bas ventre et le bas du dos, qui sont difficiles à soulager, sauf avec une bouillotte qu’elle doit emporter avec elle au travail.

Travaillant dans une grande entreprise aéronautique, un milieu principalement masculin où l’endométriose n’est pas bien connue ni bien perçue, Leïla a eu l’idée d’inventer une bouillotte à 360°. En 2022, avec le soutien de son mari Réal, elle se lance dans l’aventure en créant la start-up Madame Colette et en donnant naissance à la ceinture bouillotte Wendy. Après de nombreux mois de tests et d’expérimentations avec de l’eau ou du gel, ils ont finalement opté pour une solution naturelle : les graines de lin. La ceinture est composée de six pochettes remplies de graines de lin non comestibles. Les coussins sont fabriqués en coton qui possède également des propriétés antalgiques. La ceinture se porte autour de la taille, discrètement dissimulée sous un pantalon ample ou une robe. Retrouvez l’article complet sur Madame Colette.

L’invention d’Amrita, une ceinture abdominale, par trois étudiantes

Deux jeunes étudiantes ont développé une ceinture abdominale 3-en-1 révolutionnaire qui promet d’apporter une tranquillité d’esprit lors des règles. La ceinture, baptisée Amrita, devait arriver sur le marché en 2020. Ferdaous El Benni et Asma Hassoune, toutes deux originaires d’Orléans, ont pris l’initiative et conçu cette ceinture innovante. La ceinture Amrita, garantie à vie, propose de combiner des huiles essentielles (menthe poivrée, lavande vraie, sauge sarclée ou écorce de cannelle) à une bouillotte et à une fonction de massage pour atténuer les douleurs menstruelles.

Fonctionnant avec une batterie, il suffit de la recharger pour qu’elle chauffe, active les microbilles et libère les capsules d’huiles essentielles placées à l’intérieur. Elle peut être rechargée après six lavages. Trois gammes seront disponibles (pour femmes actives, étudiantes et sportives) afin de répondre convenablement aux attentes de chaque femme. Retrouvez l’article complet sur la ceinture Amrita.

L’invention de Livia, la solution non médicamenteuse pour soulager les douleurs menstruelles

Livia est un appareil révolutionnaire conçu pour soulager les douleurs menstruelles grâce à l’électrostimulation. Livia est une solution 100 % naturelle, sans médicament, pour soulager instantanément les douleurs liées aux cycles menstruels. Il s’adresse aux femmes de tous âges qui souffrent pendant leurs cycles menstruels. Le fonctionnement de Livia repose sur la « théorie du portillon », qui vise à bloquer la transmission du signal de douleur vers le cerveau. Le boîtier de Livia se fixe à la ceinture, tandis que les électrodes sont placées de chaque côté de l’abdomen, sur les nerfs périphériques.

Lorsqu’un signal de douleur est transmis du cerveau, Livia émet des signaux électriques à haute fréquence pour arrêter la douleur. Ainsi, vous ne ressentez plus la douleur ou celle-ci est fortement atténuée pour devenir tout à fait supportable. Il est important de noter que Livia ne convient pas à certaines personnes, notamment aux femmes enceintes, aux personnes porteuses de stimulateur cardiaque ou de défibrillateur interne, ainsi qu’aux jeunes femmes âgées de moins de 16 ans. Il est recommandé de demander l’avis de votre médecin avant d’utiliser cet appareil. Retrouvez notre article complet sur Livia.

L’invention de WIM, un patch intelligent

Pour apaiser la douleur persistante, deux femmes, Sofia Papenova et Lidia Grits, ont créé un coussin chauffant intelligent appelé WIM. Ce dispositif fonctionne en réchauffant la région abdominale, souvent douloureuse pendant les règles. Il peut être porté discrètement toute la journée, y compris au travail. Le coussin se compose de trois éléments : un centre de contrôle, un patch chauffant et un chargeur. Le patch chauffant est fabriqué en textile biométrique et est amplifié par un capteur corporel.

Alors, il vous suffit de placer le coussin chauffant sur votre ventre ou dans le bas du dos, et d’ajuster la chaleur selon vos préférences. Bien que le WIM ne soit pas une solution magique et qu’il ne puisse probablement pas faire disparaître complètement les douleurs menstruelles, il procure un soulagement appréciable. La chaleur délivrée par le coussin chauffant apaise la douleur lancinante que certaines femmes peuvent ressentir. Retrouvez notre article complet sur Wim, le patch intelligent.

L’invention de Pantysoft, la culotte apaisante

Une entreprise française basée à Meximieux dans l’Ain, nommée LetSoft, a récemment développé une culotte qui vise à réduire les douleurs associées aux règles. Ce n’est pas une culotte menstruelle, elle ne remplace donc aucune protection hygiénique. Elle garantit un soulagement de la douleur grâce à une technologie innovante appelée Mémofibre, également connue sous le nom de M Inside.

Cette technologie combine des fibres synthétiques et minérales directement intégrées dans le textile de la culotte. En pratique, le M Inside agit directement sur la peau, en particulier dans la zone sensible du bas-ventre, là où la douleur est ressentie. Les matières synthétiques créées avec cette technologie sont qualifiées d’actives et génèrent un champ ionisant imperceptible, mais bel et bien actif. Ce champ provoque un rééquilibrage de l’ionisation, ce qui réduit les douleurs et prévient les éventuels hématomes et œdèmes. Retrouvez notre article complet sur Pantysoft.

BONUS : L’invention de Sunny, l’applicateur pour coupe menstruelle

Sunny n’est pas une invention pour soulager les douleurs liées aux règles. Ce petit dispositif a été conçu pour faciliter la mise en place de la coupe menstruelle, aussi appelée Cup, qui n’est pas très évidente. De nombreuses femmes hésitent à adopter la coupe menstruelle en raison de deux problématiques : le nettoyage et la difficulté d’insertion. Si aucune solution n’a encore été trouvée pour la première problématique, Sunny, une entreprise spécialisée dans la protection périodique, a récemment inventé un applicateur de coupe menstruelle qui semble être une véritable innovation pratique !

Cet applicateur a été inventé par Cindy Belardo et Drew Jarvis. Il fonctionne de manière semblable aux applicateurs de tampons. Il se compose d’un tube dans lequel la coupe menstruelle pliée est insérée, ainsi que d’un poussoir. Le tube le plus large se positionne à l’entrée du vagin, tandis que le second tube pousse la coupe pour la mettre en place, sans qu’il soit nécessaire de la toucher directement ! Avec cet applicateur Sunny, l’insertion de la coupe menstruelle devient plus simple et plus hygiénique, offrant ainsi une alternative pratique pour les femmes qui rencontrent des difficultés avec l’utilisation classique de la coupe menstruelle. Retrouvez notre article complet sur Sunny.

Quels sont les autres remèdes pour soulager les règles douloureuses ?

L’application de chaleur sur la zone douloureuse peut aider à détendre les muscles utérins et à réduire les crampes. Vous pouvez utiliser une bouillotte, une compresse chaude ou prendre un bain chaud pour obtenir un soulagement. Certaines herbes et plantes médicinales ont des propriétés antispasmodiques et anti-inflammatoires qui aident potentiellement à soulager les douleurs menstruelles. Parmi les plantes les plus populaires, on trouve la camomille, le gingembre, la menthe poivrée, le fenouil et la racine de réglisse.

Certaines huiles essentielles peuvent être utiles pour soulager les douleurs menstruelles. Les huiles essentielles de lavande, de menthe poivrée, de camomille romaine et de fenouil peuvent être diluées dans une huile de support, comme l’huile d’amande douce, puis massées doucement sur l’abdomen pour soulager les crampes. Quoi qu’il en soit, en cas de douleur très intenses et répétitives, aucun remède ne doit vous empêcher de consulter un médecin ou gynécologue, qui pourra détecter des maladies liées à la dysménorrhée, comme l’endométriose par exemple.