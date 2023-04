Yoonee : l’invention d’un patch naturel pour soulager les règles douloureuses

C’est un sujet dont on parle peu, et pourtant cela touche environ une femme sur deux (48 %) et 60 % des femmes de 15 à 19 ans. Ce sujet encore tabou en 2023, ce sont les règles douloureuses. Parfois, elles le sont tellement que certaines femmes ne peuvent pas travailler, ni aller en cours, ni vaquer à leurs occupations. Deux à cinq jours par mois, elles sont donc obligées de subir des douleurs parfois insupportables. Le 16 février 2023, l’Espagne est le premier pays européen à avoir adopté le « congé menstruel ». En France, ces femmes doivent travailler avec la douleur ou être en arrêt de travail. Malheureusement pour la plupart, cela revient à perdre des jours de rémunération. Pour tenter de soulager ces millions de femmes qui souffrent pendant leurs cycles, Yoonee, une start-up française et « féminine », lance « Mes Cycles Heureux ». Ce dispositif médicalement breveté est en campagne de financement participatif sur Ulule. Découverte.

Pourquoi cette invention ?

Laetitia Dal Molin et Julie Schillaci, les fondatrices de Yoonee souhaitent que la douleur ne soit plus une fatalité. Laëtitia a déjà vécu 276 cycles de douleurs menstruelles, et son souhait est de ne plus vivre cela. Elles décident alors d’inventer un système de patch qui permet de soulager les douleurs lors des deux ou trois premiers jours des règles. Ce sont généralement les jours les plus difficiles « à passer ». Bien entendu, il existe des solutions médicamenteuses pour soulager les douleurs, mais elles ne sont pas sans conséquence ni effets secondaires. L’idée était donc de proposer une solution naturelle, non invasive, discrète et facile à utiliser par toutes les femmes, quel que soit leur âge respectif.

Mes Cycles Heureux, comment ça fonctionne ?

« La technologie Mes Cycles Heureux permet à l’organisme vivant de transformer sa propre énergie (dissipative et normalement perdue) en énergie active. Rien n’est ajouté, la source d’énergie provient intégralement du corps », apprend-on sur la présentation du produit. Concrètement, les patchs sont auto-stimulants et améliorent la circulation énergétique dans le corps. De ce fait, aucune substance ne pénètre dans l’organisme. Concrètement, il suffit de poser deux patchs au niveau des ovaires et deux autres au niveau des fossettes iliaques dans le dos. Les patchs sont à coller dès le premier jour des règles et pendant les deux jours suivants. Mes Cycles Heureux pourraient être comparés à une bouillotte, efficace, mais peu discrète ! À l’avenir, les deux jeunes femmes aimeraient développer des patchs spéciaux dédiés à l’endométriose, aux douleurs post partum (après accouchement) ou à la ménopause.

Pourquoi a-t-on « mal au ventre » pendant les règles ?

La douleur abdominale durant les règles, également connue sous le nom de dysménorrhée, est un symptôme courant chez de nombreuses femmes en âge de procréer. Elle est généralement causée par des contractions de l’utérus qui surviennent pendant le cycle menstruel. L’utérus se contracte pour expulser la muqueuse utérine et provoque des douleurs intenses. Les prostaglandines sont des substances chimiques produites par l’utérus lors des règles. Elles pourront aussi être responsables des douleurs intenses et des crampes, si elles sont produites en trop grande quantité.

Certaines femmes peuvent aussi souffrir d’endométriose. Cette maladie est caractérisée par le developpement externe du tissu qui tapisse normalement l’intérieur de l’utérus, notamment sur les ovaires, les trompes de Fallope ou d’autres organes pelviens. Cela peut causer des douleurs abdominales intenses pendant les règles. Le stress, les hormones, mais également un terrain héréditaire peuvent être responsables de ces douleurs abdominales. Le patch Mes Cycles Heureux est conçu pour soulager ces douleurs, simplement par transmission de la chaleur du corps sur la zone de douleur. En savoir plus sur Mes Cycles Heureux, rendez-vous sur Ulule ou sur le profil LinkedIn de Yoonee. Les packs Mes Cycles Heureux sont vendus à partir de 29 €, en fonction du nombre de cycles choisis.