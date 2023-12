Biot : un couple invente une machine qui transforme les déchets de fruits en bûches de bois pour le chauffage

Les forêts sont des lieux précieux qu’il faut préserver à tout prix ou presque. Ce sont des puits de carbone, qui absorbent le CO2 dans l’atmosphère. Les forêts sont également des lieux où la faune et la flore s’épanouissent, mais elles ont aussi une autre fonction : nous fournir du bois pour nous chauffer l’hiver. Si, en France, la plupart des bois fournis pour le chauffage sont issus de forêts gérées durablement, ce n’est pas le cas dans tous les pays. Les alternatives au charbon et au bois de chauffage sont donc toujours les bienvenues pour tenter de préserver au maximum les forêts. En Argentine, José Alberto Aramberri, travaille sur un projet étonnant : récupérer les déchets de producteurs de cidres, pour en faire un combustible capable de remplacer le bois et le charbon. Découverte.

Quel est le projet de cet entrepreneur ?

En Argentine, José Alberto Aramberri s’investit dans un projet visant à réduire les déchets, envisageant ainsi d’apporter un soutien aux producteurs de cidre de pomme du pays. Dans ce pays, où l’asado est au centre de toutes les familles, ils utilisent des quantités astronomiques de charbon de bois. Rappelons que l’asado est le nom du barbecue argentin, qui se cuisine généralement les dimanches en famille. L’objectif du dirigeant de l’entreprise Biot est de trouver une solution pour convertir les résidus de la production de cidre en bois de chauffage et en substituts de charbon de bois. Les producteurs de pommes et de cidre sont aussi nombreux en Argentine et les déchets des cidreries sont très peu réutilisés.

Pourquoi choisir les déchets de pomme ?

Comme évoqué ci-dessus, les cidreries sont nombreuses en Argentine, et les déchets composés de pulpe, de peau et de pépins sont difficiles à séparer et à recycler. De plus, ces déchets possèdent des propriétés énergétiques équivalant au bois traditionnel. Aramberri cherche à exploiter cette pulpe, souvent reléguée au simple rejet, comme substitut au bois de chauffage et au charbon de bois, qu’il nomme la « souche bio » au sein de sa société Biot. Pour ce faire, il commence par sécher puis comprimer la pulpe récupérée pour la transformer en briques utilisables en remplacement du bois de chauffage ou du charbon de bois.

Son seul allié est le Soleil à qui la mission du séchage est confiée à plusieurs reprises, comme l’explique cette vidéo publiée par @theimpactstory : les producteurs de cidre pourraient voir d’un très bon œil cette initiative puisque cela ajouterait une valeur à leurs déchets et les déchargerait des coûts d’élimination. En parallèle, ces producteurs pourraient également utiliser une partie des déchets comme compost ou aliment pour les animaux.

Pourquoi l’Argentine pour cette invention ?

Dans le marché argentin où les grillades jouissent d’une longue tradition, convaincre les consommateurs d’adopter le noyau de pomme comme alternative pourrait représenter un défi. Cependant, à un prix attractif, cela pourrait séduire les acheteurs à faible revenu comme une alternative viable au charbon traditionnel. Pour le moment, il reste encore quelques tests à effectuer avant une commercialisation. Mais avec un peu de chance et le soutien des fournisseurs et des clients, cette initiative pourrait rencontrer un succès retentissant.

L'invention du charbon de bois aux déchets de pomme sera-t-elle l'invention de l'année ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais cela limiterait la déforestation et permettrait aux Argentins de profiter de l'asado dominical de manière plus écologique. Plus d'informations : Biot Leña de Orujo de Fruta (Facebook).