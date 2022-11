RECYCART-on : l’invention d’une isolation en carton innovante pour construire des maisons sans chauffage

Nous connaissons déjà les maisons à ossatures bois, et certains isolants à base de chanvre, ou de lin… Claude Meyer, directeur de l’entreprise Mn-Emballages a préféré utiliser le carton comme matière première pour isoler sa maison. Depuis quelques années, ce spécialiste du carton d’emballages invente différents accessoires, tous en carton, pour différentes utilisations. Parmi ses inventions, on retrouve des panneaux isolants, la semelle ou encore le chapeau, eux aussi en carton évidemment. Sa maison à ossature bois avec isolation en carton a même déjà reçu une médaille d’or au concours Lépine, pour des années de travail récompensées. Et une alternative aux isolants classiques. Le carton possède des pouvoirs insoupçonnés ! Découverte.

La maison de Claude Meyer, qu’est-ce que c’est ?

Cette maison un peu particulière se trouve à Schewiller, un village alsacien situé non loin de Sélestat. Outre la médaille d’or du concours Lépine, elle a également reçu la médaille d’argent du salon international des inventions de Genève. L’isolation à base de carton est un concept breveté par Claude Meyer et s’installe sur des maisons traditionnelles à ossatures bois, ou à colombages, comme en Alsace où elles sont encore très présentes. Selon l’inventeur, les briques de carton qu’il a inventées ont le même pouvoir isolant qu’une épaisseur de laine de roche de 15 centimètres.

De quoi se compose l’isolation carton de Claude Meyer ?

Elles se présentent en panneaux de cartons lamellés collés verticaux de 2.60 mètres par 1.20 mètre, sur 4 centimètres d’épaisseur, sont enfantines à installer, et beaucoup moins chères que des matériaux isolants classiques. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise Mn-Emballages fabrique des emballages carton pour les industriels, mais depuis 2012, le gérant a décidé d’innover et de travailler le carton d’autres manières. La brique de carton, Claude l’a inventée peu avant le premier confinement, donc en 2020. Elles sont fabriquées en cellulose rigide, plus solides, plus légères de même que plus isolantes que des briques traditionnelles en terre cuite. L’inventeur explique dans une interview accordée au site Le Monde des Artisans : « On a l’isolation grâce au carton ondulé, la rigidité́ via des plaques de cartons collées avec du verre liquide à froid ». Pour l’inventeur, c’est aussi un gain de temps, car c’est le mur porteur qui est directement isolant.

“Pour une isolation de 9 cm d’épaisseur de cartons correspondrait à 30 cm de laine de verre.La technique ne diffère pas par rapport aux autres systèmes de pose de la plaque de plâtre,les fourrures sont à disposer tous les 60 cm.” Mn-Emballages

Des études montrent l’efficacité de son invention…

Le Centre régional d’innovation et de transferts technologiques des industries du bois d’Épinal a réalisé plusieurs études sur le concept de Claude Meyer. Les résultats de ces investigations ont été plutôt probants puisqu’ils ont affiché une bien meilleure résistance aux vents et aux séismes qu’une isolation classique… Et, très surprenant, ils affichent aussi une meilleure protection contre l’humidité en comparaison avec de la brique traditionnelle, tout comme l’isolation phonique qui est quatre fois supérieure à la brique rouge !

Aujourd’hui, Claude Meyer, âgé de 68 ans, cherche à vendre son entreprise à fort potentiel. Il assure qu’il sera présent pour assurer la pérennisation de son principe de brique en carton, certain que ces dernières sont une matière d’avenir, tant économiquement qu’écologiquement… Ce qui ne l’empêche pas d’avoir déjà une autre idée « en carton » pour le concours Lépine de Paris 2023. Découvrez aussi, les semelles en carton qui aident à réguler la transpiration ou encore les chapeaux en carton, accessoire insolite pour l’été, sur le site Mn-Emballages.