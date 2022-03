Cette maison (modulaire) en carton coûte 40 000 euros, se monte en 24 heures et dure 100 ans !

Après les tiny-houses en bois, les maisons conteneurs en métal et les maisons pliables, c’est au tour des maisons en carton de faire leur apparition sur le marché de l’immobilier durable… “Maison en carton” et “durable” peuvent sembler incompatibles, pourtant, l’entreprise néerlandaise Fiction Factory promet une maison en carton, durable et pas chère, qui se construit en 24 heures et qui dure 100 ans : la Wikkelhouse ! Cette entreprise s’engage depuis toujours pour l’environnement, et utilise uniquement des matériaux recyclés pour ses projets. L’entreprise fait partie de celles qui souhaitent innover en matière de construction, avec un concept qui permet la mobilité des habitants… Aujourd’hui, on ne s’installe quasiment plus dans un seul endroit pour la vie, et cette maison en carton offre une alternative à ceux qui ont la bougeotte ! Présentation.

La genèse de Wikkelhouse

En 1989, les fondateurs de l’entreprise sont à la tête de Fiction Factory, une société qui développe des décors de théâtre… en carton ! Ils se disent alors que ce carton utilisé pour des décors éphémères pourrait très bien être utilisé pour de vraies maisons, tout en ayant un faible impact sur l’environnement. Aujourd’hui, Fiction Factory compte 40 salariés qui se consacrent à la construction d’expositions, de bureaux et de résidences. Après quatre années de recherches et développement, ils imaginent une maison en carton, trois fois plus écologique que n’importe quelle autre construction. Elle s’appelle Wikkelhouse et pourrait bien faire un « carton » dans le monde de la construction… On vous l’accorde, le jeu de mots était plutôt facile ! “Jusqu’à présent, plus de 100 Wikkelhouses ont trouvé leur destination.”

Comment est venu l’idée de la maison en carton ?

Comme souvent, l’idée vient d’un tout autre domaine que celui de la construction… Les fondateurs ont découvert qu’une autre entreprise néerlandaise, René Snel, fabriquait des caisses à tomates sur plusieurs couches de cartons, les rendant beaucoup plus solides que les caisses traditionnelles. Ils ont donc transformé ce concept pour en faire des boîtes en cartons géantes, pour fabriquer des maisons ! Monique Wijnands, salariée de Wikkelhouse, explique que le modèle breveté est conçu à partir de 24 couches de fibres vierges extraites d’arbres de Scandinavie.

Les panneaux sont ensuite moulés en fonction de leur utilité finale puis fixés entre eux par une colle durable. Cette colle crée une couche isolante à l’intérieur de la maison par la même occasion. Pour terminer, la structure est recouverte avec une couche de bois et d’aluminium pour la protéger des conditions climatiques. La construction d’une Wikkelhouse se révèle beaucoup moins impactante pour la planète puisqu’elle n’utilise pas de ciment. De plus, la fabrication se fait dans un atelier tout proche du siège social, ce qui réduit également l’impact carbone lié au transport de marchandises.

Une maison à emporter partout !

La Wikkelhouse se présente en modules d’1.20 mètre de long, et il est possible d’ajouter des modules en les collant les uns aux autres ! Il est donc possible de l’agrandir en fonction des besoins… Et si vous déménagez, vous la démontez et l’emportez sur votre nouveau lieu de vie ! La Wikkelhouse de base se compose de trois modules et coûte environ 40 000€, hors transport, livraison et placement sur site. Mais l’entreprise explique que les clients investissent en moyenne entre 40 000 et 85 000€ quand ils acquièrent ce type de maison.

“Wikkelhouse étant un concept modulaire, le prix est basé sur la configuration des segments nécessaires. Vous pouvez acheter une maison Wikkel à partir de 40 000 euros HT (sur la base de 3 segments et hors transport et placement). Cependant, la plupart des maisons sont vendues entre 50.000,- et 85.000,- EUR hors TVA, transport et placement.” wikkelhouse.com

Ce qui, évidemment, reste bien moins cher qu’une maison traditionnelle. Les maisons en carton néerlandaises, sont, à priori, disponibles à la livraison en France puisque nous sommes proches des Pays-Bas. Quoi qu’il en soit, et même avec une maison en carton, vous devrez respecter les conditions d’urbanisme en France:

Moins de 20 m², un déclaration préalable de travaux est nécessaire;

Plus de 20 m², un demande de permis de construire doit être faite en mairie.

Pour contacter Wikkelhouse, rendez-vous dans la rubrique contact de leur site Internet.