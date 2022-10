Dyson invente un kit de toilettage pour chien à brancher sur votre aspirateur, et c’est un gros carton !

Lorsque nous hébergeons des êtres à quatre pattes chez nous, nous aimons qu’ils se sentent bien, qu’ils puissent boire, manger, dormir, leur faire des câlins, mais également qu’ils soient beaux, non ? Le problème ne se pose pas réellement avec des chiens à poils courts comme les braques, les épagneuls, bergers allemands à poils courts ou malinois… Mais, quand il s’agit de chien à poils longs, le toilettage et le brossage peuvent vite tourner à l’enfer. Et pourtant, il est indispensable qu’un chien à poils longs soit brossé régulièrement, pour son bien-être. L’entreprise de renom britannique Dyson, qui fabrique des aspirateurs, purificateurs d’air, accessoires de coiffure de haute technologie, vient de lancer un kit d’accessoires pour toiletter les chiens, et c’est un carton international. Découverte !

Nouvelle attaque de Dyson

Dyson n’est plus une marque à présenter: il faut leur reconnaître la qualité de leurs produits et leur longévité ! Après avoir dépoussiéré et ôté les cheveux, débarrassé l’air des vilaines particules, démêlé les cheveux les plus fins, désormais, c’est aux poils de nos chiens que Dyson s’attaque ! Et le succès complètement fou de cette innovation vient d’une vidéo publiée sur Instagram, qui montre un Golden Retriever, Rio, se faire brosser avec l’aspirateur Dyson, et le fameux kit de toilettage pour animaux à poils longs ! Plus de 2000 commentaires en quelques jours… À croire que tout le monde attendait ce produit pour brosser son chien. À l’automne, nos amis poilus muent et leurs poils longs se retrouvent sur vos sols et canapés, prêts à être aspirés par votre Dyson V11 ou V15. Le nouveau kit promet d’attraper les poils dans le même aspirateur, mais avant qu’ils ne se répandent sur le sol.

Mais, c’est quoi ce kit alors ?

Lorsqu’ils avaient lancé leur aspirateur de grande renommée, ils avaient été pris pour des illuminés… Un aspirateur balai sans sac, mais quelle idée ? Quelques années plus tard, ils sont les leaders dans le domaine, et cela risque d’être pareil avec ce kit qui se compose d’une brosse de toilettage avec 364 picots de lissage inclinés. Ces derniers vont pénétrer en profondeur dans le pelage de votre chien et retirer un maximum de squames et de poils morts… Le kit est également vendu avec une rallonge et un clip pour le mettre sur votre aspirateur. Une fois le brossage réalisé, vous passez votre pouce sur les picots et les poils filent directement dans la réserve à poussière de l’aspirateur. Magique, non ?

Comment savoir si ces accessoires correspondent à mon chien ?

Le kit d’accessoires pour animaux Dyson est recommandé pour les chiens à poils moyens ou longs, qui ne possèdent pas de toison laineuse ou frisée (caniches, bichons frisés, etc.). Il se destine à des chiens adultes qui sont déjà habitués à la brosse de lissage, et à l’aspirateur Dyson, pour le toilettage.

La marque recommande de pratiquer le toilettage avec ce kit avec une deuxième personne en cas de besoin, et de demander conseil à son vétérinaire en cas de doute sur l’utilisation des accessoires pour son animal. Ce kit de toilettage est compatible avec les modèles Dyson V7, V8, Cyclone V10, V11, V12, V15 et Outsize, et il est vendu sur le site Dyson au prix de 75 €, livraison comprise… Il est également possible de trouver le même genre de kit, adaptable sur Dyson, mais d’autres marques et à des prix plus accessibles.