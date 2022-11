Comment reconnaître un frelon asiatique ? Et le différencier de son cousin européen !

Avec le froid qui s’installe doucement sur la France, les frelons asiatiques ne devraient pas résister longtemps ! Seules les reines chercheront à hiberner pour pouvoir fonder de nouvelles colonies au printemps. Les premiers frelons asiatiques géants, appelés vespa mandarinia, ont été découverts aux États-Unis, et au Canada en décembre 2019. Mais, il est peu probable que vous les rencontriez en France, pour le moment. En revanche, le frelon asiatique, vespa velutina, est une autre espèce tout aussi invasive et présente en France depuis 2006 où elle a été signalée dans le Lot-et-Garonne. Quelle différence entre le frelon asiatique et l’européen ? Comment les reconnaître et que faire en cas de piqûre: on vous explique tout !

Frelons asiatique, européen ou oriental : comment les différencier ?

Trois grands types de frelons existent: l’européen, l’oriental et l’asiatique, et ce n’est pas toujours évident de les reconnaître. Commençons par la taille ! Le frelon asiatique est le plus petit des trois, avec 20 mm de long, contre 35 mm pour l’européen et 25 pour l’oriental. Difficile de mesurer un frelon quand il se présente, on vous l’accorde. La couleur des frelons est un peu plus simple à déterminer ! Le frelon européen ressemble à une grosse guêpe et revêt les mêmes couleurs : jaune et noir. Le frelon asiatique, lui, affiche deux anneaux rouge orangé sur l’arrière de son abdomen, visibles à l’œil nu. Quant à l’oriental, il est plutôt roux et jaune sur le bout de l’abdomen. En résumé, un frelon qui présente du rouge est un asiatique. Il existe un autre moyen de le reconnaître facilement: les asiatiques peuvent voler en stationnaire pendant des durées assez longues, ce qui n’est pas le cas des frelons européens ou orientaux.

Comment reconnaître le nid de frelons asiatiques ?

Les frelons européens fabriquent des nids avec de grandes entrées (+ de 10 centimètres, qu’ils installent toujours en bas du nid, orientées plein sud). ils sont souvent invisibles de l’extérieur, car ils aiment se nicher dans un tronc d’arbre, sous un toit ou un grenier. Le nid du frelon asiatique dispose, lui, d’une petite entrée de moins de 4 centimètres qui se situe généralement sur le côté, lorsque le nid dépasse 15 centimètres de diamètre. Il présente de petites écailles et est de forme sphérique. Les frelons asiatiques fabriquent leurs nids en pleine lumière; les nids sont donc très visibles, et souvent de très grande taille.

Comment éviter la piqure du frelon asiatique ?

Frelons ou guêpes piquent lorsqu’ils se sentent menacés. Il ne faut donc pas courir ou se débattre quand un frelon se présente, il pourrait prendre cela pour une menace et vous piquer. Il semblerait que les parfums ou crèmes corporelles les attirent; le mieux est de ce fait de les éviter, comme les boissons sucrées et les desserts qu’ils affectionnent également ! En cas de piqure de frelon asiatique, comme pour toute piqûre d’insecte, la première des choses à faire est d’ôter bagues et bijoux qui pourraient empêcher le sang de circuler en cas de réaction allergique.

Contrairement à la guêpe ou au frelon européen, l’Asiatique ne perd pas son dard à la piqûre, il peut en conséquence piquer plusieurs fois. Pour soulager la douleur qui peut être violente, il faut appliquer de la glace à l’endroit de la piqûre. Attention: en cas d’allergie au venin, l’organisme peut violemment réagir. Cela peut se traduire par des nausées, des vomissements, problèmes pour respirer, urticaires. Au moindre doute, prévenez les secours qui administreront, au plus vite, un antihistaminique.