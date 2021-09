Pour lutter contre les poils d’animaux, l’aspirateur autonome Xiaomi ROIDMI Eve Plus est sans doute ce qu’il vous faut !

Si vous possédez un chien ou un chat vous comprendrez aisément qu’il vous faut un aspirateur performant…. Les poils de chien surtout s’ils sont longs et en particulier quand ils font leurs poils d’hiver ou d’été, il faut bien avouer que c’est une plaie pour nos intérieurs ! Qui plus est, les poils d’animaux sont chargés de bactéries dont il vaut mieux se débarrasser rapidement. Et comme nous venons d’arriver en automne, c’est maintenant qu’il va falloir agir.

Le pire étant, que ces poils s’installent aussi sous les canapés ou sous les lits… Et pour les ôter, à part avoir un aspirateur performant et se casser le dos, il n’y a pas d’autres solutions que de pousser les meubles ! Mais si vous possédez le Xiaomi ROIDMI Eve Plus alors cela devrait vous rendre la vie plus facile. Présentation.

Les poils, des nids à bactéries !

Selon l’American College of Allergy, Asthma & Immunology, les poils des animaux renferment des bactéries et peuvent aggraver les allergies. Pendant la saison des mues, il faut donc passer l’aspirateur plus souvent que d’habitude. Nous possédons presque tous un aspirateur, mais est-il vraiment efficace pour ramasser vos poils de chien ou de chat ?

Certes, les aspirateurs à forte aspiration permettent de ramasser les poils au sol… Mais qu’en est-il du dessous de votre lit ou de votre canapé ? De plus, les poils se détachent quasiment en continu du chien, dès qu’il se secoue ou se déplace…

Quoi qu’il en soit, vous laisserez toujours quelques poils dans un coin de la pièce ou sous un meuble ! Le problème des poils laissés est qu’ils se remplissent d’acariens et de bactéries pouvant aggraver certaines allergies.

Un aspirateur robot peut-être ?

L’aspirateur robot possède un avantage sur celui que l’on passe à la main… Il est intelligent grâce à sa puce intégrée… Il va donc pouvoir prendre charge toutes les tâches de nettoyage et aller plus loin qu’un aspirateur classique. Vous allez aussi pouvoir planifier plusieurs passages par joue si vous le souhaitez, ce qui évitera l’accumulation de poils… C’est le Xiaomi ROIDMI Eve Plus qu’il vous faut ! Il est trapu mais très fin et peut allègrement se glisser sous vos meubles ou sous le canapé…

Vous allez également pouvoir lui faire nettoyer votre pièce par zones que vous aurez déterminé à la programmation de l’aspirateur robot ! Grâce à sa télécommande, vous pourrez également le diriger et le programmer sans bouger de votre canapé.

Quant au vidage de l’aspirateur, il est automatique… Ainsi lorsque le réservoir de l’aspirateur est plein, il se vidange automatiquement dans le sac à déchets de la station ! Intelligent non ? Quant au sac de la station, un vidage tous les deux ou trois mois sera suffisant.

Laissez le travailler pendant que vous vous reposez !

De plus le Xiaomi ROIDMI Eve Plus dispose d’un système d’auto-stérilisation qui va éliminer les bactéries, moisissures et acariens de la poussière aspirée. Cet aspirateur qui se vidange tout seul permettra non seulement d’avoir toujours une maison propre, mais également de protéger les plus fragiles des allergies. Enfin, il faut bien avouer que passer l’aspirateur n’est pas une partie de plaisir. Avec le Xiaomi ROIDMI Eve Plus, vous pourrez rester tranquillement à siroter votre café pendant qu’il travaillera pour vous… Pour l’acheter c’est par ici !

Acheter le Xiaomi ROIDMI Eve Plus

Article proposé par ROIDMI